UD Almería Cruce de caminos Esquivar las dificultades. Luis Rioja, con Chema detrás, aportarán velocidad y calidad a la UDA. :: j. j. a. El Almería, que transita por la buena senda, tiene un partido que de ganarlo le permitiría soñar con el objetivo JUANJO AGUILERA Domingo, 4 noviembre 2018, 02:40

Nadie levanta los pies del suelo. En la UD Almería todos tienen los tacos de las botas bien plantados sobre el, por ahora, maltrecho césped del Estadio de los Juegos Mediterráneos, pero el camino por el que transita, atendiendo a la imagen que cotidianamente ofrece desde que comenzó el campeonato -pocas veces se le pueden poner pegas al trabajo realizado por los rojiblancos-, llega a un cruce de caminos en el que la decisión la tomará el resultado con el que concluya el duelo. Tan equidistante del playoff de ascenso como de la zona de descenso, una victoria para los de Fran Fernández dará la tranquilidad que merece el trabajo y que también busca el rival de esta tarde. Más que el rival, su técnico, Rubén Baraja, que necesita de los tres puntos para quitarse la presión 'autoimpuesta' desde dentro del club de El Molinón-Enrique Castro 'Quini' por querer correr antes de andar, como decía el carbayón y excancerbero de la UD Almería, Esteban Andrés.

La convocatoria de la UDA se conocerá hoy, con opciones para que estén varios del filial

La presión es más para el rival que para los unionistas. Estos la tienen por esa intención de querer hacer las cosas bien y sobre todo por el hecho de ir poniendo tierra de por medio con respecto a la zona de peligro que, como queda dicho, está a una derrota -claro que los que la ocupan deben ganar para que se produzca la operación, lo mismo que ocurre por arriba-. El caso es que el Almería necesita los puntos para acercarse a los 50, tan lejos o tan cerca. Mientras, el Sporting de Gijón los quiere para repetir lo de la pasada temporada, casi al cien por cien, aunque tendrá que cambiar el final, donde recibió un 'portazo en las narices' cuando veía el final del camino, quedando eliminado en la primera ronda del playoff de ascenso, superado por el Real Valladolid.

Parecidas sensaciones

Los dos llegan a la cita con parecidas sensaciones. En Liga, almerienses y astures suman los mismos 14 puntos -la UDA con más victorias, el Sporting con más empates, que es para tenerlo en cuenta-. Ahí, si hubiera que ceñirse a lo hecho en las últimas cinco jornadas, el Almería suma un punto más, como consecuencia de sus victorias sólidas en casa ante Reus (2-0) y la UD Las Palmas (3-0) y el empate en el Carlos Belmonte de Albacete. El cuadro astur suma una victoria, en el primero de la serie, también ante Las Palmas, y sus empates en los últimos tres partidos, ante Reus (1-1) y Córdoba (0-0), en casa, y en el Ramón de Carranza ante el Cádiz.

El Sporting, que entrenó ayer en La Vega de Acá, no ha conseguido ganar en sus cinco salidas

Los dos conjuntos llegan con las buenas sensaciones de la Copa del Rey -el Almería le empató al Villarreal realizando un gran final de partido y el Sporting le ganó al Eibar, encontrando el gol perdido-, pero ambos sufren el mal del 'viajero', con el añadido de que el Sporting aún no ha ganado lejos de El Molinón -la UDA sí lo hizo en Los Pajaritos-, con el alarmante dato para los de Rubén 'Pipo' Baraja de no haber sido capaz de dejar su puerta a cero nada más que en una de las cinco ocasiones en las que jugó como visitante, mientras que en tres citas se quedó sin marcar. De todas formas, lo anterior son solo datos tan fáciles de quedar en 'agua de borrajas' como lo que suele dura un partido y, a veces, ni tan siquiera eso.

El Almería, que se muestra sólido en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, ha mantenido su puerta a cero en tres de los cinco partidos que, en Liga, jugó como local y solo se quedó sin marcar en uno, el que perdió frente al Málaga. Sin embargo, sabe que el rival es un 'lobo con piel de cordero' ante el que deberá exponer idéntica fórmula a la mostrada cuando ha sacado buena renta. Y se aferra a esa medida para pensar que es posible seguir mandando en casa. También porque, para conseguir los objetivos planteados -que no son varios, sino solo el de la permanencia-, ante la falta de un comportamiento más productivo a domicilio, se torna importantísimo mantenerse firme en el Estadio de los Juegos Mediterráneos para no hipotecar las metas. Lo cierto es que el Sporting, más sólido en El Molinón que cuando tiene que 'coger las maletas', concede poco en ese escenario, pero su intento por realizar una presión alta para obligar a su rival a jugar en campo propio no ha surtido el efecto esperado en las últimas jornadas.

Mismo modus operandis

El Almería ha demostrado que sabe salir de esos problemas. Es más, sufre cuando tiene que tener el balón y cómodo cuando su rol es el de imponer sus rápidas transiciones para coger las espaldas de las defensas rivales. No variará el modus operandi de una UD Almería que cuenta con dos bajas más, la de Pablo Caballero y la de Yan Eteki. La del primero no tiene influencia en un once parecido al que jugó en Granada, salvo por la ausencia del ex del Sevilla Atlético, que es baja por sanción.

El camerunés, que ha sido convocado para jugar con la selección sub-23 de su país, vio la quinta amarilla en Granada y las dudas están en quién, de los varios a los que aludió el viernes Fran Fernández en rueda de prensa, es el compañero de César de la Hoz, porque este sí estará de salida. Lo más normal es que ese puesto lo ocupe Joaquín Arzura, que ya jugó unos minutos en Copa para 'reengancharse' al ritmo de competición. Lo demás, será lo mismo, con René Román bajo palos; José Romera y Andoni López, por los costados, con Esteban Saveljich y Lucien Owona, por el centro.

De todas formas, el viernes avisó Fran Fernández de una convocatoria que, aunque no se conocerá hasta hoy, la lista del filial para jugar en Melilla deja entrever la presencia de jugadores como Iván Martos o Mario Abenza.

Con Arzura y César de la Hoz, en la zona ancha, la segunda línea podrían formarla José Corpas y Luis Rioja, aunque también Juanjo Narváez puede aparecer en lugar de uno de los dos, aunque el hecho de jugar los 90 minutos en Copa el jueves le 'quita' protagonismo. Juan Carlos Real aparecería en la media punta, mientras el ilicitano Álvaro Giménez estaría como el 'cabeza de lista'.

Con dudas

Enfrente estará un Sporting de Gijón que viajó a Almería con 20 jugadores y que, por lo tanto, deberá hacer dos descartes de cara al partido. El equipo astur partió ayer en avión a las 9.30 horas desde el aeropuerto de Asturias hacia el de Madrid para proseguir desde allí en un segundo vuelo hasta el almeriense. Por la tarde, se entrenó en La Vega de Acá.

En cuanto a las novedades, el técnico recupera a Diego Mariño, que dejó atrás el cuadro vírico que le hizo caerse de la convocatoria copera del jueves a última hora. Blackman comienza a hacer trabajo parcial con el equipo y Pelayo Morilla, con una contusión en su rodilla derecha, se somete a tratamiento y fisioterapia. Tampoco se entrenó el cancerbero de la Copa, Dani Martín, por una sobrecarga muscular, que le impide ser de la expedición. Ella aparecen el delantero helvético Neftali Benedict, que marcó el segundo gol ante el Eibar, y el cancerbero del filial Christian Joel.