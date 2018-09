UD Almería César de la Hoz: «Estamos en el camino de lograr el Almería que todos queremos» César de la Hoz se ha hecho un jugador importante para Fran Fernández. / IDEAL El medio, que llegó procedente del Real Betis, ha formado un doble pivote con Yan Eteki que no conoce la derrota JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 28 septiembre 2018, 00:09

Fran Fernández le ha dado ya minutos a todos sus jugadores disponibles, contando la cita en la Copa del Rey. Y, tras 'probarlos', ha apuntalado un equipo inicial en el que las variaciones son cada vez más escasas. Porque el técnico almeriense ha dispuesto el mismo equipo en las dos últimas citas ligueras. Curiosidad o no, en las dos victorias que lleva en su casillero la UDA. Un aspecto que podría repetir ante el Reus si así lo estima y si, sobre todo, no ocurre ningún percance que lo impida en los dos entrenamientos (hoy y mañana) que restan antes del encuentro frente al equipo catalán.

Un equipo con una idea clara de juego y con un estilo que ha servido para doblegar al Real Zaragoza y el Numancia. Dos escuadras que basan gran parte de sus credenciales en tener una gran posesión de balón, sea en casa o fuera. A los dos el Almería les planteó una defensa bastante adelantada para intentar provocar el error y tener una ventaja, de jugadores y de pocos metros, ante el marco contrario. Como así vino el 1-0 contra el cuadro maño. Como así pudo venir algún tanto en Los Pajaritos. Tal y como aseguraron los propios futbolistas rojiblancos, demostrando que tenían muy bien estudiado el choque y lo que se encontrarían por parte contraria durante las distintas fases de cada partido.

Similar y modificaciones

Con la parte delantera repitiendo desde la segunda jornada (Corpas, Juan Carlos y Rioja escoltando a Álvaro Giménez), las modificaciones han venido tanto en la parte trasera como en el centro del campo. Principalmente en este último apartado. La entrada de Saveljich, llegado en el último día del mercado para cubrir la marcha en forma de traspaso de Joaquín Fernández al Real Valladolid, supuso darle entrada, casi desde el primer día, al argentino en el centro de la zaga. Junto a él, tras un inicio dubitativo, se ha afianzado Juan Ibiza. Junto a ellos, en la defensa, Romera por la derecha (desde la primera jornada) y Andoni López por la izquierda, tras su llegada en el tramo final del mercado y asumiendo el puesto de un Nano González que no se ha recuperado después de jugar en el Ramón de Carranza.

Pero todo ha cambiado en la parte de creación y destrucción del equipo. En el centro del campo. En un doble pivote que ha tenido varias modificaciones. Con Joaquín Arzura compartiendo minutos con Sergio Aguza o César de la Hoz. Siempre teniendo al argentino como el más defensivo de los dos. Hasta la inclusión de Yan Eteki en La Rosaleda. Allí el africano, llegado este verano traspasado desde el Sevilla, comenzó a dar muestras de lo que puede ser.

3 Los triunfos que lleva seguidos el cuadro almeriense, en todos con el doble pivote Eteki-De la Hoz. 1 Es el único expulsado de la UDA en esta campaña, ante el Tenerife.

Su titularidad ya no se discute. Desbancando al argentino Arzura como '5' por delante de la retaguardia. Junto a él, un César de la Hoz que ha sido titular prácticamente siempre. Tan solo ha comenzado un partido desde el banquillo. El otro en el que no estuvo fue por sanción tras ser expulsado (doble amarilla) contra el Tenerife. Por tanto, se perdió la cita liguera contra el Málaga, en el que la UDA no estuvo nada acertada en esa zona del campo.

El pivote, que la pasada campaña jugó en el Albacete cedido por el Real Betis, fue ayer el protagonista en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos tras acabar la sesión en la Vega de Acá. Pese a que los resultados dicen que ha sido con el doble pivote formado por él y el africano cuando las victorias han llegado en este inicio de campaña a la UDA, no quiso, en ningún momento, 'sacar pecho' y verse ya como un titular indiscutible ni teniendo esta 'fórmula' como infalible para lograr los puntos en juego. Más bien, consideraba el '6' rojiblanco que todo estaba motivado por la competencia que hay en el plantel. Que Aguza y Arzura están apretando. «La competencia es magnífica y no hay que ceder ni un centímetro, porque si lo haces estás fuera». Una frase que vale tanto para el aspecto individual con otros compañeros del equipo como para ponerse como referencia lo colectivo con los otros rivales de la categoría.

Como tampoco cree que todo haya cambiado desde la Copa del Rey. Considera que es un trabajo que vienen haciendo desde la pretemporada y que, ahora, está teniendo más frutos. Los que espera que sigan produciéndose. «La convicción de la plantilla estaba ahí. Ahora es cierto que han llegado tres victorias seguidas, pero estoy seguro que serán muchas más».

Unos triunfos que permiten que todo se vea de distinta manera. «Los resultados ayudan a llevar la semana con menos presión, pero no podemos relajarnos. Si lo hacemos estaríamos perdidos». Algo que no cree viendo lo que pasa en los entrenamientos. «El ambiente es fenomenal, como lo es la intensidad en el trabajo. Estamos en el camino del Almería que todos queremos».

El que ellos quieren y el que espera, desde hace varias campañas, el Almería. «El aficionado sabe que en Segunda hay tiempos buenos y malos. Con la ilusión, el trabajo y la entrega en el campo que tenemos vamos a enganchar a nuestros seguidores». De eso está seguro. El domingo, ante el Reus, tras esta racha, espera que los seguidores se noten en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y puedan dar una excelente imagen, tanto en la grada los aficionados como en el campo los profesionales que visten de rojiblanco.

Para seguir demostrando que en la Liga 1|2|3 todo está tan igualado que no importa la camiseta ni el nombre. «Hay clubes históricos y muy fuertes, pero se está demostrando que los presupuestos no significan nada y son los jugadores quienes rinden en el campo. Debemos ser humildes y saber competir, porque el nombre no lo es todo», sentenció César de la Hoz.