UD Almería «La competitividad en un equipo es algo fundamental» El delantero Álvaro Giménez ensaya el disparo a portería. / J. J. A. Álvaro Giménez, contento con sus goles, se muestra tranquilo, pese a que «el delantero tiene que marcar más» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Miércoles, 28 noviembre 2018, 12:28

El secreto del éxito de la UD Almería -es el mejor rojiblanco de las últimas temporadas en Segunda División- está en el hecho de ser un equipo que juega como tal y en el que no hay ni titulares ni suplentes. Esa es la lectura que utilizó ayer Álvaro Giménez para hablar de la actualidad rojiblanca a la espera del próximo partido frente al Extremadura, que no marcará ninguna línea a seguir porque, para el ilicitano, las decisiones habrá que adoptarlas una vez se consigan los 50 puntos. «Ese es el objetivo». El rojiblanco, pichichi de la UD Almería, habló del rendimiento del equipo y afirmó estar seguro que «en los entrenamientos se ve que todos entrenan al máximo, todos quieren ganarse el puesto. Está claro que solo juegan once, pero están habiendo bajas y los jugadores que las están supliendo lo están haciendo muy bien. Eso es muy bueno porque el míster lo va tener complicado, no solo para el once sino para hacer los 18 convocados. Yo creo que la competitividad en un equipo es algo fundamental».

El delantero indálico, que solo se ha perdido un partido -el inaugural, por sanción arrastrada de la pasada campaña-, se siente contento con su rendimiento, a pesar de los cuatro goles que son la tarjeta de presentación de los jugadores de su posición. «El delantero tiene que marcar más, pero yo estoy tranquilo, me siento cómodo, me siento bien y seguro que van a venir muchos más». No quiso decir una cifra. «Mejorar la del año pasado en Alcorcón. ¿Quince goles? Qué te digo», concluyó ante la insistencia.

Sin ansiedad

El hecho de no haber ganado en las tres últimas jornadas puede suponer una presión añadida ante el partido que el sábado disputarán los rojiblancos frente al Extremadura. Álvaro Giménez explicó que «estamos haciendo buen juego, creo que tenemos que seguir en esta línea y ahora en casa, que es donde más fuerte estamos, vamos a intentar sacar los tres puntos».

De todas formas, la racha no genera dudas y el partido del sábado tiene la importancia justa. «Es importante, pero como cualquier partido. El equipo está haciendo un buen juego, pero también estamos jugando contra equipos que se están jugando todo, que están ahí abajo, en situaciones complicadas, y que salen con todo, entonces ningún partido es fácil. Vamos a salir como cada partido en casa y seguro que vamos a tener nuestras opciones, como siempre».

En ese sentido, el rival no es flojo, al menos por las sensaciones de las dos últimas jornadas en las que sumó los seis puntos y los tres últimos al derrotar al Málaga. «No va a ser fácil, igual que cada partido no es fácil, pero tenemos el factor campo y con nuestra afición, en casa estamos bien, estamos fuertes, estamos sintiéndonos cómodos y vamos a salir como siempre. Esperemos que con la afición, como siempre, apoyándonos, podamos conseguir los tres puntos».

Al respecto del rival, el jugador unionista no consideró al equipo extremeño un enemigo que diga poco. «Creo que ningún equipo dice poco, creo que si está en Segunda A es por algo, tiene un delantero que lleva trece goles y creo que va a venir a aquí a jugar sobre él, a las segundas caídas, y que tiene una y te la enchufa. Tenemos que estar pendientes de ello, pero creo que vamos a poder sacar algo positivo».

Su rendimiento

Álvaro Giménez ha sido titular en los catorce partidos para los que estuvo disponible. Solo se perdió el partido inaugural, pues pesaba sobre él una sanción por acumulación de amonestaciones de la pasada temporada en el Alcorcón. En la UDA dijo ayer que está «contento porque, más allá de los cuatro goles que yo lleve, somos un equipo que ha hecho goles muchos. Del equipo titular del otro día, menos Romera y Trujillo, sin contar a René, creo que todos han metido gol. Somos un equipo goleador, es importante lo de Owona. El delantero tiene que marcar más, pero yo estoy tranquilo, me siento cómodo, me siento bien y seguro que van a venir muchos más».

De todas formas, aunque el gol le esté dando la espalda, su rendimiento en aspectos que no 'se ven' son notables y hasta sobresalientes. La presión que ejerce, su brega constante, hablan muy bien de un delantero con mucha calidad. La 'ruleta' en Soria, antes del gol de Chema, o el taconazo ante el Reus que antecedió al gol de César de Hoz. «Es cierto que al delantero se le suele medir por los goles, más que por el trabajo que haces. A lo mejor puedes ayudar a meter siete u ocho goles, dando asistencias o haciendo jugadas, pero al final se miden por los goles. Yo estoy contento porque el trabajo que estoy haciendo es bueno, estoy ayudando al equipo, que es lo más importante, pero si puedo seguir ayudando con goles, seguro que lo voy a intentar e intentaré conseguir muchos más»

En ese sentido, el delantero de la UDA explicó que «el año pasado hice seis y el anterior cuatro. En Almería no tengo una cifra, pero intentar superar la del año pasado como mínimo, pero quince goles».

Los brindará a una ciudad en la que dice estar a gusto. «Estoy aquí muy bien, muy feliz. Es una ciudad como la de Elche, es así pequeñita y me gustan las ciudades así, que no son muy grandes, y estoy muy cómodo».