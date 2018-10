UD Almería Chema Núñez está «viviendo un sueño» para que en la realidad «sea titular» Chema Núñez ha tenido minutos importantes en este comienzo de la temporada. / AGUILERA El centrocampista de la UDA se 'ofrece' a Fran Fernández para ser el que ocupe la plaza del sancionado Corpas, tras cuatro partido poniendo el mismo equipo JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 11 octubre 2018, 00:44

Fran Fernández ha dispuesto el mismo equipo en las cuatro últimas jornadas disputadas. Puso un once en la pizarra y fue el que ganó el primer partido en esta Liga 1|2|3 al Real Zaragoza. Repitió y ganaron los rojiblancos en Soria. Repitió y sumaron los tres puntos contra el Reus. Hasta que el pasado fin de semana hizo la misma operación, pero con un resultado contrario a sus intereses. Derrota en Córdoba. Este hecho podría hacer pensar en que el preparador podría dejar a los mismos, como reconocimiento a lo hecho anteriormente, o hacer cambios. Un pensamiento que no tendrá que tener porque el Comité de Competición le 'facilitó' la labor. La sanción de un partido a José Corpas obligará a que tenga que realizar, como mínimo, un cambio. El segundo podría ser en el centro de la zaga, aunque Juan Ibiza no está descartado.

En cuanto a lo que es ya de obligado cumplimiento, ayer habló uno de los que tiene opciones de ser el recambio del '17' de la UDA en el extremo derecho. Aunque no sea un recambio natural, sí que sabe lo que es jugar ahí. Como hizo en la primera jornada. Con libertad de movimientos y buscando más el interior que el exterior del ataque. Más posesión y menos profundidad. Una idea a la espera de lo que decida Fran Fernández. Mientras, Chema Núñez se postulaba para ser el que se ponga en la foto del equipo inicial el sábado (20.30 horas) ante la UD Las Palmas. Lo hizo para que se vaya haciendo realidad «ser titular» y que confirme con minutos desde el inicio que está «viviendo un sueño».

Un sueño que no le hace perder lo que es el día a día. Reconociendo que la decisión de Fran Fernández de mantener el mismo equipo desde que ganaron al Zaragoza era «lógica». A su juicio, «en estas últimas jornadas no ha cambiado el once porque veníamos haciendo buenos partidos». Lo que no implica que los que no estaban entre esos once elegidos hayan bajado los brazos en este último mes viendo la mentalidad del entrenador a la hora de afrontar los choques. Chema declaraba lo que ha visto en los entrenamientos y en el día a día. «El resto sigue peleando y se lo vamos a poner difícil para hacer el once del sábado», señaló el que fuera pieza clave la pasada campaña para lograr el ascenso vistiendo la camiseta del filial de la UDA.

Recuperar señas

En el aspecto colectivo, la cita de este sábado permitirá ver a una UDA ante un conjunto que tiene jugadores a los que le gusta la posesión, pero que se manejan muy bien a la contra. El Almería ha demostrado que se siente mejor presionando muy arriba. Algo que sí hicieron contra el Numancia y el Reus, pero que fallaron ante el Córdoba. De ahí que Chema tenga claro que deben recuperar las mejores señas de identidad. «Somos un equipo que necesita estar metido en el partido junto a nuestra afición. Queremos darle ritmo y hacerle incómodo el trabajo a Las Palmas», declaró al final del entrenamiento de ayer.

El cuadro insular es uno de los más firmes candidatos al ascenso. Teniendo a Rubén Castro en sus filas. Un goleador que aprovecha la mínima que tiene. Lo que Chema dijo de «pequeños detalles». Lo que puede definir el resultado final del encuentro de este sábado. «Es un partido más, con alto ritmo e intensidad, que se va a decidir por pequeños detalles», apuntó. Para poder darle a los seguidores rojiblancos una nueva victoria en casa, que sería la tercera seguida. «Debemos darle un plus a la afición para regresar a la senda de la victoria».

Justo antes de jugar dos partidos seguidos lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos. «Vienen dos partidos seguidos fuera y hay que engancharse a la buena dinámica otra vez para sumar puntos».