UD ALMERÍA Un brindis por las oportunidades Fran Rodríguez, que hoy puede ser titular, remata de cabeza en un ejercicio llevado a cabo ayer en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. / UDA Jugadores como Fernando, Javi Álamo, Tino Costa, Verza o Nauzet Alemán pueden tener minutos como titulares frente al Cádiz El Almería debuta en Copa con un equipo en el que habrá muchas novedades en el once JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 5 septiembre 2017, 01:35

La Copa de ahora no es la de antes, cuando por ejemplo no se jugaban extranjeros y había hasta 'alcorconazos'. ¿O no recuerdan cuando el Alcorcón o el Racing Club de Irún eliminaron al Real Madrid, el Novelda al Barça, el Albacete al Atlético o el Poli Ejido al 'Euro-Villarreal? Ni la vida es igual ahora que en aquellas décadas en las que el Athletic Club era el 'Rey de Copas', tratamiento que ha ido perdiendo a la par que el fútbol se ha hecho negocio.

Ahora, en una competición casi teledirigida para que los grandes lleguen a las finales o, cuando menos, a semifinales, el torneo del ko, que precisa de cambios estructurales importantes que la hagan atractiva, es para los que sueñan -diferente es para los que la juegan con la obligación de ganarla- el lugar en el que conseguir que su 'segundo equipo' -formado por los que menos minutos tienen y los jóvenes del filial que pueden encontrar una 'rendija' por la que defender el escudo del primero- dispongan de oportunidades para lograr ese escaso espacio y ganarse la confianza del técnico de la primera plantilla.

Tren de largo recorrido

El Almería busca billete en Cádiz para comprar minutos, aunque también un reconstituyente del orden de la Kina San Clemente que se daba en los años 60 y 70 a los niños para que despertaran las ganas de comer. Esas ganas -de ganar, dijo Luis Miguel Ramis el pasado sábado a la conclusión del partido en Soria- no las tuvo el equipo ante el Numancia, en Los Pajaritos, y algunos de los que jugaron entonces, que repetirán hoy, están obligados a tomarse una dosis de ese reconstituyente milagroso que haga del marrón de hacer un once una 'bendita maldición' para el técnico por ese problema que todos los entrenadores quieren: tener tanto donde elegir que duela dejar en el banquillo o fuera de la lista a jugadores que podrían estar en el once sin desentonar si lo hicieran.

Ramis podría utilizar un once sin repetir ningún titular de la pasada jornada, salvo Gaspar

El Ramón de Carranza, donde otrora se jugaba el torneo de los torneos también venido a menos, esconde minutos. De momento son 90 o 120, como mucho, por los que luchar para conseguir ' bola extra' y disponer de otra hora y media o dos horas más de fútbol para seguir creciendo en experiencia y confianza. Porque, aunque la Liga no tenga nada que ver y lo que pase hoy en la 'Tacita de Plata' no se aplique, ni para bien ni para mal, en la Liga 1|2|3, sí que es cierto que, por las sensaciones, puede repercutir.

El partido de hoy es el segundo de los tres que deberá jugar la UDA en ocho días y la alineación que hoy disponga de más minutos puede dar pistas de cara al duelo del próximo sábado, día 9, desde las ocho de la tarde frente al Lorca. La posición que más 'interrogantes' despierta es la que se refiere a la del lateral derecho, porque Motta jugó los primeros 45 minutos y Fran Rodríguez los de la segunda parte. El que actúe esta tarde tiene muchas papeletas de 'calentar banquillo' ante los de Curro Torres.

Se entiende que habrá descanso para Joaquín Fernández, Jorge Morcillo y Nano, puestos que le caerán en suerte a los Ángel Trujillo, que no apareció en el once en los últimos once partidos de la pasada Liga y que tampoco lo ha hecho en los tres primeros de esta -ni en la lista-, aunque sí jugó en pretemporada. El madrileño, que apuntó a una posible salida, 'se queda' y formará pareja con Owona y con Pervis Estupiñán en la izquierda. Un jugador que ya ha sido utilizado en los tres partidos de Liga disputados hasta ahora, pero siempre como recambio, y va siendo hora de que juegue de inicio. El ecuatoriano, cedido por el Watford, será uno de los cuatro jugadores del filial que puedan alinearse a la vez esta tarde, además de que hoy sí jugará en el puesto para el que vino prioritariamente. De todas formas, él y Gaspar son los únicos que han entrado en la convocatoria, además del chino Lin Liangming, que el domingo dispuso de 20 minutos con el filial y que, conocido por Ramis, puede tener hoy sus primeros minutos como rojiblanco, con el primer equipo.

Para hoy, la del lateral diestro no es la única duda que se atisba. Verza puede tener minutos de inicio. El oriolano, que no ha jugado con ninguno de los actuales jugadores de la primera plantilla, salvo con Ángel Trujillo, llega tras haber estado en el Levante, donde acabó jugando la pasada temporada, aunque los rumores de su posible salida le 'cerraron' la puerta para jugar el primer partido y de entrar en convocatoria en el segundo en la presente. Podría tener sitio unido a Tino Costa, que tiene que ir cogiendo la el ritmo de competición que le convierta en un jugador importante.

De ahí en adelante, puede optar por repetir con algunos de los habituales, aunque tiene 'fondo' para no hacerlo. El citado Lin Liangming, que llega cedido por el Real Madrid, puede actuar por la izquierda, por donde el domingo dispuso de 20 minutos con el Tercera, con Javi Álamo en la media punta, con Gaspar y Nauzet Alemán disputándose la otra plaza.

Novedades

En el Cádiz se producirán novedades, tal y como dijo Álvaro Cervera, que confirmó que jugarán los futbolistas menos habituales y atisbó que en el once inicial que forme «se verán algunas carencias», aunque su obligación es «competir con todos para que tengan minutos de verdad». Dijo igualmente que le importa más el partido este partido que la propia Copa del Rey. «Quiero competir y hacer un buen partido ante un rival que nos vamos a encontrar en La Liga. Quiero que compitamos pero la Copa del Rey no está hecha para los equipos de Segunda. Hay que meterles en la cabeza a los jugadores que es un rival de nuestra competición y esos jugadores tienen que hacerme ver que puedo contar con ellos cuando tenga alguna duda». De este modo, en la portería será el turno de Rubén Yáñez. Rober Correa apunta a estar por la derecha dando descanso a Carpio, y Lucas Bijker en la zurda. El serbio Kecojevic se vestirá por primera vez con la zamarra amarilla y entre Servando, que aporta experiencia, y Mauro, cuya dosis se encamina más hacia la juventud, se disputan ese lugar junto al ex del Zurich.

Álex Fernández debutará de inicio en la medular con Garrido. Con la lesión de José Mari, el de Barakaldo resulta imprescindible. Nico Hidalgo es indiscutible en la derecha y Aitor, que apenas jugó 50 minutos en Lugo, es la alternativa en la izquierda. Moha estará de inicio y el almeriense Dani Romera también tiene opciones de ser titular. Perea y Carrillo podrían tener sus primeros minutos en un trofeo para buscar oportunidades.