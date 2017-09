UD Almería Cambio de chip Cambio. Tino Costa puede tener sus primeros minutos como titular en el partido en Cádiz, propicio para cambiar el chip. / AGENCIA LOF Ahuyentar los posibles fantasmas, un objetivo a perseguir por la UD Almería en el partido de Copa del Rey del Ramón de Carranza JUANJO AGUILERA ALMERÍA Lunes, 4 septiembre 2017, 00:12

Es lícito y hasta normal el hecho de seguir comparando. Se está en los albores de la temporada, lo mismo para hablar de las buenas sensaciones que de las malas. Y si bien es cierto que la UD Almería no pegó un 'batacazo' en Los Pajaritos, también es verdad que tuvo dos partes, como ha ocurrido en otras ocasiones. Los fantasmas de los que habló Luis Miguel Ramis en la previa del primer partido no han aparecido, pero es lógico que esa 'desaparición' de la que hizo gala el equipo en tierras castellano-leonesas provocan recelo en el entorno porque hay quien dice que «esto ya lo hemos visto».

La Copa del Rey, con esa primera cita del calendario prevista para mañana martes en el Ramón de Carranza, es un banco de pruebas para ahuyentarlos, pero también para ver si el 'armario' tiene ropa suficiente como para no pasar frío cuando llegue el 'crudo invierno' porque en esa fase habrá que ir a las rebajas de enero. De todas formas, es pronto tanto para lanzar las campanas a vuelo como para ver las cosas negras.

Las caras nuevas

En ese sentido, se deberá ver un equipo 'nuevo', tanto en lo que a la configuración del once como en la actitud sobre el terreno de juego, tal y como expresó el propio técnico rojiblanco al término del partido del sábado en Soria o como también lo dijo ayer el presidente de la entidad. El tarraconense fue claro. «Nos han faltado ganas de ganar este partido», dijo de una forma tajante, añadiendo del mismo modo que «nosotros no hemos ganado este encuentro -en referencia a lo que sucedió en Los Pajaritos- porque no hemos sido intensos en los duelos. De haberlo sido nos hubiéramos llevado el partido».

Toca por tanto cambiar el chip porque es necesario y el partido de mañana en Cádiz debe servir para ello, por más que la competición copera no tenga nada que ver con el campeonato liguero, pero sí que es cierto que es el momento para que los que ahora mismo son suplentes y aspiran a no serlo den un golpe de autoridad en la mesa y ofrezcan al técnico motivos para que puedan ser utilizados en Liga.

Quien peor lo tiene en ese proceso es Fernando. Los tres partidos que lleva René Román bajo palos han sido sobresalientes. El sábado en Soria impidió que el Numancia se adelantara antes o aumentara la diferencia después. Pero sí es cierto que es una oportunidad para que el técnico que llegó procedente del UCAM Murcia ofrezca motivos y sobre todo sensaciones con vistas a un futuro, por si se presentara algún contratiempo.

Donde sí que hay opciones de cambios es en otras líneas con un once donde los cambios con entradas de jugadores del filial, que seguramente las habrá, no permite que sean más de cuatro y pendiente en cuanto a los cambios. Se podría decir que tanto Pervis Estupiñán como Gaspar Panadero son jugadores de la primera plantilla, aunque con números del filial y, por tanto, deberán ser tomados en cuenta si ambos jugaran de inicio. De todas formas, es más que probable que el extremo castellano-manchego estará reservado con vistas a disponer de él frente al Lorca.

El que juegue en el lateral derecho podría estar 'señalado' con vistas a esa cita frente al vecino rival. El sábado jugaron Marco Motta y Fran Rodríguez, uno en cada tiempo, y parece claro que el que juegue en el Ramón de Carranza 'calentará' banquillo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, el sábado.

El centro de la defensa marca la presencia de un jugador como Ángel Trujillo, que no parecía contar hasta poco antes del cierre del mercado, pero que ahora 'se queda' y habrá que contar con sus servicios para que dé lo que siempre ha ofrecido para el equipo rojiblanco. Lo más normal es que haga pareja con Owona. El camerunés necesita de minutos para conocer de su capacidad de aportar para los rojiblancos. Pervis ocuparía su posición en el lateral izquierdo y no como extremo, como ha hecho hasta ahora.