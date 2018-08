UD Almería Las casas de apuestas no dan opciones al Almería en Cádiz La UDA empató sin goles en Carranza la pasada campaña. / AGENCIA LOF JAVIER GÓMEZ GRANADOS ALMERÍA Jueves, 16 agosto 2018, 01:54

Las casas de apuestas son claras en este primer partido de la UDA. Los rojiblancos perderán. Pocos son los que confían en que los de Fran Fernández den la sorpresa y, analizadas distintas web dedicadas a este juego, demuestran que los que quieren asegurar algo de rentabilidad colocarán su dinero en el color amarillo del Cádiz. Sólo algunos más atrevidos y con la intención de ganar un buen pellizco apostarán por la UDA. Pero parece claro que, tirando de números, estadísticas, sensaciones y, en definitiva, de la realidad de ambos equipos, lo más lógico es aportar por la derrota rojiblanca.

De hecho, y como media aproximada, la victoria del Cádiz se paga a un euro y medio por euro apostado, mientras que la de la UDA a 6,5. El empate, a algo más de tres.

Especialmente llamativas son las variables a tener en cuenta que se manejan en las diferentes casas de apuestas. Así, recuerdan que el Almería no ha perdido en la primera jornada desde el año 2006; que el Cádiz no ha perdido en pretemporada; que la pasada campaña empataron sin goles; y que en los últimos seis partidos disputados entre ambos la UDA no ha podido ganar.