La UDA deja 'cerrado' el lateral derecho Con Fran Rodríguez, que hace la prueba de esfuerzo en el Centro Andaluz de Medicina Deportiva, se cierra la banda derecha. / FELIPE ORTIZ Fran Rodríguez se compromete por dos temporadas, tras desvincularse del Real Zaragoza JUANJO AGUILERA Jueves, 13 julio 2017, 01:34

almería. Aunque suene a tópico, la incorporación de Fran Rodríguez a la UD Almería era un secreto a voces, que sólo tenía que 'airearlo' el Real Madrid para que quedara confirmado. Ayer, Real Zaragoza y UD Almería anunciaron a la vez que Fran Rodríguez era jugador rojiblanco. El acuerdo se había cerrado hacía ya tiempo porque los maños querían desprenderse del lateral sexitano y el cuadro unionista pretendía hacerse con sus servicios. Sin embargo, el anuncio estaba supeditado al 'visto bueno' del Real Madrid, que, como es habitual, quiere tener 'tajada' en el caso de que Fran Rodríguez se 'salga' en la UD Almería y la entidad rojiblanca decida traspasarlo en un futuro. Cerrado el acuerdo, el lateral granadino llega para las dos próximas temporadas al club del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Ayer, trabajó por la mañana, nada más firmar el contrato que le unirá con la entidad unionista, y a eso de la una de la tarde acudió al Centro Andaluz de Medicina del Deporte, situado en el Estadio de La Juventud, donde pasó las exigentes pruebas de esfuerzo que les irá tocando realizar al resto de componentes de la plantilla en estos dos días.

Francisco Rodríguez Gaitán, conocido futbolísticamente como Fran, se convierte en el quinto fichaje de la UD Almería de cara a la temporada 2017-2018 después de las contrataciones de los porteros René y Fernando, y de los centrocampista Mandi y Rubén Alcaraz.

Un conocido

Fran Rodríguez Gaitán, nacido en la localidad granadina de Almuñécar hace 22 años, es un jugador que puede que no sea conocido en la UD Almería, pero tiene algo que es importante y es que tiene el 'visto bueno' de su técnico, Luis Miguel Ramis, que le dirigió en el Real Madrid Castilla, en el que el llegó a disputar 20 partidos, de los que en nueve jugó ya a las órdenes de Ramis, completando los 90 minutos en siete de ellos. La temporada anterior, también en Segunda División B, sólo jugó 464 minutos. Sin embargo, en esa etapa en la que fue dirigido por Luis Miguel Ramis, disputó el playoff de ascenso a Segunda División A y, después de perder la eliminatoria de campeones -ganó la fase regular del Grupo II de la categoría de bronce- frente al UCAM Murcia, no pudo lograr el objetivo del ascenso con el Real Madrid-Castilla, quedando eliminado por la UE Lleida, en la que estaba el almeriense Molo.

Internacional con la sub-17, jugó ocho partidos con el Real Madrid en la UEFA Youth League, en la temporada 2013/14, tras haber sido de la 'casa blanca' desde edad infantil. El pasado verano llegó al Real Zaragoza. Se trata de un lateral derecho de largo recorrido, que se caracteriza por ser un buen defensor y proyectarse con facilidad en ataque.

Con el conjunto maño, el sexitano vivió una 'convulsa' temporada en la que se sucedieron los técnicos, lo que sin duda no ayuda a mantener una estabilidad en el once titular. Su periodo de mayor continuidad lo tuvo con Raúl Agné, entre las jornadas 12 y la 30, en las que fue titular en nueve partidos, completando los 90 minutos en cada partido y diez minutos más en otro. 820 minutos de los 1.314 de los que disfrutó durante toda la temporada. Con Luis Milla, que fue técnico zaragocista en las once primeras jornadas, jugó 584 minutos de Liga y 90 en Copa del Rey. Frente al Numancia dejó de contar para Agné y con César Lainez no apareció en la convocatoria en once de los doce partidos que este ocupó el banquillo del conjunto zaragocista.

Oportunidad

Para el futbolista granadino, que tenía contrato en vigor, tras el acuerdo entre las distintas partes en la UD Almería espera poner de manifiesto su potencial.

Con su fichaje, los rojiblancos refuerzan la posición de lateral derecho al contar para esta demarcación con la experiencia del italiano Marco Motta, que la pasada temporada llegó en el mercado de invierno para hacerse 'eterno' en el once inicial, y la juventud de Fran.

No debe olvidarse que ahora su llegada cierra el paso a Antonio Marín, jugador que ha retornado a la entidad tras una temporada en cedido en el Granada B. De todas formas, el internacional español desde la sub-16 hasta la sub-19, con la que fue campeón de Europa, también puede jugar en la posición de central y a un buen rendimiento, para lo que esta pretemporada será determinante.