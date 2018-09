UD Almería «Creo en el equipo porque tiene alma» Fran Fernández dirige a sus jugadores, en los que confía con los ojos cerrados. / J. J. A. Fran Fernández, el entrenador de la UD Almería, confía en una plantilla que «va en buena línea» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 15 septiembre 2018, 00:20

Fran Fernández empieza a ver que lo de encadenar victorias es posible por la credibilidad que se ha ido ganando la plantilla de la que dispone entrenamiento tras entrenamiento, día tras día. El técnico rojiblanco ensalzó ayer, durante la rueda de prensa previa al partido que la UD Almería jugará mañana frente al Real Zaragoza, a los miembros de la misma, en crecimiento y en mejor estado anímico, por supuesto, tras la victoria del martes en Málaga. De hecho ese partido le da el bendito quebradero de cabeza que los técnicos 'agradecen' que aparezca cuando hay un nivel parecido en la plantilla y dudas sobre quiénes son los llamados a jugar. «Creo mucho en este equipo, lo he dicho y creo en él porque tiene alma. Hay partidos anteriores que se ha perdido, la gente es muy resultadista, pero nos quedamos con el trabajo que se está haciendo, esa mejora paulatina. Tiene alma, ves que dan todo lo que tienen, que siempre se prepara el plan de partido y se lleva a cabo, nos podemos equivocar o no, pero el equipo va en buena línea».

El entrenador de la UD Almería consideró ayer que tiene mimbres para la cita de mañana ante el Real Zaragoza, para la que no estarán los jugadores Nano, Samu de los Reyes, Fran Rodríguez y Gaspar Panadero, pero del resto ha señalado que «bastantes futbolistas de los que jugaron el martes nos lo ponen más complicado. Sabíamos que en esta plantilla no hay grandes diferencias, que hay bastante igualdad, que cualquiera de los que juegue puede estar preparado y el martes se demostró que algún futbolista del filial está también preparado y jugadores que estaban haciéndolo muy poquito pueden jugar el domingo».

Complicado

Lo que sucede es que el rival que estará enfrente no será fácil y el desarrollo del duelo se corresponderá con un partido que va a estar compuesto de «varios minipartidos en el mismo partido. Tenemos muy claro cuál va a ser el primero, que es que nosotros tenemos que salir a buscar la portería rival lo antes posible, jugamos en nuestro campo, nos tenemos que hacer valer como equipo local y creo que los dos partidos anteriores en casa lo hemos hecho. Luego hay que estar preparado a lo que vaya surgiendo durante el partido».

Este enfrentamiento de mañana llega frente a un equipo que destaca por el buen inicio de campeonato y que, además, el pasado miércoles eliminó al Dépor en la Copa. «Nosotros nos estamos limitando a lo que siempre decimos, trabajar, trabajar y trabajar, a preparar el partido lo mejor posible, sabemos que es un rival muy complicado, de los más difíciles d esta competición ahora mismo, pero nosotros también tenemos un poquito más de confianza, el equipo está trabajando muy bien, somos capaces de hacer un buen partido y poder ganar».

Al respecto del Real Zaragoza, el rojiblanco puso énfasis en que el cuadro que dirige Imanol Idiakez «es un equipo con un potencial ofensivo bastante grande, con muchas variantes y alternativas un equipo muy rico a nivel táctico, muy bien trabajado y que puede jugar de distintas maneras. Nosotros nos tenemos que basar en nuestro modelo de juego, en nosotros, en mejorar, en ser cada día mejores y en eso nos estamos basando».

Siguió dando muestras del conocimiento, necesario por otra parte, que tiene sobre el rival en cuestión. «El Real Zaragoza es un equipo muy rico en lo táctico, como he dicho, con mucho potencial, con jugadores que son capaces de ganar duelos, con jugadores rápidos al espacio, jugadores que técnicamente son capaces de superar líneas; es un equipo ofensivamente muy completo, de lo más completo de la categoría. Lo tenemos claro y estamos trabajando para intentar contrarrestarlo», destacó el unionista.

Que habló de un conjunto necesariamente versátil a la hora de jugar. «El otro día en Oviedo no fue tan ofensivo como otras veces e hizo cuatro goles, sobre todo en transiciones. Depende de cada momento», reconoció.

Recuperados

La cita llegará después de dejar el martes, en Málaga, 'arrumbado' el complejo de inferioridad procedente de las cuatro primeras jornadas de Liga, en las que no se ganó. «Lo hemos estado comentando previo al partido de Málaga, que nos tenía que servir para ello y luego se dieron las circunstancias y pudimos pasar de ronda y creo que el equipo necesitaba un poquito de ese buen resultado para activarnos de nuevo y saber que somos capaces de dar mejores resultados».

Un equipo, el de la UD Almería, que ha necesitado tiempo, a lo que el entrenador rojiblanco no se 'agarró' como posible excusa. «El ejemplo de José Corpas. La semana de Cádiz iba un poco perdido todavía y ahora está muy bien. Es un ejemplo. Los futbolistas necesitan esa adaptación que siempre es una palabra que se usa como comodín, pero es así. Han debutado muchísimos futbolistas en la categoría y muchísimos en el equipo. No es ningún tipo de excusa. Ya no nos vale eso. Ya ha pasado un mes de competición, ya todo el mundo está adaptado, todo el mundo sabe a qué ritmo se juega en esta categoría. Ahora es el momento de ser competitivo y sobre todo sacar a relucir lo que cada uno es capaz de hacer».

En ese aspecto de crecimiento Sekou parece haber aprendido el camino. Titular en Cádiz, se cayó del equipo y volvió el martes para dar la imagen que se esperaba. «Antes del partido de Copa dije que Sekou estaba trabajando bien, que la última semana, antes de ir a Pamplona, tuvo alguna molestias en la rodilla, pero que estaba para el partido de Copa, como se demostró. Está trabajando muy bien, tiene una confianza enorme en sí mismo, es un jugador con muchísima personalidad y no le afecta para nada hacer un gol o no. Está preparado, al igual que otros como se está viendo».

Para Fran, que conoce bien al delantero, porque lo tuvo en el filial, «es uno de los jugadores jóvenes que se tiene que adaptar también a muchísimas cosas de esta nueva categoría y lo está haciendo con una ilusión enorme. Hay que tener un poquito de paciencia, porque en Cádiz jugó y decíamos que no estaba preparado y ahora sí está preparado en tres o cuatro semanas. Hay que tener mucha tranquilidad, no ser muy resultadistas, nosotros los técnicos, y ver el trabajo diario que hace. Veo los entrenamientos, luego los veo en vídeo y sé perfectamente cómo está cada uno. Yo quiero ganar el domingo y los once que salgan el domingo serán los que más nos puedan dar o eso creamos», concluyó.