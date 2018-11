UD Almería Cristóbal: «Me alegro de que a Fran y al Almería le vayan las cosas bien» Cristóbal, ex de la UD Almería, analizó la actualidad del Almería y también de otro exequipo como el Nàstic de Tarragona. / IDEAL La Tribu de Radio Marca analizó ayer el partido de la UDA frente al Deportivo de La Coruña JUANJO AGUILERA Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:53

Tras el empate en casa ante el Deportivo de La Coruña, La Tribu del Minuto 92, de Radio Marca Almería, contó ayer con la intervención de los técnicos Manolo Soler, Juan Pablo Jurado, David Fuentes, José García Nieto 'Mascota' y el ex futbolista Francisco Martínez 'Conejo'; bajo la dirección de Víctor J. Hernández Bu.

Como invitado, comparecía un 'viejo conocido' de la afición almeriense, el que fue jugador de la UD Almería, el canterano Cristóbal, que además ha pasado también por las filas del Nàstic de Tarragona, próximo rival rojiblanco, y ahora milita en el Mar Menor murciano.

Cristóbal aseguró estar «muy feliz con que al Almería a su entrenador, Fran Fernández, le vayan ahora las cosas tan bien. A Fran lo conozco y se merece sin duda que las cosas le estén saliendo como hasta ahora, por todo».

Tampoco tuvo malas palabras para su otro club del pasado, un Nàstic del que dijo que »ha habido muchos cambios y están teniendo dificultades por ello. Pero ahora ha llegado al banquillo Enrique Martín y seguro que las cosas van a mejorar», advirtiendo del peligro de los equipos dirigidos por este entrenador.

Por su parte, los profes analizaron el encuentro ante el Dépor y Manolo Soler aseguraba que «a mí me gustó el Almería. Me gustaron los dos equipos y fue un buen partido. Lo que no me gusta es que se esté criticando a René por el gol, puesto que no creo que fuera culpa suya y, además, sería injusto, por todo lo que nos ha dado».

Por su parte, Paco 'El Conejo' aseguraba que «el Almería jugó muy buen partido, aunque no entiendo por qué tiene un nivel tan diferente dentro y fuera, porque hoy por hoy no creo que haya explicación».

Para Juan Pablo Jurado, «fue un partido muy interesante por los dos equipos, porque el Deportivo acumuló hombres en el centro del campo y ahí le ganó la partida a la UDA, pero ésta supo ir bien por las bandas y pudo conseguir incluso un resultado mejor».

También José 'Mascota' se mostraba satisfecho con el juego del equipo, «que denota que el equipo está bien trabajando y convencido de lo que tiene que hacer. Desde luego yo también creo que sería muy injusto decir nada de René por el gol, puesto que no fue culpa suya».

Finalmente, David Fuentes concluía que «no es muy normal escuchar a un entrenador como Natxo González, culparse completamente de lo que para él fue una mala actuación de su equipo. Estamos acostumbrados a lo contrario normalmente, puesto que todos intentan buscar excusas».