UD ALMERIA Camino a la redención o camino a la perdición No debe haber equívocos, la UDA tiene que mirar hacia el frente con la intención de conseguir la victoria. / J. L. MATARÍN El Almería busca su particular'champions' con un triunfo en Lugo que permita quedarse en el fútbol profesional JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 2 junio 2018, 03:03

Casi 16 años han pasado de aquella mágica tarde en el vetusto Pasarón. Era el 29 de junio de 2002 cuando la UDA lograba ascender a la Liga de Fútbol Profesional. 'Ciento y pico' kilómetros más al noreste, Lugo y el Anxo Carro, con pocos años menos que aquel, que fue reinaugurado en 2010. La historia dicen que es cíclica, que se repite. En Pontevedra, el Almería dejó el fútbol que solo tiene eco por las fases de ascenso que se disputan en estas fechas y por los descensos de los históricos. En Lugo, la UDA quiere seguir formando parte de ese fútbol para 'reinventarse', porque este equipo o, para ser más exactos, este club necesita volver a ser lo que era, volver a nacer de entre las 'cenizas' en las que parecen haber quedado historias que debieron servir para construir cimientos que los resultados y una mala gestión han ido devorando.

El partido de hoy es, como suele decirse, la 'champions de los pobres', al menos para el Almería. El Lugo jugará con la tranquilidad de tener las cuentas saldadas desde hace ya algunas semanas tras una primera vuelta ilusionante, pero venida a menos porque no era ese su gran objetivo. De la mano de un almeriense, Francisco Rodríguez, el cuadro lucense ha vivido una gran temporada venida a menos en gran medida por ausencias notables en la segunda parte y que seguramente no querrá que su equipo sea el 'invitado' en las fiestas por tercera jornada consecutiva. Huesca y Rayo certificaron el ascenso a Primera con sendos triunfos y a la UD Almería le puede valer el triunfo para firmar el 'ascenso', pues está n punto por debajo de la permanencia.

El partido será, sin duda, un 'tormento' de salida para los rojiblancos, que tendrán que 'apaciguar' la tensión que supone esa obligación de tener que vencer. Es lo único que debe preocupar a los de Fran Fernández, el técnico que encarna, ahora mismo, las ilusiones que supuso la presencia del ahora técnico del Lugo en el mismo banquillo. La afrenta para él fue difícil, debutando en Primera de la mano del equipo rojiblanco y consiguiendo la salvación en la última jornada ante un Athletic que no quiso hacer daño, la del ahora entrenador de la UDA es más complicada si cabe porque entonces dependía de sumar un punto, pero hoy hay que ganar.

El camino

El caso es que nada es comparable porque las plantillas no son las mismas y la situación tampoco. El Almería, lo que sí tiene claro -desde el primer abonado hasta el último trabajador-, es que el camino no es el de Santiago, que también pasa por Lugo. De hecho se llama el Camino Primitivo y primitivo, porque es el origen de la felicidad soñada, es el triunfo.

Este pasa por imponerse a un rival que ha cambiado desde que sumó la victoria que le certificó la permanencia frente al Sevilla Atlético. En León, donde el exrojiblanco Cristian Herrera permitió sacar un empate, jugaron cuatro jugadores que no estuvieron en el último partido en casa frente al Huesca, una semana después, mientras en Vallecas no apareció Azeez, otro ex de la UDA y hubo cambios.

El Almería debe capear el temporal, porque será mucho por aquello de jugar con la ansiedad que supone el único objetivo posible. El empate 'obliga' a 'morderse las uñas' por esperar derrotas del resto, pero si no se dan será la indeseada vuelta al fango. La victoria es el único camino, es el camino a la redención, porque esta es, en sentido figurado, la liberación de, sobre todo, un dolor, una penuria u otra adversidad, justo lo que ha sido el camino andado por los rojiblancos a lo largo de la temporada por más que hubiera momentos para soñar.

Cómo hacerlo es cuestión de lograrlo sin prisa, pero sin pausa. No vale otra cosa. Como decía Juncal, aquel personaje de ficción interpretado por el aguileño Paco Rabal, «las prisas, para los delincuentes y los malos toreros». El Almería no debe ni delinquir ni exponer más de lo necesario, aunque cuanto más cerca esté el minuto 90 tendrá que ir o a por la estocada o por la 'corná'. El jueves, Fran Fernández explicó que a los que están jugando hay que «darles la máxima confianza porque están haciendo un buen trabajo... el equipo siempre ha estado metido y ha dado la cara, solo nos han marcado dos goles, lleva ocho de quince y está compitiendo bien. Tenemos que seguir en esa línea y mantener el autocontrol, que es importante».

Fran Fernández recupera a Sulayman, aunque Verza llevó a cabo un buen partido frente al Alcorcón y, justo cuando salió del campo, el equipo empezó a perder los duelos. El problema viene con la ausencia de Marco Motta. Por ahí puede aparecer Navas, pero también Trujillo u Owona y si es el madrileño supondría la entrada de Jorge Morcillo, 'inactivo' desde la lesión en Zaragoza. Por si las moscas, Fran revoluciona una convocatoria en la que aparecen los jugadores del filial Antonio Navas, Igor Engonga, Fran Callejón y Lin. Y, además de los tocados Tino Costa y Lass Bangoura, se quedan fueran Javi Álamo, Edoardo Soleri y Hicham.

Cantado

Lo demás parece cantado, con Joaquín y Trujillo como centrales y Pervis en banda izquierda. El centro del campo tiene visos de verse compuesto por Verza y Rubén Alcaraz, con las bandas para Fidel y Nano. Pozo, que hizo una buena primera parte pero que 'desapareció' en la segunda, puede ser el que ocupe la posición de enganche, mientras que Juan Muñoz apunta a mantener la titularidad. De hecho, sigue dando un buen rendimiento y viendo puerta por más que le anulen goles que son legales. De todas formas, el hecho de estar obligado a ganar también puede deparar la presencia de Pablo Caballero, exlucense que vuelve al Anxo Carro con la intención de demostrar no haberse equivocado.

Enfrente un CD Lugo con Francisco al frente y muchos almerienses con él como Sergio Pardo o José Ortega y ex de la UDA como Jaime Ramos, Azeez, Cristian Herrera o Chuli, a los que Almería 'pide clemencia' al más puro estilo del Sporting cuando se salvó en la última jornada por la 'bondadosa' actuación del Villarreal, cuyo técnico, el ahora valencianista Marcelino, dijo en los días previos que «ojalá el Sporting se mantenga porque es lo que siento». Ganó 2-0.

Los locales, más allá del récord y de cerrar la temporada de la mejor manera posible, el partido será uno más tras haber sellado la permanencia frente el Sevilla At., la única en los diez últimos encuentros.

Francisco, además, cerrará, probablemente, su etapa en el Lugo a pesar de que tiene un año más de contrato, ya que cuenta con ofertas de otros clubes, entre ellos, el Granada. También será el último de Roberto después de haber llegado a los 400 encuentros ante el Rayo.

El técnico tendrá que retocar el once por la baja por acumulación de amarillas del central José Carlos, por lo que Bernardo Cruz o Josete se situarán al lado de Carlos Pita en el eje de la zaga, mientras que recupera a Serge Leuko, que se perdió el anterior compromiso del curso al estar concentrado con su selección.

Por lesión será baja en la última cita de la temporada Mario Barco, que ultima la recuperación de una luxación de hombro, y es probable que tampoco esté a disposición de Francisco el delantero Chuli, quien se perdió la cita de Vallecas por molestias en el tobillo izquierdo, del que fue intervenido en diciembre.

Pero esto es otra historia para un equipo que 'vistió' de gloria a Fran Fernández el pasado año -aquel partido del debut en el Anxo Carro reavivó la llama de la permanencia- en un campo donde la UDA no quiere perder el camino de la redención. Si el rumbo no es ese, será el camino de la perdición.