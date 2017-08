UD Almería Ven y aprovecha la oportunidad Tino Costa, Pablo Caballero y Mandi, en primer término, son tres de los fichajes llegados este verano al Almería. / UDA La bajada de presupuesto, pese a las ventas realizadas, ha hecho que el tipo de objetivo en el mercado cambie | El perfil de los fichajes de la UDA es una apuesta clara para ser el trampolín tras un mal año JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Miércoles, 16 agosto 2017, 00:39

Frases como «tiene todavía fútbol y se quiere reivindicar» o «no vengo al Almería para retirarme», se han escuchado en distintas presentaciones de los once fichajes que ha anunciado la UDA en este mercado de verano. No todos son calcos, pero sí que al vestuario del club rojiblanco ha llegado un perfil 'distinto' al que venía siendo costumbre en los ejercicios anteriores. Puede que hubiera algún caso de veterano reconocido que aterrizaba en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, pero más bien era para aportar experiencia y saber el entrenador de turno que si tenía que echar mano de ellos (llegaban sin vitola de titular) no se equivocaría por ser un valor seguro para 10-12 partidos durante el ejercicio.

Pero esa 'pincelada' distinta se ha convertido en este verano en más habitual. Un mercado distinto en el que se ha pasado de traer a jóvenes promesas en los que se confía que puedan explotar a veteranos, o no tanto, cuyo rendimiento el pasado curso no fue, por diversos motivos, positivo para sus respectivas carreras y llegan con la intención de que el Almería sea el trampolín, quizás el último, en sus trayectorias profesionales. Casi siempre con una vinculación no superior al año.

El último caso ha sido Nauzet Alemán. El extremo canario pidió un mes para poder estar en forma y ponerse al mismo ritmo de sus ya nuevos compañeros. No ya es que no haya hecho pretemporada, es que lleva un año sin jugar en el fútbol profesional. De ahí que Miguel Ángel Corona, director deportivo, asegurara en su presentación que espera que su talento pueda estar en poco tiempo al servicio del equipo. «Queremos talento con unas ganas enormes y Nauzet cumple con este perfil», fueron sus palabras.

Varios ejemplos

Una afirmación que bien valdría para hombres como Tino Costa, Mandi o los cedidos Juan Muñoz y Rubén Alcaraz. Si Nauzet lleva un año sin jugar, en el caso del centrocampista argentino ha disputado muy pocos compromisos en estos últimos 12 meses en San Lorenzo de Almagro. Su caso es el más significativo de todos. Con 32 años (misma edad que Nauzet), el exValencia comenzó pidiendo dos años. Al final, uno asegurado y otro en función de los partidos que dispute como rojiblanco. Por tanto, otro caso claro de «ven y aprovecha tu oportunidad».

Una oportunidad que también debe aprovechar Mandi. En su caso no ha estado un año alejado de los terrenos de juego porque estuviera sin equipo (Nauzet) ni porque estuviera enfrentado con su entrenador (Tino Costa). El motivo del también canario fue una lesión en las segunda jornada de la anterior campaña. No pudo volver a los terrenos de juego. Recibió el alta en abril, pero el Elche lo había dejado sin ficha. También ha fichado con los rojiblancos para la presente temporada. En su presentación el club no dijo si había alguna cláusula de renovación automática. Ambas partes quieren ver la evolución del centrocampista. Por lo que se ha ido viendo durante la pretemporada, la dura lesión de rodilla está completamente olvidada. Pero no es lo mismo entrenamientos y amistosos o ya la propia competición con puntos en juego.

Cedidos

Juan Muñoz y Rubén Alcaraz han aterrizado en condición de cedidos. El primero lo hace desde el Sevilla en su tercera salida del club hispalense en las mismas condiciones en el último año. Hace 12 meses se fue al Real Zaragoza. En enero tomó el camino para marcharse hasta el Levante. Ahora, sin haber aprovechado la estancia en La Romareda ni en el Ciutat de Valencia, llega al Estadio de los Juegos Mediterráneos para intentar, a la tercera, que sea su oportunidad buena y hacerse un nombre en el fútbol profesional.

Por su parte, el centrocampista ha llegado del Girona. Fue titular solamente en 12 partidos el pasado curso. Una vez ascendido el cuadro catalán, se quedó sin sitio. A sus 26 años, el club que es ya propiedad del Manchester City no quiso desprenderse de sus servicios y pactó con el mediocentro una salida. El destino es una UDA que espera sea un referente en el centro del campo y aporte, en minutos y juego, mucho más que lo que pudo aportar en Montilivi. Tampoco hay ninguna opción de compra por parte del Almería.

El retorno de Hicham

No son sólo los mencionados los que entran dentro de este perfil en la nueva UDA. También se podría meter en el mismo 'saco' a Hicham. El canterano del Almería estuvo el pasado curso en el filial del Celta de Vigo. Su buena temporada pasada, a diferencia del resto pero en Segunda B, le abrió las puertas de nuevo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. No todos los componentes del cuerpo técnico, de la dirección deportiva y del propio club las tenían consigo de que el cartagenero fuera un jugador 'aprovechable'. En su mente estaba el último curso como rojiblanco, con descenso del filial a Tercera, y no creían que hubiera cambiado en su forma de ser.

La ausencia de un delantero en el inicio de la temporada hizo que fuese el único '9' durante más de una semana. Lo tenía en su mano. Algo que ha ido aprovechando. No en vano, ya con Pablo Caballero jugando minutos y con el fichaje de Juan Muñoz, el internacional sub23 marroquí ha terminado la pretemporada como máximo goleador del plantel entrenado por Luis Miguel Ramis. Él, de primeras, ya ha aprovechado su oportunidad. Aunque su dinámica del pasado año ya venía siendo positiva al anotar en el Celta B más de 15 goles en el ejercicio y jugando casi todos los encuentros.

Una situación que no han visto desde hace varias campañas los que han llegado con más nombre este verano al club. Los que hace un lustro, aproximadamente, eran piezas claves en sus respectivos equipos. Los que han ido perdiendo, con el paso de los años y de las circunstancias, su aura positiva en el mundo del fútbol nacional e internacional. Ahora, con su fichaje por el Almería, esperan recuperar su mejor versión. No todos lo podrán hacer. Pero el éxito de la UDA dependerá, en gran medida, en saber el porcentaje de esos jugadores que sí han devuelto con buenos números y sensaciones la apertura de la puerta principal del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

En enero hay otra puerta abierta. De ellos dependerá que sea de salida a nivel individual o no les influya y otros sean los 'elegidos'.