UD Almería Comprobar la calidad de la munición Estreno oficial. Fran Fernández fue el entrenador con el que se logró la permanencia la pasada campaña en Lugo. / IDEAL El Almería inicia el campeonato liguero en Cádiz con un equipo falto todavía de piezas JORDI FOLQUÉ Almería Viernes, 17 agosto 2018, 00:21

Después de varias campañas en las que la palabra sufrimiento se ha instalado en la mente del aficionado de la UDA, cuando se le ha hablado de fútbol o ha pensado en lo que el club protagonizaba, esta noche, mientras que unos piensen ya en el inicio de la Feria de Almería, los seguidores rojiblancos estarán pendientes de lo que haga el primer equipo en el estreno liguero. Comprobando de lo que pueden ser capaces de hacer. Aunque sea solamente una primera prueba, ya con puntos en juego. Aunque solamente se trate de la primera jornada de un campeonato que, dicen, será muy igualado. Aunque se trate de medirse ante otro equipo (Cádiz) que también está en fase de construcción. Sea lo que sea, hoy ya se trata de poner en práctica la 'munición' que se tiene entre manos. Al menos, la actual.

La teoría se quedará a un lado. La práctica tomará hoy su protagonismo. Ver si el cambio radical pregonado por el club, en el que la palabra hambre ha sido la más repetida, se va notando en el terreno de juego. Si se juega en las mismas condiciones de los rivales de turno. Si la apuesta asumida por la dirección deportiva, marcada por el presidente, ha sido el camino correcto. Si la mano de Fran Fernández, siempre escogida para momentos complicados, moldea a unos futbolistas que, en su mayoría, no saben lo que es jugar en el fútbol profesional. Comprobar si los que conforman la plantilla de la UDA, a falta de los retoques que tengan que llegar, podrán mejorar los registros de cursos anteriores, con más nombres, en los que el club se ha salvado, siempre por la campana, de abandonar la LFP.

Estrenos

Y todo desde esta tarde-noche. Cuando el partido entre el Cádiz y la UDA sea el que sirva para levantar el telón de la competición más larga de Europa, con 22 equipos y 42 jornadas, más el play off para buscar la tercera plaza de ascenso. Un largo camino nunca probado por gran parte de la plantilla que ha confeccionado Alfonso García.

Uno de los ejemplos es Sekou. El delantero senegalés ha pasado de ser determinante para el ascenso del filial a Segunda B a que hoy sea el único delantero centro en la convocatoria. Y este hecho está provocando dudas en la mente de Fran Fernández. Al menos, de puertas para fuera. Porque la convocatoria del almeriense hace pensar que de inicio o para el final puede pensar en jugar con un 'falso 9'. Eso o que el africano tenga los 90 minutos del choque. Una circunstancia que no ha ocurrido en lo que se lleva de la pretemporada. Aunque ya se sabe que lo realizado en los ocho amistosos dejan hoy de tener sentido.

De preferir el técnico que Sekou sea una opción desde el banquillo y salir con un juego mucho más buscado para la contra, la 'referencia' ofensiva será Juan Carlos Real. Tal y como ya probó en la primera parte del amistoso celebrado en Santo Domingo. Con un centro del campo mucho más poblado e intentando jugar siempre por bajo. Porque el envío largo de balones, al no estar Sekou Gassama, deja de tener sentido.

Si toma esta determinación, el gran beneficiado puede ser César de la Hoz. El expivote del Albacete, aunque llegó este verano del Real Betis, entraría para ser el tercer elemento junto a Joaquín Arzura y Sergio Aguza. El primero de los dos con un marcado carácter defensivo, para dar más libertad tanto a De la Hoz y al ex Córdoba. Aunque en Santo Domingo el que estuvo por delante de la defensa fue Mario Abenza. El de la cantera se ha ganado estar en la primera lista de convocados, superando las prestaciones realizadas por el almeriense Callejón.

Con la parte central del ataque más o menos clara, lo que sí está muy claro es lo que ocurrirá en las bandas. Haya delantero centro o 'falso 9', Chema partirá por la derecha, con libertad de movimientos, y Luis Rioja estará en la zurda. Dos que la pasada campaña veían por televisión o en la grada el fútbol profesional. Ahora son actores y quieren ser protagonistas y no simplemente de reparto. Los dos ha sido de lo más destacado del equipo durante la pretemporada. Pero recibiendo de su 'jefe' la reprimenda de que deben ayudar en tareas defensivas y no desconectarse. Se lo ha venido repitiendo en los amistosos. Hoy no les pasará que no ayuden.

Y atrás, solamente un elemento nuevo en relación al pasado curso. Romera estará en el lateral derecho. Tras seis años fuera de España, ahora regresa para jugar en una competición no conocida por él. A sus 30 años se estrena en la Liga 1|2|3. Junto a él, tres veteranos como Joaquín Fernández, Owona y Nano. El último es fijo porque es el único lateral izquierdo. El almeriense, también. Pero el camerunés tiene la competencia de Trujillo y Juan Ibiza. Pero fue el que jugó en el ensayo general en Elche. Allí hubo más bien munición de fogueo. Hoy debe ser ya real.