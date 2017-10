UD Almería El arte de ganar a domicilio Caballero celebra el gol del triunfo en Tarragona, una de las 19 victorias a domicilio de entre los 87 disputados en el campeonato. / AGENCIA LOF En las últimas cuatro jornadas, sólo se han dado cinco victorias visitantes con 43 partidos | De todas formas, 16 equipos ya se han estrenado esta temporada a domicilio, con Osasuna, Lugo y Cádiz probando el doble premio que supone JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 10 octubre 2017, 00:37

Desde que la UD Almería ganara en el Nou Estadi de Tarragona, en la primera jornada del presente campeonato liguero, a los rojiblancos se les resiste salir airoso de cualquier de sus compromisos a domicilio y en los tres encuentros siguientes disputados tras el de Tarragona solamente ha sumado un punto, el conquistado en el último desplazamiento al Campo Municipal Reino de León, que debe ser considerado como un 'puntazo' por las circunstancias en las que se desarrolló el partido, sobre todo en la parte final con la expulsión de Jorge Morcillo, pero lo cierto es que es tiempo de alzar la voz. Si bien el de pasado mañana jueves, en Vallecas, puede que no sea un partido propicio, porque el lugar no es el más idóneo -el Almería sólo ha ganado allí en un partido de Copa con los vallecanos en Segunda y los rojiblancos en Primera-, también es verdad que dónde mejor para obtener un soplo de aire fresco, después de la falta de oxígeno que llega después del comportamiento a domicilio, antes de esta cita, y en casa ante el Huesca.

De todas formas, lo de ganar a domicilio es algo caro de lograr, un arte al alcance de muy pocos. Siempre lo ha sido, más para la UD Almería, que lleva dos temporadas siendo el equipo con peores números fuera de casa, del campeonato. Todavía resuenan los lamentos hacia un conjunto que desde el 8 de febrero de 2015, fecha en la que ganó en Córdoba (1-2), se tiró 14 meses -eso sí, sin que deban contar los meses de verano- para lograr la primera victoria, que llegó el 17 de abril de 2016 en Ponferrada y que 'medio facilitó' la permanencia. Casi un año después, faltaron días para los once meses, se 'familiarizó' con aquellos triunfos frente a CD Lugo, el 5 de marzo de 2017, y los logrados en Tarragona y Elche. El equipo tarraconense habría que hacerlo 'hijo adoptivo', porque evita que esa rémora que supone ganar fuera esté pendiente este año. Como se recordará, la UDA ganó el primer partido de Liga en la Costa Dorada.

-Nulo En la presente temporada, la jornada quinta fue la más 'casera' de lo que va de Liga. Se consiguieron ocho victorias en casa y no hubo ningún triunfo a domicilio. -La más 'anticasera' En la tercera jornada se dieron hasta cuatro triunfos a domicilio, de entre los once encuentros que se jugaron. -Referencia Las dos primeras jornadas del campeonato fueron las más duras para los equipos locales. En ambas, se lograron tres victorias en casa. -Mucho empate La segunda jornada es, hasta ahora, la que más empates ha deparado. En los once partidos celebrados se dieron cinco igualadas por tres victorias locales y tres victorias visitantes. -Comparativa Con respecto a la temporada anterior, en la presente se han dado 19 victorias a domicilio por las doce de la pasada, en la que se dieron cuatro jornadas en las que se dieron victorias caseras y empates, pero ninguna victoria a domicilio.

Pero la verdad es que no es fácil. De hecho, esta temporada son 19 de 87 los triunfos a domicilio, logrados por 16 equipos, ya que Osasuna, Cádiz y Lugo han tenido la 'osadía' de sumar dos victorias lejos de El Sadar, Ramón de Carranza y Anxo Carro. Quiere decir que hay seis que aún no han olido cómo sabe una victoria lejos. Pero la dificultad aumenta porque desde la jornada quinta sólo se han sumado cinco triunfos a domicilio, los cuales han llegado en las tres últimas jornadas, ya que en la quinta no ganó nadie fuera. Ese fin de semana se dieron ocho victorias locales y tres empates. En ese plazo de tiempo se disputaron 43 partidos, tras el aplazamiento del que debían jugar Nàstic y FC Barcelona, el pasado 1 de octubre.

Contrasta con los números de la pasada Liga, en la que disputadas las ocho primeras jornadas de Liga sólo se habían producido doce victorias a domicilio, dos en la primera jornada, tres en la quinta, tres en la sexta y cuatro en la séptima, lo que quiere decir que se dieron cuatro jornadas sin que se dieran triunfos forasteros en los 88 partidos disputados.

Con mayoría...

La UDA tiene el 'privilegio' de estar entre los que han logrado ganar a domicilio, aunque cuando es tanto el número de 'conseguidores' pierde un poco de fuerza la 'firma'. De todas formas es destacable cuando se generaliza y se observa que ganar fuera se ha convertido en un 'grave' problema para los equipos que participan en la competición. Y tiene mérito si se ve que, por ejemplo, el Numancia, que ha sido líder dos jornadas, aún no se ha estrenado fuera, como tampoco lo ha hecho otro equipo llamado a estar arriba como el Real Oviedo. A ellos se unen los últimos cuatro clasificados -Lorca, Albacete Balompié, Nàstic de Tarragona y Sevilla Atlético-, con lo que se refleja la importancia de ganar a domicilio para no estar en zona de 'arenas movedizas'. Aunque de eso bien sabe la UD Almería la incidencia que arrastra esa rémora.

Analizando lo que hasta ahora se ha disputado, son 209 los puntos que se han puesto en juego en estas ocho primeras jornadas del campeonato liguero, de los que 126 fueron para las 42 victorias caseras, 26 están en tierra de nadie -llegaron por los 26 empates producidos- y 57 'volaron' como resultado de los 19 triunfos a domicilio que se han llevado a cabo. Si esos empates se consideran 'positivos' para los equipos que eran huéspedes, se consideraría del mismo modo que el 39,713 % de los puntos disputados hasta ahora 'volaron' y, por tanto, un 62,287 % quedaron a recaudo de los equipos que actuaron como anfitriones.

Destacando las conquistas a domicilio, Osasuna, que es el mejor visitante de la competición, ha ganado en campos difíciles como el de Vallecas (0-3) o el Estadio Ramón de Carranza (0-2), el pasado sábado. El CD Lugo del almeriense Francisco Rodríguez tiene victorias en Albacete (0-1) y en el Mini Estadi (1-2), frente al Barça B, con un gol del exrojiblanco Ramón Azeez. El otro que ha sumado dos victorias en campo ajeno es el Cádiz, que lo hizo de forma consecutiva en sus dos primeros desplazamientos, los celebrados a Córdoba (1-2) y Lugo (0-1).

Firmes en casa

Lo que genera de las ocho primeras jornadas del campeonato da para hablar del Sevilla Atlético -uno de los equipos destacados el pasado campeonato, como el peor conjunto en casa, pues ha perdido tres de los cuatro partidos que jugó en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, siendo uno de los 13 que han probado ese amargo sabor. Quiere decir que otros nueve integrantes de la categoría de plata del fútbol no han perdido aún en su, por ahora, fortín -el objetivo de todos-. De todas formas, es el Numancia el único que permanece 'inmaculado', casi también en lo que encajar goles se refiere porque sólo el Albacete ha sido capaz de ver puerta en Los Pajaritos. De poco le sirvió porque acabó encajando cinco.

Ganar en casa está bien, pero los grandes éxitos se consiguen a domicilio, claro que de nada sirve ser fuerte fuera y débil en casa. En el término medio está la virtud, si bien ganar fuera es una afrenta complicada por más que 16 equipos del campeonato ya lo hayan logrado, aunque la falta de continuidad cimienta la aseveración: ganar fuera es un arte al alcance de pocos.