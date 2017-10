UD Almería Centrarse en fútbol y dejar la conspiración Pozo se perdió el último partido por sanción y volverá el domingo al Mediterráneo. / IDEAL La plantilla de la UDA prefiere pensar en el juego y asumir errores propios antes que mirar a los árbitros | El plantel entrenado por Luis Miguel Ramis entiende que no es aconsejable continuar el 'calentón' de Alfonso García porque tampoco ven motivos para ello JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 20 octubre 2017, 00:23

Casi a la misma vez que Alfonso García arremetía contra los árbitros (todo el estamento en conjunto) tras el empate frente al Real Valladolid (1-1) el pasado domingo, los propios jugadores de la UDA que iban pasando por la zona mixta daban una versión algo distinta. No creían que la atención tuviese que estar centrada, en ese caso, en Vicandi Garrido. Porque las dos acciones más polémicas del partido era 'matizadas' por los profesionales. Mientras que el dueño de la entidad aseguraba que el penalti favorable a los pucelanos era «inventado», Nauzet Alemán reconocía que hubo «contacto». Otra cosa es que el canario pudiera interpretar que «a lo mejor no para señalar penalti». Pero toque hubo.

Por su parte, la roja directa enseñada a Fidel Chaves era motivo de polémica porque era la cuarta en tan solo diez encuentros. Vista una por una, todas «han sido justas». Hasta la de José Ángel Pozo. El malagueño, que fue expulsado en Vallecas, apuntó ayer que el colegiado de turno «se dio cuenta que era la segunda cuando ya se había echado la mano al bolsillo». El exCity era de la opinión que, de haberse dado cuenta, «no habría enseñado la segunda». En ningún momento dijo que no fuera justa. «Hice tres faltas y me enseñaron dos amarilla», se lamentó casi más consigo mismo por la claridad de ambas que valieron la amonestación que por creer que el trencilla se pudo haber equivocado en su contra.

En público y privado

No fue el primero que, tanto en público como en privado, ha preferido desmarcarse de la opinión de su 'jefe'. Mandi, 24 horas antes, prefirió centrase en lo deportivo y no quería ni pensar en conspiraciones de la propia Real Federación Española de Fútbol para perjudicar de manera deliberada a la UDA en esta temporada. En cuanto a lo de designar al colegiado a dedo y no por sorteo, ni entran ni valoran. En muchos casos, sobre todo cuando se llegue a la segunda vuelta, se puede comprobar que el Comité de designación coloca al mismo tanto en el partido de la primera vuelta como el de la segunda parte de la competición que mide a dos equipos.

José Ángel Pozo menos aún quiso hablar del hecho de que el Comité de árbitros haya denunciado a Alfonso García por sus declaraciones. Como también han asegurado otros jugadores, «fue una decisión del presidente el decir esas palabras». No lo valoran, pero no las comparten. Porque no han tenido esa sensación durante los encuentros disputados hasta la fecha. «Al final te quitan y te dan», reconocen a IDEAL desde el vestuario. Como ejemplos, las expulsiones. La de Morcillo en León fue doble amarilla y, reglamento en mano, el colegiado pudo sacarlas. La roja directa vista por el capitán en Vallecas, segunda en esta temporada, fue clara. Verza, nada más acabar el partido, como los jugadores que pasaron por la zona mixta del recinto madrileño, no la discutieron. «Es el último defensor y ha tenido que agarrarlo porque se iba a portería», dijeron. La de Pozo él mismo la valoró ayer en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos. En cuanto a la de Fidel Chaves, la que ha tenido mayor castigo (2 partidos de sanción), «fue producto de los nervios porque era el último minuto y vio que le dieron un balonazo a un compañero que estaba en el suelo. Pero el colegiado vio su acción y era roja». Tal y como reflejó el colegiado en el acta, «por un empujón con fuerza desmedida».

Fútbol y no árbitros

Por todo ello, el vestuario quiere centrarse en fútbol. Incluso, reconociendo errores propios como motivo de la ausencia de puntos en las últimas jornadas del campeonato liguero. «Deseamos que el partido ante el Huesca sea un mal día y que recuperemos el nivel que ya empezamos a mostrar frente al Valladolid. Que no nos dio para poder ganar los tres puntos», argumentan. Mirar hacia adelante para no estar «perdiendo el tiempo en cosas que no nos benefician».

En este último aspecto, saben que pudieron lograr el triunfo el pasado domingo. De la misma manera que pudieron perder. «Ellos tuvieron dos palos y en el segundo es René el que nos salva casi al final del partido». Nueva demostración de no querer agarrarse a la 'corriente' que busca culpables fuera de la propia UDA como responsables de que el plantel entrenado por Luis Miguel Ramis lleve dos puntos de los últimos doce disputados y habiendo marcado solamente un gol en esos cuatro encuentros que han dejado a los almerienses más cerca de los puestos de descenso que del play off de ascenso, cuando antes de comenzar esta 'racha' estaban instalados en la quinta posición y con opciones de haber dormido líder en algunos momentos.

Su pensamiento está ahora en doblegar al Reus. Un equipo que no encaja muchos goles ni tampoco marca. Casi un calco que la UDA. También con los mismos puntos. «Un partido para dejar los tres puntos en casa, ganar después de cuatro encuentros sin hacerlo y olvidarnos de todo lo que no sea fútbol. Ver que este bache ha pasado y que podemos y debemos recuperar las buenas sensaciones del comienzo de la temporada». Para sumar y no restar entre todos.