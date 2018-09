UD Almería Bendito problema El nivel equilibrado de la plantilla de la UDA hace que todos los 'sanos' hayan jugado ya en Liga o Copa. / AGENCIA LOF Fran Fernández ha utilizado a todos los 'buenos' en los seis partidos disputados por la UDA esta temporada. Adri Montoro, inédito en Liga, se estrenó en Copa; los jugadores del filial Sergio Pérez, en Liga, e Iván Martos y Lin, en el torneo copero, han gozado de minutos JUANJO AGUILERA ALMERÍA Miércoles, 19 septiembre 2018, 02:37

Siempre se ha dicho que tener muchos jugadores en una plantilla y que todos estén a un mismo nivel supone un problema para el entrenador por esa sensación de injusticia que puede suponer alinear a uno y dejar en el banquillo o fuera de la convocatoria a otro. Lo bautizan algunos como un 'bendito problema'. Fran Fernández lo tiene en la UD Almería, más allá de resultados numérico. Valorando lo que cada uno ha expuesto, el técnico rojiblanco se ha visto con el problema de tener dónde elegir para todas las líneas, sin excepción. De este modo, los 22 jugadores que tiene disponibles -Fran Rodríguez, Gaspar Panadero y Samu de los Reyes están lesionados- han gozado de minutos en alguno de los seis partidos que el equipo rojiblanco ha disputado en las dos competiciones en las que está inmerso. Además, tres jugadores del filial también se vistieron la elástica del primer equipo, bien en Copa o bien en Liga.

Lo ofrecido, en datos, sobre los seis primeros partidos -cinco de Liga y uno de Copa del Rey- habla de que ningún jugador de la plantilla ha disputado los 540 minutos de competición. Sí está el caso de Luis Rioja, que es el único que ha gozado de minutos en los seis partidos -en el partido de Copa del Rey en Málaga jugó los últimos 22 minutos de partidos-, como también es cierto que solamente uno -el disputado en El Sadar frente a Osasuna- lo jugó al completo. Disociando competiciones, el de Las Cabezas de San Juan es uno de los tres que ha jugado de inicio en los cinco partidos de Liga, 'honor' que lo comparte con José Romera y Juan Carlos Real. A ellos se une José Corpas como el cuarto que ha estado presente en todos los partidos -el linarense estuvo en el banquillo el día del Cádiz, pero jugó los últimos 22 minutos-. De todos los jugadores que han estado disponibles a lo largo de lo que va de la presente temporada, solo Adri Montoro no ha debutado aún en el torneo liguero. El egarense sí tuvo minutos en el partido jugado en Copa en La Rosaleda, donde hizo el gol que valió para remontar.

El mismo nivel

La lectura de los datos de este comienzo de temporada reflejan la igualdad en cuanto a prestaciones de los jugadores de la plantilla rojiblanca, con los matices que pueden llegar como consecuencia de los roles que cada uno de ellos puede aportar al equipo. Habrá quienes sean más defensivos o más ofensivos, en la misma posición. Las características, por ejemplo, de Yan Eteki o Joaquín Arzura no son las mismas que las de Sergio Aguza o César de la Hoz.

La gestión de Fran Fernández ha deparado un inicio de 'ejercicio' competitivo con presencia de todos los jugadores disponibles en el terreno de juego, en los que lo visto sirve para afirmar, más allá del acierto cara al resultado final, que la capacidad de entrega de todos los que han vestido la rojiblanca es la principal característica y posibilita ese 'bendito problema' del técnico a la hora de elegir, cada fin de semana, los que deben jugar.

Este parece ir encontrando un once tipo, si bien todavía no ha conseguido repetir, en Liga, la misma alineación, pero sí que ha ido pareciéndose, con jugadores casi habituales, más allá de que luego haya podido variar el equipo en función de las necesidades. Sí parece claro que los cuatro de arriba, los que forman la segunda línea y el hombre en punta son los mismos casi desde el inicio, con seis jugadores que han ocupado esa posición, ajustados a los cuatro de siempre desde el segundo partido de Liga. Solo en Cádiz hubo caras distintas porque no apareció José Corpas, sí lo hizo Chema Núñez y la presencia del media punta sevillano desplazó a Luis Rioja a la banda derecha y a Juan Carlos Real a la izquierda. Además, de inicio jugó Sekou porque también Álvaro Giménez, que ha sido fijo en los cuatro partidos restantes, no estaba disponible por arrastrar una sanción de su anterior etapa en el Alcorcón.

Más opciones

En el centro del campo también han surgido 'dudas', con cuatro jugadores para los dos puestos de ese esquema que tiene a dos integrantes por partido. En Cádiz, la pareja de mediocentros la formaron el argentino Joaquín Arzura y el cántabro César de la Hoz, una dupla que repitió las dos primeras jornadas, pero la expulsión del cántabro frente al Tenerife le hizo estar fuera del once en el siguiente encuentro y también en Pamplona. El argentino ha sido el jugador con más titularidades -cuatro-, pero se cayó del equipo para el partido del pasado domingo frente al Real Zaragoza. Ese día, aparecieron la pareja formada por César de la Hoz y Yan Eteki. En dos jornadas, la del tercer partido frente al Málaga y Osasuna, Arzura compartió labor, en el centro del campo, con Sergio Aguza.

En defensa han mandado las consecuencias de la salida de Joaquín Fernández y la lesión de Nano. José Romera, tras su experiencia en Ligas extranjeras como la checa o la rumana -jugó previa de la Europa League con el Dinamo de Bucarest el pasado campeonato-, es un fijo en el once. Ocupa la banda derecha desde el primer día, aunque ante el Málaga y contra Osasuna no completó los 90 minutos, pero es el que más tiempo ha estado sobre el terreno de juego de los 22 jugadores que han participado -entre ellos está Sergio Pérez, del filial, que jugó los últimos once minutos del encuentro en Cádiz-.

En esa zona, Romera formó parte de la defensa que más se ha repetido, formada por el chirivellense, Joaquín Fernández, Ángel Trujillo y Andoni López, la cual formó de inicio ante Tenerife y Málaga. El baracaldés se hizo con el puesto en la segunda jornada y es el que, tras Romera, más minutos ha disfrutado como titular en esa parcela, con cuatro partidos completos. Trujillo se perdió el primer y el último partido, perdiendo el puesto en lugar de un Juan Ibiza que fue titular frente al Real Zaragoza por vez primera, en Liga, para formar dupla con Esteban Saveljich, que parece haber llegado para 'quedarse'.

Desde abajo

Desde el filial, tres jugadores han estado en algún partido de la UD Almería, aunque no hayan gozado de minutos. Solo Sergio Pérez estuvo, durante once minutos, sobre el césped del Ramón de Carranza. En el mismo escenario también estuvieron Mario Abenza y Guille Lara, pero ninguno de los dos disfrutó de minutos. Eso sí lo consiguieron Iván Martos y Lin, en el partido de Copa. El primero para completar un magnífico partido. Ese día, Adri Montoro gozó de la titularidad para incluso inaugurar su cuenta de goles.