UD Almería La cantera ya tiene dos nuevos espejos tras la subida de Chema Núñez y Sekou Gassama IDEAL El presidente de la entidad mostró su satisfacción porque en el primer equipo haya ahora cinco con pasado en el filial JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Martes, 14 agosto 2018, 08:54

Llevaban todo el verano entrenando a las órdenes de Fran Fernández, como ya hicieron otras temporadas, pero hasta ayer no tuvieron su 'puesta de largo'. Acompañados por el presidente de la entidad, Alfonso García, los nuevos representantes del filial que han logrado subir al primer equipo ya pudieron lucir la camiseta que portarán durante el curso que se inicia, de manera oficial, este próximo viernes. Desde que comenzaron los entrenamientos habían estado 'a prueba'. Sabían que tenían que hacer más méritos que los demás. Sabían que lo vivido el pasado curso, en Tercera División, no se parecería mucho a lo que el fútbol profesional les estaba esperando. Pero Chema y Sekou han superado las pruebas y ya son del primer equipo. El paso de posar con la elástica lo hicieron ayer.

Los dos parten con la ventaja de que conocen la forma de entrenar de su 'jefe'. Lo mismo que Fran Fernández los conoce. De ahí que haya tenido un cuidado 'especial' tanto por Chema como por Sekou en esta pretemporada. Del primero, cuando se le preguntaba por el buen partido realizado en El Ejido (autor de dos goles), dijo que le faltaba todavía trabajo defensivo para poder hacerse con un sitio en el equipo. Al segundo lo ha tenido hasta el último momento con la duda de si seguiría en la UDA o se iría cedido. También auspiciado por las dudas que ha tenido el presidente.

Satisfacción

El mismo que ayer mostraba su satisfacción porque dos nuevos componentes del filial hayan subido al primer equipo. Tuvo que ser 'especial' porque no ha sido habitual en Alfonso García que esté presente en la 'presentación' de jugadores que suben del 'B' a la primera plantilla. Pero este verano para el dueño está siendo distinto a lo que se le recuerda al frente del Almería. «Para mí es un orgullo es presentar a dos futbolistas que llegan de la cantera. Son ya cinco con los que contamos en el primer equipo y espero que en el futuro sean muchos más», dijo.

En cuanto a los jugadores, Sekou ha sido el último en saber su sitio. «Después del último partido de la pretemporada, disputado en Elche, me comunicaron que me quedaba». Pudo, por tanto, cumplir un deseo. «Es lo que uno ha soñado siempre». Pero no es paso definitivo. Es un paso más para poder confirmarse en el fútbol profesional. «La pretemporada ya ha sido un buen rodaje, aunque tendré que seguir acoplándome», declaró.

Por su parte, Chema ha visto su propia evolución. «Durante este fase de preparación he ido creciendo junto al equipo y adaptándome a la nueva categoría porque hemos disputado la mitad de los encuentros ante rivales de la Liga de Fútbol Profesional, pero está claro que tengo mucho que aprender y mejorar».

Como a su compañero, el sevillano tiene claro que «es una oportunidad que cualquier jugador quiere alcanzar. Voy a trabajar para aprovecharla y corresponder a la confianza que han depositado en mí». Una confianza que siempre le ha mostrado Fran Fernández. «Me conoce bien. Llevo varios años con él y me da libertad para poder jugar en cualquiera de las tres posiciones por detrás del delantero, como media punto o en cualquiera de las dos bandas».