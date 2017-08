UD Almería El calendario aumenta la competencia Luis Miguel Ramis se dirige a sus jugadores antes de un entrenamiento en el campo principal del Estadio de los Juegos Mediterráneos. / UDA Nauzet asegura que ya está disponible y la Copa del Rey permitirá ver a los que menos minutos han disputado JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 31 agosto 2017, 00:10

Todavía queda por delante el partido del sábado frente al Numancia en Soria. Pero los que menos minutos han disputado hasta el momento, junto a los que puedan llegar antes del cierre del mercado, tendrán la opción de la Copa del Rey. Para demostrar que la competencia existe y que no solamente hay un equipo titular para las buenas y para las malas. Luis Miguel Ramis ha repetido formación en los dos primeros choques ligueros. Hay muchas opciones de que en Los Pajaritos ponga el mismo once por tercera vez consecutiva. Así que la cita en el Ramón de Carranza, en el partido de la segunda ronda copera, está abierto para los que no se han ganado, por ahora, la misma confianza del cuerpo técnico.

Uno de los que espera esta cita es Nauzet Alemán. El extremo canario, último fichaje presentado por el club almeriense, expresó ayer en UDA Radio su predisposición. Todavía no ha podido entrar en convocatoria alguna porque llegó el último y fuera de forma. Tras seguir durante unos días un plan especial, lleva ya alguna semana haciendo los mismos ejercicios que el resto, que no es lo mismo que al mismo ritmo. Una evolución que ha extrañado hasta al propio exLas Palmas. «Estoy mejor de lo que yo pensaba», dijo.

Sin querer ponerse plazos, sí que aseguró en un par de ocasiones estar «disponible» para lo que decida Luis Miguel Ramis. Pese a que en un principio parecía que no estaría hasta mediados de septiembre, el extremo cree que podrá llegar a la cita en el Ramón de Carranza. Incluso, «si este viernes lo cree, podría viajar a Soria con el equipo». ¿Ilusión o realidad? Al ver la convocatoria se sabrá. Lo que sí tiene claro es que una cosa es poder estar entre los 18 convocados y otra ya pensar en ser titular. «Es temprano hablar de cosas mayores».

Fórmula de trabajo

Su fórmula para haber acortado los plazos que él mismo dijo en su presentación es fácil y sencilla. «Es un punto a favor porque estoy con muchas ganas de trabajar, de ayudar al equipo y a los compañeros». Entrenamientos después de un año sin haber estado en ningún equipo. Dejó la entidad insular y no encontró un buen destino, como preveía, en Estados Unidos. «Estoy disfrutando de esta oportunidad y de todo lo que estoy haciendo».

Como lo está haciendo al ver al equipo desde la grada. «Es un equipo muy metido, ganando las segundas jugadas. Si seguimos esta línea durante todo el año, seremos un rival muy difícil de batir». De ahí que hayan podido sumar cuatro puntos de los seis en juego. Lo más válido para generar la confianza en el propio vestuario de todo lo que se está haciendo. «Al final lo importante son los puntos. Eso te hará llegar al objetivo». No quiere decir lo que es el objetivo, pero tiene muy claro que es estar lo más arriba posible para que la afición olvide los años estando en la pelea por evitar el descenso.

El buen inicio sabe que le hará más difícil ser titular. «Los compañeros que han jugado lo están haciendo muy bien». Toca esperar para su primera convocatoria.