Cervera: «El Almería ve, como nosotros, una buena oportunidad para salir de ahí» Álvaro Cervera, entrenador cadista, tiene claro que será un pulso de gran necesidad de victoria para ambos equipos. / FRANCIS JIMÉNEZ El entrenador del Cádiz dice que espera un rival que es «fiable en casa, con buenos jugadores y buen campo, que nos meterá mucha presión» JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Sábado, 4 noviembre 2017, 00:34

Un partido complicado, entre dos equipos muy necesitados de la victoria, ya que ambos están inmersos en una casi similar adversa racha de resultados, es parte de lo manifestado ayer por Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, con vistas al encuentro de mañana. «El Almería está igual de necesitado que nosotros. Son fiables en casa, con buenos jugadores, y nos meterán mucha presión».

A lo largo de la mañana de hoy, el equipo cadista realiza la sesión de entrenamiento previa al envite, con lista de convocados al término de la misma. No figurarán en ella el defensa Sankaré ni el centrocampista Abdullah, ambos por lesión. Como posibles novedades, aunque habrá que esperar a la lista de convocados, podrían volver a la misma Marcos Mauro, Alberto Perea y Garrido.

Buscando 'despertar'

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, compareció ayer en la cita informativa previa al partido de mañana dejando entrever un mensaje de optimismo en cuanto al mismo, según quedaba reflejado en la web del club y en la prensa gaditana. «Veo a los jugadores confiados en sacar esto adelante, trabajan para ello y como entrenador no les puedes pedir más. La sensación que me dan los jugadores es que esto es una cosa pasajera y que vamos a salir adelante». Como principal argumento para ello, tras haber dejado atrás ocho jornadas seguidas sin conocer la victoria, reiteró su confianza en acabar con la mala racha. «No estamos haciendo tantas cosas mal, tenemos la confianza de que vamos a salir de esta situación», comentó.

En relación a la falta de atino cara al gol de su equipo, reconoció que es así, pero que ello no era lo más importante. «Hay que intentar llegar más veces sin desproteger nuestra portería. El baremo de los goles es malo, el de las llegadas empieza a ser el que buscamos, tener más que el contrario. No metemos gol pero ahí entra ya el azar y el acierto». Expresó satisfacción, a medias, por el juego ofrecido y la imagen dada por su equipo en los partidos ante el Real Betis, en Copa del Rey, y en campo de la AD Rayo Vallecano, en Liga. «Eso no fortalece porque sabemos que en el fútbol lo importante son los resultados y las valoraciones se hacen a partir de ahí. Nosotros vamos más allá, salvo varios partidos malos y donde no hemos sido nosotros, en el resto hemos sido nuestro equipo», manifestó.

Respecto al choque de la noche de mañana en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, Álvaro Cervera expuso que puede ser una buena ocasión para ganar y poder remontar vuelo en la tabla de clasificación, dejando entrever sus intenciones tácticas. «El Almería es un equipo fiable en casa, con buenos jugadores y buen campo. Nos meterán mucha presión. Imagino que ven en nosotros una oportunidad para salir de ahí. Vamos a poner un once muy parecido al del Rayo. Una defensa sobria, centrocampistas que sepan controlar y delanteros rápidos», declaró.