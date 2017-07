UD ALMERÍA Borja Iglesias, objeto de deseo Borja Iglesias, en el partido del playoff de ascenso a Segunda División A jugado frente al Valencia Mestalla. / LAS PROVINCIAS Fran Rodríguez y Fernando Martínez están 'casi' atados, a expensas de 'recortar' algunos flecos y Romera podría volver a ser rojiblanco JUANJO AGUILERA Almería Martes, 4 julio 2017, 02:21

Borja Iglesias atesora tanta calidad que son pocos los equipos de la categoría de plata que no se han fijado en el delantero compostelano para aprovecharse de su 'supuesto' buen rendimiento en Segunda División. Desde el Barça B hasta equipos de Primera División como el CD Leganés le han echado el ojo. Los movimientos realizados por el FC Barcelona para su filial, con la última incorporación del delantero hondureño 'Choco' Lozano, que lo haría por tres temporadas, deja en entredicho el interés por el delantero del Celta B, donde ha brillado esta recién finalizada temporada en la que contribuyó, con sus 34 goles, a la clasificación del filial de Balaídos para el playoff de ascenso a Segunda División A, aunque cayó frente al Valencia Mestalla, en la primera ronda.

Su llegada a la UD Almería podría ser en calidad de cedido, que es la fórmula que se ha barajado para un jugador cuyo técnico del primer equipo, el exbarcelonista Juan Carlos Unzué, quiere verle actuar durante la pretemporada. De hecho, ante la llegada del Barça se habló de incluir en el contrato una opción de recompra sobre un jugador que ha tenido como compañero a un cedido por la UD Almería, el también delantero Hicham, que retorna a la entidad rojiblanca de esa cesión al club vigués. En esta nueva etapa del jugador marroquí en la UD Almería podría encontrarse con un 'viejo amigo' como Dani Romera, con el que compartió vestuario en el filial rojiblanco, que podría volver a la entidad, después de su aventura en el Barça B y ante la posible escasez de oportunidades con la competencia con Lozano y con Marc Cardona.

Los rojiblancos, que comenzarán a trabajar el próximo día 12, podrían tener muy avanzadas la llegada del lateral diestro Fran Rodríguez y del cancerbero murciano Fernando Martínez. De hecho, según ha podido saber IDEAL, la firma del contrato esta a expensas de tratar los últimos flecos.

Como para no quererlo

Los 34 goles que Borja Iglesias ha marcado esta recién concluida temporada con el Celta B -32 en Liga y 2 en el playoff de ascenso- son el aval necesario para probar en superior categoría. El jugador nacido en Santiago de Compostela, que cumplirá 25 años el próximo enero, es objeto de deseo de equipos como Leganés, Real Zaragoza, Oviedo, Cultural Leonesa, que pese a ser un recién ascendido tiene dinero para pujar alto; Lugo, Cádiz y Osasuna, estos dos últimos buscando al mismo delantero, el exzaragocista Ángel, el primero por haber pedido a Ortuño y el segundo por haberse quedado prácticamente sin delanteros, salvo ahora la llegada de un jugador con pasado rojiblanco como David Rodríguez, aunque habiendo dejado ir ya el interés por el grancanario.

El Celta B no quiere vender y puede que no sean muchos de esa lista los que no quieran cesión. El Almería mantiene buenas relaciones con el conjunto gallego para hacerse con los servicios de un jugador dotado de «una gran definición, remata con las dos piernas, juega de espaldas, tiene velocidad, conducción, físico, buen uno contra uno, es listo, se asocia, va al espacio, tiene olfato...», un dulce que no amarga a nadie, incluso para ser el 'jefe' en esa posición.

Además, está avalado por el olfato de gol mostrado en anteriores temporadas, en las que ha hecho 75 goles, con una media superior a los 18 por temporada.

De todas formas, está claro que no el único. El verano siempre trae motivos para la zozobra. Otra vez surgen rumores sobre el interés de equipos por hacerse con los servicios de Quique González. El pucelano renovó el pasado mes de abril, pero la 'jugada' puede llevar consigo el aumento de la cláusula por si llegaba algún Primera o club extranjero para hacerse con sus servicios. El caso es que un almeriense, Dani Romera, puede volver al club del que se fue sin tener ficha del primer equipo y tras anotar 6 y 18 goles, con la excusa real de pasar media temporada -los primeros seis meses de la primera temporada- sin jugar y sólo entrenar por el 'veto' de la FIFA. También hay que decir que estuvo lesionado en dos fases del campeonato.

A punto de cerrarse

Por otra parte, las opciones de cierre de negociaciones con el lateral diestro del Real Zaragoza, Fran Rodríguez, y con el cancerbero murciano del UCAM, Fernando Martínez, están sólo a expensas de los últimos flecos para que ambos sean jugadores de la UD Almería. En cualquier caso, hasta hoy que se produce la llegada de Ibán Andrés, tras su estancia en Kazan, no se empezarán a cerrar acuerdos.