UD ALMERÍA Corona, el Almería y la ilusión El director deportivo avisa que "tenemos que estar convenciendo a través del cairño y la ilusión" a los fichajes JUANJO AGUILERA Almería Jueves, 6 julio 2017, 14:27

Miguel Ángel Corona ha dado hoy detalles sobre los aspectos en los que trabaja la dirección deportiva de la UD Almería con vistas al debut en la temporada 2017/18, que comenzará con los trabajos de precampaña el próximo miércoles, día 12 de julio. El director deportivo de la entidad rojiblanca no ha dado nombres, pero sí formas de trabajar, que no han variado con respecto a lo que ya expuso el día de su presentación. Así, ha dicho que "ya hemos empezado a anunciar fichajes. Os vuelvo a repetir que os podrá parecer que vamos lentos, pero a mí me parece que vamos con calma y con seguridad". El talaverano tiene clave que su elección para hacer las cosas son "la paciencia, la calma, la seguridad y el convencimiento. Tenemos confianza de que antes de que acabe la semana se pueda anunciar algo más e, incluso, antes de que empiece la pretemporada".

Esta comenzará tras haber vivido dos campañas, las anteriores, pensando en cambiar una dinámica, la de salvarse en la última jornada, que "no perjudica el trabajo de nadie, lo que es es la realidad y en esto sí que tenemos que ser muy conscientes. Hace dos años acabábamos de descender y el Almería decía ¿quién es el mediocentro más apetecible de Segunda División? Montoro. Y en un día se acaba la negociación y Montoro estaba aquí. Hoy en día, eso lo hacen Granada y Osasuna. David Rodríguez va a salir del Alcorcón. En 24 horas lo fichan. Esto es una realidad y nosotros nos tenemos que situar. No te digo que esto perjudique mi trabajo. Para nada. Soy perfectamente consciente del lugar en el que nos encontramos nosotros".

Ahora se vive intentando trasladar al entorno que "estamos en esa situación. Nosotros ahora no somos ese Granada que ficha en 24 horas lo que destaca. Esto a nosotros nos sucede. Tenemos que darle imaginación, darle vueltas, ver ese jugador que a lo mejor ese Granada, Osasuna, Zaragoza u Oviedo lo están contemporizando porque a lo mejor no es su primera opción, para nosotros es una gran primera opción y es el que nos va a marcar el salto de calidad. Ahí es donde tenemos que estar convenciendo a través del cariño y de la ilusión. Ese es nuestro trabajo ahora".