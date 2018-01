UD ALMERÍA El cambio, ¿casual o causal? Apretar. La UD Almería quiere demostrar en Oviedo que no es casual la exhibición de buenas sensaciones de los últimos partidos. / JOSÉ LUIS MATARÍN El Almería tratará de demostrar en Oviedo que el rendimiento es fruto del trabajo, no de una casualidad Sábado, 20 enero 2018, 02:19

No hay mejor forma de demostrar que las cosas han cambiado que plasmándolo cumpliendo retos de esos que no son fáciles de conseguir todos los días. Es cierto que esta UD Almería de Lucas Alcaraz tiene cosas diferentes a aquel equipo que sufrió, durante ocho jornadas de esta temporada, por los campos de una categoría en la que lo mismo que se pueden encadenar varias jornadas sin ganar se pueden enlazar las mismas sin perder, pero hay que demostrarlo con hechos. Esta UDA viajó ayer a Oviedo a cumplir hoy con el reto de cambiar un camino que, lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos, ha estado siempre lleno de obstáculos, lo que cercena las opciones de 'crecimiento' en la clasificación para, cuando menos, dejar de sufrir. No hay nada más que acudir a los datos de la historia del club, tanto en sus años en Primera División con en estos últimos en Segunda. Y esa apreciación en cuanto al comportamiento diferente será más 'fiable' si se rompen rachas, la del Oviedo en casa y en la Liga, y la del Almería fuera.

La categoría, es cierto, arroja más resultados positivos para los locales que para los que juegan fuera, como es obvio, y la dificultad es latente. Pero también es verdad que los triunfos fuera se dan, como el hecho de que las rachas, cuanto más largas, más cerca están de truncarse, para lo bueno o para lo malo. El Almería ha sido protagonista de malas rachas y de truncar las buenas del rival. En la 2003/04 se tiró 18 jornadas seguidas sin ganar -con Juan Martínez Casuco, Alfonsín, que estuvo una jornada, y Luis Ángel Duque-. En la 2006/07, el Real Valladolid llegó a Almería con 29 partidos consecutivos sin perder en Liga y aquí truncó la racha, como el RCD Espanyol de Ernesto Valverde una temporada después, ya militando en Primera División.

Las rachas

Esta UD Almería, que lleva nueve jornadas seguidas sin lograr un triunfo fuera de casa -ganó en Tarragona en la primera jornada y se olvidó hasta el día-, se enfrenta, con 'caras nuevas', a un Real Oviedo que acumula cinco victorias consecutivas en casa o siete sin perder, sin 'importar' el escenario. Un reto importante para esta UD Almería de Lucas Alcaraz, más solidario que cuando llegó, menos 'donante' de oportunidades a sus rivales que antes, que parece saber a lo que juega -de ahí lo de causal más que casual, pendiente de un triunfo que lo certifique-. ¿Puede llegar hoy? Enfrente, la UDA tendrá un rival complicado, puede que el más difícil de cuantos se han cruzado en el camino rojiblanco desde que comenzó la presente temporada, un motivo para no perder la concentración.

Ahora, con la llegada de 'refuerzos', aunque no sean todos los esperados, el equipo rojiblanco acude al Carlos Tartiere a confirmar ese crecimiento. El técnico granadino de la UD Almería tratará de aprovechar lo que tiene, que son sólo quince jugadores de la primera plantilla, más Gaspar Panadero, que lo es a efectos de trabajo diario desde la pretemporada, aunque con dorsal del filial, así como el lateral zurdo Iván Martos y el mediocentro Callejón. Ya llueve menos, también es cierto, porque para la cita de hoy están llamados un Fran Rodríguez, con 45 minutos de competición a sus espaldas y algo más de ritmo, y un Pablo Caballero con el ritmo adquirido en casi dos semanas completas de trabajo con el grupo, aunque posiblemente no esté aún para jugar de salida, tras los dos meses y una semana sin aparecer en la convocatoria del técnico rojiblanco.

Alcaraz podría presentar un equipo muy similar al que jugó los dos últimos choques

El once que trate de conseguir la victoria en el Carlos Tartiere está sujeto a esa postura de Lucas Alcaraz de no conceder pistas -algo lógico-. Sí es cierto que en algunos días de entrenamiento se han podido ver esbozos de un posible once, que tiene visos de continuidad en defensa, con René como cancerbero; Marco Motta, Joaquín Fernández, Ángel Trujillo y Nano, por delante, y las dudas que seguramente el técnico no tenga, pero que 'guarda a buen recaudo' hasta llegar a la hora del duelo. Lo ligeramente 'expuesto' durante las distintas sesiones de entrenamiento apuntan a repetir un equipo muy parecido al que empató frente al Nàstic o parecido al que implantó el granadino tras la retirada de Jorge Morcillo por lesión.

Un rival complicado

El Real Oviedo no va a ser presa fácil para una UDA que quiere ganar por fin fuera. El equipo de Juan Antonio Anquela acude a la cita con el refuerzo que suponen los resultados, más allá de las destacas ausencias que, en la parcela defensiva, tiene el técnico jienense para la cita de esta tarde, desde las seis.

Pucko y Yeboah vuelven a una citación en la que aparece Varela, tras superar la gripe que le impidió entrenar en la jornada del jueves y será parte de los 18, entre los que no están los sancionados Forlín, Christian Fernández y Mossa. La presencia de Valera permitirá a Anquela mantener el esquema habitual de juego, siendo Valentini y Cotugno los candidatos para acompañar a Johannesson, Carlos, Verdés y el citado Varela en la línea defensiva.

Pocas variaciones se esperan en el resto de líneas del equipo, para las que finalmente se han recuperado a tiempo jugadores afectados por gripe -Folch, Hidi y el propio Varela- o un Aarón que no entrenó a principio de semana al tener permiso del club para ausentarse, por lo que el sistema de tres centrales y carrileros parece inamovible.