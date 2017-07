UD ALMERÍA Despacito Objeto de deseo. El nombre de Charles suena con fuerza, pero también lo hace para otros clubes y es difícil su llegada. / IDEAL El Almería tiene varios frentes abiertos para la composición de la plantilla La urgencia señala hacia la portería y el centro del campo como parcelas preferentes a reforzar, pero la necesidad apunta también hacia otras zonas JUANJO AGUILERA Almería Viernes, 30 junio 2017, 01:42

Lo de 'Despacito' no tiene nada que ver con la 'machacante' canción que suena desde el mes de enero y de la que han hecho versiones hasta ocho integrantes del gabinete de prensa de la Dirección General de la Policía. La UD Almería tiene también su 'particular' canción del verano -la de todos los años- que requiere de dar pasos en firme, pero cortos, en un fase de la temporada que ya ha empezado y en la que los fallos se pueden pagar caros. El caso es que el miércoles, Miguel Ángel Corona dejó claro que se está «trabajando en cosas buenas, en las que creemos, y que no por ello vamos a ir a cosas que están más asequibles y que no tenemos claro. Esas opciones, el 20 de julio o el 10 de agosto también las tenemos claras, pero, como a día de hoy no, preferimos ir con pasos lentos, cortos, pero seguros y convincentes desde nuestra visión».

En ese sentido, la entidad, a través de la dirección deportiva y la secretaría técnica, tiene varios frentes abiertos para la composición de la plantilla con vistas a una temporada para la que se empieza a rodar el próximo 12 de julio, una docena de días para tener muchas cosas avanzadas, pero no todas. Lo que se habla en torno a las preferencias que tiene la entidad requiere de tiempo, por más que las prisas acaparen, ahora, el sentir de lo que se ha dado en llamar el entorno.

De todas formas, ese entorno ve las necesidades del equipo. El técnico trabaja en la composición de una plantilla a la que le faltan hombres en cada una de sus líneas, teniendo en cuenta que hay once jugadores, más los que regresan cedidos, habrá que alcanzar acuerdos para retocar todas las zonas del campo. Corona dijo el miércoles que la preferencia está en la portería, donde no hay 'defensores', pero también en el centro del campo, donde se habló de sólo un efectivo, lo que puede significar que Joaquín Fernández ocuparía plaza en el centro de la defensa. El caso es que han salido jugadores para las otras demarcaciones para las que habrá que buscar ocupantes.

El encargo a Corona es hacer una plantilla competitiva, trabajo que requiere tranquilidad

Plantilla competitiva

Ya lo explicó bien Mariano Blanco, secretario general de la UD Almería, en la presentación de Miguel Ángel Corona como director deportivo del club rojiblanco. «El encargo que se le acomete a Miguel Ángel es hacer una plantilla competitiva, que no pase apuros a la hora de lograr la permanencia y dejarse sentadas las bases que nos permitan en el futuro afrontar con garantías esa vocación de permanencia en la LFP». En ese cometido está el talaverano, que tiene preferencias, como queda dicho, centradas en dos parcelas, la de la portería, porque los dos que había se han marchado -Casto al Alcorcón y Julián Cuesta al Wisla-, y el centro del campo, del que han salido la mayoría para quedarse sólo con Pape Diamanka, cuyo rendimiento no ha sido bueno y al que podría buscársele una salida. Faltan el propio Corona, Borja Fernández -podría tener billete de vuelta-, Fran Vélez -podría recalar en el Wisla- o Ramón Azeez.

Por líneas, el Almería ha perdido a tres de los siete jugadores que tenía para la zona defensiva, con Fran Vélez a 'caballo' entre esa parcela y la ancha del campo. En ese aspecto, hay dos laterales -uno por cada banda- y dos centrales, con los que comenzará la pretemporada. A saber, Ángel Trujillo, Morcillo, Nano y Marco Motta. Claro que del mismo modo que Fran Vélez comenzó siendo central, aunque con la vocación de ubicarlo, como finalmente sucedió, en el centro del campo; Joaquín es un jugador que ha rendido por igual en ambas posiciones, pero incluso Ramis le colocó como central aunque hubiese efectivos para esa parcela -dejó en el banquillo a Morcillo en el partido en Getafe y la pareja la formaron el huercalense y Ximo Navarro-.

Para la defensa se ha escuchado el nombre de Fran Rodríguez, que no ha tenido la continuidad esperada en el Real Zaragoza y que podría aprovechar que Ramis le conoce bien, de su etapa en las bases del Real Madrid -jugó en el Real Madrid Castilla la temporada que el ahora técnico reemplazó a Zidedine Zidane-, para embarcarse en el proyecto rojiblanco.

Más parcelas

Como queda dicho, la del centro del campo, en lo que se refiere al mediocentro defensivo y al ofensivo, el Almería está huérfano de jugadores de ese corte. Sólo Diamanka, aunque Joaquín puede ser un comodín que ande 'a caballo' entre el centro de la defensa o el mediocampo. Para este ha sonado el nombre de Aleix Febas, un jugador criado en la 'casablanca', que ha jugado dos temporadas en el filial merengue, pero sin sitio en el primer equipo. Sí que es cierto que su nombre ha sido asociado a equipos como Betis, Alavés y Espanyol, sin olvidarse que el Zaragoza también mostró su interés por el jugador ilerdense, que en la 2016/17 estuvo en 36 de los 38 encuentros oficiales y sólo en tres de los disputados no fue titular.

Para la segunda línea, se dispone de Fidel, Iago Díaz, José Ángel Pozo, Javi Álamo y Gaspar Panadero, que la pasada temporada compaginó 'estudios' entre el filial y el primer equipo, dando muestras de una calidad que viene de largo porque ya debutó hasta en Primera División, con la UD Almería.

La salida de jugadores como Juanjo Expósito o Kalu Uche, además de la de Chuli al Getafe, abren espacio para la llegada de un jugador de referencia que pueda hacer 'migas' con Quique González, el pichichi rojiblanco en las dos últimas temporadas. El nombre de Charles ha aparecido y todo apunta que sólo una oferta de Primera División o del fútbol extranjero puede impedir que el exmalaguista recupere recuerdos de una grandiosa temporada, la mejor de su carrera, como lo demuestran los 32 goles que hizo como rojiblanco y que le permitieron dar el salto a Primera.