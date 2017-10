UD Almería El que más cedió en la semana 'grande' La UDA ha sumado un punto en los tres últimos partidos, el logrado frente al Real Valladolid el domingo. / JOSÉ LUIS MATARÍN La UDA pierde nueve puestos tras el 'carrusel' de tres partidos en apenas nueve días JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Miércoles, 18 octubre 2017, 00:28

Llegaba la UDA tras empatar en León y de haber mantenido la puerta a cero ante el que, en ese momento, era el máximo goleador de la categoría. Era el segundo encuentro consecutivo en el que René no tenía que sacar el esférico de su portería. Por delante, una semana (ocho días) en los que el plantel rojiblanco debía disputar dos partidos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y una salida a un campo que, en ese momento, no parecía el más complicado. Todo para asestar un buen golpe y escalar de la quinta plaza que ocupaban.

Agua. Todo ha resultado al revés. Con el regusto todavía del punto logrado frente al Real Valladolid, en el final de la 'trilogía', lo cierto es que, viendo el global de toda la competición tras los 33 partidos disputados en esta 'semana grande', el plantel de Luis Miguel Ramis ha sido el que más ha cedido de toda la Liga 1|2|3. Un punto de nueve posibles. Cierto es que no es el que menos ha sacado. Pero no es menos cierto que, los dos que ni han logrado sumar, ocupan puesto de descenso a Segunda B. Incluso, por encima de un Sevilla Atlético que, en estas tres citas, ha logrado el mismo botín que los almerienses. Los cuatro han sido los más perjudicados en el 'carrusel' de encuentros celebrados y para los que los entrenadores siempre aseguran que es cuando se demuestra la amplitud de plantilla de cada escuadra y el saber sumar cuando otros no lo pueden hacer.

En esta particular racha, los grandes beneficiados han sido Rayo Vallecano y Real Zaragoza. Los dos equipos han dado un salto cualitativo y cuantitativo en la tabla. No en vano, ambos han conseguido el pleno de puntos. Los madrileños para intercambiarse las posiciones con la UDA. Si los almerienses comenzaban esta ronda en la quinta posición, ahora están en el puesto 14. Justo lo contrario que lo realizado por el cuadro entrenado por Míchel. Clave la cita entre ambos conjuntos para demostrar a lo que pueden mirar. En cuanto a los maños, han abandonado el rozar el descenso para colocarse en mitad de la tabla.

Lucha apretada

La igualdad reinante en la Liga 1|2|3 es la nota predominante. Como lo demuestra el hecho de que solamente el Lugo, entrenado por el almeriense Francisco, haya sumado más de la mitad de victorias de los partidos jugados. El gol de Ignasi Miquel, en el último minuto, en Alcorcón permitió lograr el sexto triunfo. El que más ha ganado. Eso sí, habiendo logrado los mismos goles que la UDA (9). Ni uno por choque liguero. En defensa, tan solo tres menos que los de Ramis. Aprovechar los recursos se puede llamar.

Y como todo está tan igualado, todo puede cambiar de una semana a otra. El Granada (16 puntos) está a una victoria de los líderes. Los de Oltra han ganado dos partidos de los últimos tres. Para escalar posiciones.

Todo lo contrario que una UDA que el domingo tiene el tercer partido seguido en casa en fin de semana. Tras una derrota y un empate, frente al Reus toca...