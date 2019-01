UD Almería Demirovic llega, juega y marca en su estreno Demirovic entra al campo en lugar de Sekou en el partido de ayer. / FELIPE ORTIZ Con la primera parte para los habituales suplentes y una segunda para los que más juegan, la UDA aprovechó el amistoso para mostrar al bosnio JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 24 enero 2019, 00:58

Era un partido amistoso. El escenario perfecto para probar cosas nuevas. Tanto a nivel táctico como a nivel personal. Y si había que probar algo, nada mejor que hacerlo con el 'nuevo'. El, por ahora, único fichaje de la UDA en este mercado de invierno al que le queda una semana para su finalización. Y así fue. Pero hubo que esperar unos minutos, porque Fran Fernández no lo puso de inicio. Quizás dejando claro que la primera incorporación ha pasado, de primeras, a ocupar el segundo escalafón entre los delanteros. Pasando por delante de Sekou y Pablo Caballero.

Porque los dos mencionados fueron los titulares ayer contra el Nordsjaenlland danés. En un equipo, el de salida, lleno de los que menos minutos han tenido en este ejercicio o que, ahora mismo, están por detrás de otros compañeros en el pensamiento de Fran Fernández. Ahí, junto a los teóricos titulares, con los que jugó en la segunda parte, estaba Demirovic. Tras ser presentado por la mañana, por la tarde ya se puso la camiseta de la UDA. Con la que tardaría poco en anotar su primer gol y demostrar, a los escasos espectadores que se dieron cita en la grada de tribuna del Estadio de los Juegos Mediterráneos, que tiene el gol en la sangre y que puede ser un complemento perfecto de Álvaro Giménez. Bien jugando junto al actual máximo goleador del Almería o para darle unos minutos de perfecto descanso y que el nivel no baje.

El choque se inició mostrando que si hay falta de minutos en los que saltaron es por algo. Porque no están mejor que los que juegan habitualmente. Con un cambio de esquema y con jugadores que no estaban en su posición natural, se podía pensar tanto que salió con tres centrales (Owona, Trujillo y Alonso), como que el camerunés estaba de lateral derecho y Adri Montoro ocupaba el interior. Dio igual. Porque la sensación no fue nada positiva en esta primera parte.

Lo más destacado fue cuando Fran Fernández, en la primera parte, miró al banquillo y le dijo a Demirovic que debía entrar. Ocupó el puesto de Sekou. El que fuera determinante el pasado curso para que el filial subiera a Segunda B continúa 'perdido'. No ha sido convocado desde que empezó 2019 y, por lo de ayer, no parece que le haga cambiar de opinión a Fran Fernández. Aunque el que se quedó en el campo (Pablo Caballero), tampoco mostró nada para pensar que pueda seguir siendo convocado, tal y como ha ocurrido en las últimas citas ligueras.

Demirovic

De ahí que la sensación sea la de que Demirovic estará, como mínimo, en el banquillo este sábado frente a Osasuna. Sobre todo viendo que aprovechó un centro de Andoni López para estrenarse como rojiblanco y, además, tuvo una nueva oportunidad. La segunda se la fabricó él mismo al robar el balón en una presión. Pero su remate se marchó fuera.

El gol igualó un partido que, en el último segundo de la primera mitad, se puso en contra del Almería. Aunque no hizo falta ni que el cuadro danés batiera el marco de Fernando. Ya lo hizo Adri Montoro, con Rasmunssen queriendo ser el autor del gol que estrenó el marcador en esta cita amistosa. En su intento de despejar un centro de Martin Fresse, el jugador que menos minutos ha tenido hasta el momento, sin contar a los lesionados como Fran Rodríguez, introdujo el balón en la portería del fondo norte. Fue la última acción.

Ya en el segundo periodo, el Almería lo intentó más. Fueron saliendo poco a poco los titulares que vienen contando más para Fran Fernández y se notó. Juan Carlos pudo lograr el tanto de la victoria. También Corpas. Pese a que Jero, recién llegado al filial, se convirtió en el salvador del cuadro local al detener el remate más peligroso de los daneses. También centró algunas de las miradas.

Las que en un mayor porcentaje se centraron en Demirovic. El bosnio se estrenó con gol y con movimientos que permitirán a Fran Fernández tener otras alternativas para el ataque. Eso ya se verá desde el sábado ante Osasuna.