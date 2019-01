UD Almería En las crónicas del Almería-Cádiz se resalta que «hubo miedo a perder» López Toca señala como penalti la caída de Álex Fernández ante Eteki. / AGENCIA LOF Coincidencias en que los rojiblancos tuvieron más ímpetu en ataque y que los amarillos no bajaron los brazos en un derbi casi de «pacto andaluz» JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Lunes, 21 enero 2019, 01:47

Que el reparto de puntos entre la UD Almería y el Cádiz CF supo a poco, tanto a rojiblancos como a amarillos y que ambos dieron por bueno el empate, por aquello de que «más vale un punto que ninguno», fueron las catalogaciones más coincidentes en las crónicas escritas en formato digital, extraídas para resumen del envite. Un empate que se catalogaba de 'sabor a poco' para dos equipos que, con la victoria, podrían haber mirado más arriba en la tabla.

En cierto modo, por lo de 'mirar con lupa' lo expuesto en las crónicas, se pudo extraer que los rojiblancos hicieron más méritos para ganar que los amarillos. Como jugada clave, el penalti lanzado por Álex y detenido por René. Un lance que pudo cambiar el rumbo del derbi y que, como cuando un tipo de jugada como esa acaba sin ser gol, la eterna 'cantinela' de que si lo falló el lanzador o la de que fue el portero el que estuvo acertado.

De la inflexión a la realidad

Se argumentaba sobre ello que «el Cádiz CF, porque su adversario en líneas generales, le superaba en la primera mitad y podía adelantarse a las primeras de cambio ante la mala salida de los visitantes. El Almería porque, pese a su dominio, comprobaba cómo su rival disponía de las mejores ocasiones ante puerta, incluido un penalti errado por Álex, bien atajado por René. Así que como buenos andaluces, vecinos y hermanos, terminaban por darse la mano y aceptar que esto sólo era una batalla en medio de una guerra que se antoja eterna y de pronóstico incierto».

El Almería propuso más

También se pudo leer que, tras el penalti neutralizado por René, el Cádiz no llegó a inquietar la portería local. «En el segundo acto, el Almería siguió dominando la posesión y propuso más que el Cádiz, pero los de Álvaro Cervera jugaron con las líneas muy juntas y no le dejaron opciones al cuadro unionista. Los gaditanos recibieron un mazazo a falta de 15 minutos para el final del partido por la expulsión de José Mari. A pesar de ir con un jugador menos, los de Cervera no bajaron los brazos e incluso llegaron a tener más protagonismo».

Un partido de 'huys'

Se aludía a que ambos equipos debieron exponer más. «El segundo acto también estuvo trabado. Ninguno quería arriesgar demasiado, dando por buena esa máxima de 'no pierdas ese punto que tienes'. Eso sí, aunque pareciese contraproducente, iba a ser en los últimos minutos cuando más 'huys' se iban a escuchar. Con este resultado ninguno da el golpetazo encima de la mesa. Para optar a la promoción hay que exponer algo más, aunque no es menos cierto que en Segunda son numerosos los partidos trabados y quién sabe si finalmente este punto es de oro para alguno de los dos».