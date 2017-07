UD ALMERÍA Se destaca lo que no se tenía Nano posa en las instalaciones de La Cala en Mijas (Málaga). / UDA Nano aplaude que el equipo muestre capacidad de reacción aunque sea en un amistoso. La UDA ha ganado los dos partidos disputados, pero al lateral malagueño le gusta más que el bloque muestre una cara distinta al pasado ejercicio y no pierda por el hecho de encajar primero JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 28 julio 2017, 02:41

Durante el pasado ejercicio, aunque casi se podría decir que es uno de los males endémicos del Almería en los últimos años, cuando el equipo rojiblanco encajaba un gol antes de que lo pudieran marcar, en el ambiente de jugadores y del propio entorno caía como una gran losa y la sensación era que los puntos ya habían escapado. Daba igual que fuese en el minuto 1 o en el 90. Porque la palabra reaccionar no estaba en el particular diccionario del vestuario de la UDA. Ese ADN, de equipos como el Real Madrid por poner el ejemplo contrario, no lo tenían los rojiblancos. Daba igual que jugasen mejor o peor tras el mazazo. Porque podrían estar jugando durante varios días seguidos que el marco contrario no lo perforaban. No es una frase hecha. De hecho, el plantel almeriense estuvo la mitad de los partidos de la pasada campaña sin marcar. Y la igualada a cero no es que se diese en muchas ocasiones. De ahí que no hiciera falta mucho al rival para quedarse con los tres puntos. Con un simple gol ya había logrado el objetivo.

Quizás por ello, y sin el condicional, entre los que ya llevan alguna campaña en el Almería sea un hecho que quieren destacar, a nivel muy positivo, lo que en otros equipos pudiera parecer algo muy normal. Tener la capacidad de reaccionar y, además, para darle la vuelta al marcador y terminar ganando el encuentro. Sucedió el pasado miércoles teniendo como rival al Sevilla Atlético en Mijas.

Curiosamente, uno de los partidos en el que más se evidenció el bloqueo mental ante el marco rival la pasada campaña fue, precisamente, contra el filial hispalense en el Ramón Sánchez Pizjuán. Allí los meritorios sevillistas se adelantaron a los pocos minutos a balón parado. Pese a que el dominio, en todo lo que restaba de partido, fue para la UDA, el marcador ya no se movió. En Mijas fue todo lo contrario. Se repitió que el rival de los rojiblancos se pusiera por delante, con el gol de Carrillo. El resto fue lo que cambió para alegría almeriense.

Ayer, tras haber podido reflexionado sobre lo sucedido «en un partido más de pretemporada», Nano quería poner encima de la mesa que algo tangible ha cambiado en relación a lo que se vivió el año anterior. «No dejan de ser cosas que suman porque tanto el Levante como el Sevilla Atlético son muy competitivos y encima ante los sevillistas fue con una buena remontada», declaró también metiendo la victoria contra el único equipo de la Liga Santander al que se van a medir en esta pretemporada.

Para el malagueño, «el equipo poco a poco va cogiendo lo que el míster quiere inculcar. Esperemos que todo siga así pero sobre todo que mantengamos la línea en el campeonato, que es lo importante».

Podría parecer que las dos victorias han llenado de euforia un vestuario que lleva años sumando más derrotas que triunfos. Para nada. Nano, incluso, hasta prefiere perder algún encuentro antes del inicio del campeonato. «Reaccionamos en algunos tramos en los que jugamos muy bien y eso es positivo. No viene mal alguna que otra derrota en verano para que nos mantenga en tensión pero esperemos que siga todo como ahora: evolucionando».

Lo decía sabiendo que, pese a los muchos jugadores nuevos que hay, la continuidad de Luis Miguel Ramis es positiva para continuar con un trabajo hecho «del año anterior y los nuevos jugadores van a ir adquiriendo los conceptos que el entrenador quiere. Los veteranos intentaremos ayudarles. Las cosas están claras y a veces saldrá de mejor o peor manera pero la idea es la misma y eso es interesante»

Entre los nuevos, su 'competencia'. A estas alturas no se sorprende y piensa en el equipo. «Todo compañero que venga, como en este caso Pervis, a sumar y a competir nos viene bien. Es un jugador que va a dar mucha ayuda y yo la tomo como competencia sana. El que decida el míster, que sea el mejor. En mi caso estoy siempre alerta porque así me he criado yo en el mundo del fútbol. Ojalá y todo demos el máximo para que estemos disponibles para Ramis para cuando él decida».