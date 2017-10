UD Almería Entre la calma y la autoexigencia Luis Miguel Ramis mantiene la duda de si Tino Costa estará disponible para mañana. / AGUILERA El preparador almeriense espera que la UDA siga en la línea marcada en casa en los tres partidos como local de los cuatro próximos JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 6 octubre 2017, 00:23

Instalado en la parte alta de la clasificación, con una de las mejores líneas defensivas de la categoría (solamente cinco goles encajados) y teniendo en el horizonte tres de los próximos cuatro partidos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, podría parecer que era momento para sacar algo de pecho por el pasado más reciente y por el futuro más cercano. Pues no. Luis Miguel Ramis quiso ser exigente y no se centró en los resultados. Algo habitual en el preparador catalán que no tuvo reparos en señalar que el Almería estuvo «mejor en Pamplona, pese a la derrota, que en León, aunque logramos un punto».

Su comparecencia de prensa de ayer, previa al choque de mañana contra el Huesca, fue una especie de 'palo y zanahoria'. Mantener la calma y, a la vez, mostrar una autoexigencia hacia él mismo y hacia los suyos. Sabedor de que el plantel puede dar más, sin desmerecer lo hecho hasta la fecha. Por ejemplo, poniendo los números encima de la mesa. «Llevamos 8 goles a favor y 5 en contra. Es un buen equilibrio. Tratamos de generar más situaciones de gol para que nuestros jugadores de ataque, ya no hablo de los delanteros, tengan la posibilidad de finalizar. Hay veces que los ritmos de los partidos tienes que bajarlos, pero no por eso estás dejando de hacer las cosas bien. Un partido de fútbol es pausa y aceleración continuamente. Hay momentos en los que el partido te pide paciencia y no precipitar. La pausa que tienen algunos jugadores que se la dan muy bien a nuestro equipo. Por ejemplo, esa pausa que tiene Nauzet para salir en situaciones de transición. Ese primer pase seguro es muy importante. Es muy necesaria por momentos del partido. En otros tendrás que acelerar el juego». Lección sobre lo que es pasividad y calma.

Las dos caras

Lejos de agarrarse a esta opción, sí que supo reconocer la mala imagen dada en algunas citas. «Puede que en algunos partidos haya sido más acusado que en otros, pero en casi todos los partidos hemos generado situaciones de gol. El equipo ha llegado al área rival. Otra cosa es que haya sido más o menos efectiva por momentos». Como sucedió en León. «El otro día fue todo un poco lento en la primera parte, que corregimos en la segunda. Hubo poca movilidad de los jugadores por delante del balón. Eso convierte el juego en demasiados pases en campo propio. Lo que intentamos es ser algo más verticales, no precipitados».

Un juego del que salen perjudicados los delanteros. O, al menos, el que esté como '9'. Por si había alguna duda de ver, a la vez, a Juan Muñoz y Pablo Caballero en el banquillo, Ramis despejó otra opción. «Mientras que estén los dos, decidiremos alinear a uno de los dos o a los dos juntos. Es decir, uno de los dos o los dos juegan seguro». Apuesta por ambos, pese a que el primero no se ha estrenado como goleador y el segundo hizo su único tanto en la primera jornada del campeonato liguero. Demasiado tiempo de sequía con 'coartada'.

Para mañana, uno de los dos estará arriba. Para comenzar tres semanas en las que el Almería jugará siempre en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Ni se frota las manos ni cree que serán nueve de nueve. «Ahora encadenamos tres fines de semana seguidos en nuestra casa. Nos estamos mostrando bastante fuertes. Estamos generando situaciones de gol y consiguiendo sacar los partidos adelante. Intentaremos sacarlos adelante, pero no a diferente nivel al que tenemos fuera en el campo del Rayo. Para el catalán, «todos los puntos valen igual».

A su juicio, es pensar muy a largo plazo. «Prefiero centrarme mucho en el siguiente partido y lo primero es lo primero. Nos sentimos fuertes en casa. Conseguir un porcentaje de puntos en casa es básico para asentarte en la categoría. Lo que te da el plus es tener, también, esa continuidad fuera de casa». Y todo para «estar en esas posiciones que nos ilusionan a todos y en las que nos queremos ver».