El gol, ese caro objeto de deseo Juanjo Narváez llama al gol, el suyo sirvió para encarrilar el partido frente a la UD Las Palmas. / AGENCIA LOF Los rojiblancos, que son de los que menos disparan a portería de la Liga, sacan rentabilidad y suman algo más de un punto por gol marcado La UD Almería, en los puestos nobles de la tabla como uno de los equipos con más efectividad de la Liga 1|2|3 JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 16 octubre 2018, 02:28

De un tiempo a esta parte, el gol es algo más que la salsa del fútbol. Con un deporte convertido en negocio, es el pasaporte obligado para encontrar la estabilidad 'emocional' y económica. Un gol puede valer por tres puntos y estos pueden desembocar en la consecución de una permanencia o un ascenso, con lo que ello supone para las arcas. Los equipos que lo tienen están más cerca de conseguir sus objetivos, más aún quienes necesitan poco para ver puerta, conscientes de que el gol le permitirá acercarse a la ansiada victoria.

El Almería, ¡quién lo iba a decir!, tiene el gol necesario para que se le tenga en cuenta. Suma 1,8 puntos por cada gol marcado, que son once, siendo el quinto que más ve puerta de la categoría, solamente superado por Granada, que ha hecho 17; Deportivo, que ha marcado 15; Albacete, con 14, y Málaga, con 12. Es cierto que con la UD Almería hay tres equipos más que han visto puerta en idéntico número de ocasiones. Sin embargo, es uno de los que más rentabilidad saca a lo que intenta. Con 76 disparos a puerta, la UD Almería es el decimoséptimo equipo en esa 'clasificación'. Solamente los dos equipos tarraconenses, Nàstic y Reus; Alcorcón, Lugo y Sporting de Gijón han disparado menos que los de Fran Fernández. Así, los rojiblancos son el sexto equipo que menos necesita disparar a puerta para conseguir gol. Granada, que marca un gol cada 5,23 disparos, es el más efectivo y el que mayor porcentaje de acierto tiene a la hora de hablar de disparos -sin entrar en detalles sobre si son fuera o entre los tres palos- y goles, con un 19.10%. La UD Almería ocuparía el sexto puesto con 14,47%.

La efectividad

Aunque solo sea una estadística, la cual habla, por ejemplo, de que la UD Almería marca un gol cada 73 minutos, sí es cierto que la eficiencia es la demostración de lo hecho hasta ahora. Los datos suelen utilizarse para 'engañar' si se habla de medias. Sin embargo, lo que se ve es lo que hay y, en lo que se refiere a la UD Almería, el equipo rojiblanco muestra mejores números que la pasada temporada.

El conjunto dirigido por Fran Fernández ha mejorado con respecto al gol. Ahora son tres goles más marcados, con 105 remates intentados, 29 intentos más que en la actual temporada, donde hay menos posesión que el año pasado a estas alturas. Se extrae que el Almería de esta temporada es más 'dañino' que el de la pasada edición liguera porque, no cabe duda, necesita menos para conseguir más. Con los tres goles del pasado sábado frente a la UD Las Palmas, el conjunto unionista consiguió su undécimo gol de la temporada para ser el quinto máximo goleador de la competición, aunque con las mismas cifras que Extremadura, Real Zaragoza y Las Palmas, tres equipos con peor eficiencia que los rojiblancos. El conjunto del Francisco de la Hera necesita de 91 lanzamientos para hacerse sus once goles, mientras que el cuadro maño ha debido lanzar 80 veces en los nueve partidos disputados para llegar a esa cifra, equipo que, por otra parte, la última victoria la cosechó una semana antes de venir al Estadio de los Juegos Mediterráneos y después de aquella derrota no levanta cabeza. En el caso de los insulares, sin marcar en los últimos tres partidos, han disparado a puerta tres veces más que los indálicos.

Los rojiblancos llevan más goles que algunos de los que se presumen luchan por el ascenso como Osasuna, Cádiz, Numancia -el mejor clasificado de los que quedan de la temporada pasada pues jugó la final del playoff-, Sporting, UD Las Palmas o Mallorca que, pese a ser un recién ascendido, es quien marca la zona de playoff de ascenso, con un punto más que la UD Almería.

Alto

Si hay que mirar el número de disparos entre los tres palos, el Almería dirige a esa zona el 46,05% de los intentos, en números entendibles son 35 los remates. Si solo se miran los intentos a portería, aunque el balón salga pegado al banderín de córner, el conjunto que dirige Fran Fernández sería el séptimo en eficacia, con un 14,47% de acierto en una clasificación en la que manda el Granada con 19,10%. El Dépor marca el 18,07% de los disparos que realiza, sin distinguir los que van entre los tres palos o fuera. El Albacete, próximo rival de la UD Almería en Liga, 'emboca' el 17,72% de sus disparos, un porcentaje un poco mejor que el del Alcorcón, que ayer ganó 1-3 en el Nou Estadi de Tarragona con un 17.54% de efectividad. Con un 0,04% que el equipo unionista está el Lugo, que marca 9 goles en 62 intentos (un 14,51%).

Otra cosa es el acierto cuando el balón va dirigido entre los tres palos. Ahí, el Almería ofrece un promedio de un 31,42% de efectividad, con 11 sobre 35 lanzamientos. No hay que olvidar que los rojiblancos dirigen entre los tres palos 35 de los 76 disparos, una cifra que le sitúa entre los cinco mejores del campeonato liguero en la actualidad.