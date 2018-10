UD Almería Aprender del 'paso atrás' en Córdoba para seguir creciendo en la competición Fran Fernández tiene la duda de Juan Ibiza y debe encontrar el sustituto del sancionado José Corpas. / AGUILERA Fran Fernández espera que los suyos vuelvan a la buena senda frente a la UD Las Palmas tras el mal partido en el Arcángel JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 12 octubre 2018, 00:20

El Almería tiene mañana una oportunidad de demostrar que lo ocurrido en Córdoba fue 'un mal día'. Que los de Fran Fernández pueden seguir manteniendo la línea ascendente, con cuatro triunfos seguidos, que perdieron en el Nuevo Arcángel. Para dejar claro que lo ocurrido, desde la victoria en la Copa del Rey en Málaga, no fue la 'anécdota'. Que el punto discordante fue, más bien, el haber caído ante los de José Ramón Sandoval. Que los puntos que no lograron frente al, hasta el pasado fin de semana, colista de la categoría,

en el primer partido que jugaban los rojiblancos con el cartel de 'favoritos', fue más por un 'error' que por no saber ejercer el papel de dominador de los encuentros.

Todo esto, más o menos, fue lo que intentó recalcar ayer el preparador rojiblanco en la conferencia de prensa previa a la cita ante uno de los presupuestos más altos de la competición. «Tenemos ganas de darle la vuelta a lo que sucedió en el partido anterior. Queremos jugar en nuestro campo y ante nuestra afición. Sabemos que vamos a ser un equipo fuerte y qué mejor que recibir a uno de los mejores de la categoría». Fue su primer mensaje. Pero hubo muchos más.

La visita de la UD Las Palmas al Estadio de los Juegos Mediterráneos debe servir, según el entrenador almeriense, para que la UDA haya aprendido del paso atrás dado la pasada jornada. Sabiendo que las señas de identidad de su equipo no pueden quedarse en el vestuario a la hora de saltar al terreno de juego. Unas señas que, pese a la derrota, Fran Fernández cree que no se han evaporado. «No hemos perdido las señas de identidad. Sabemos el camino correcto y trabajamos en ello. La idea de juego está ahí», quiso recalcar. Aunque, eso sí, con matices. No planteará un choque similar al de la última victoria frente al Reus. Ni tan siquiera a la que lograron en Soria. «Cada partido es distinto. No haremos una presión tan alta. Ellos juegan muy bien con espacios. Estaremos más replegados atrás», advirtió dando una pista del desarrollo del choque, al menos en la teoría.

Las Palmas

Porque no es lo mismo medirse a un equipo como el catalán, que es el que de menos presupuesto, o hacerlo «ante la mejor plantilla de la categoría», como así la definió Fran. A la que elevó por las nubes, «tanto en el cuerpo técnico como en la plantilla». Pero no quiere decir que baja los brazos ante los de Manolo Jiménez. «Vamos a hacer nuestro partido. Jugar nuestras bazas, porque el Almería tiene posibilidades. Debemos intentar que Las Palmas también se preocuparse de nosotros. Si solo pensamos en el rival, no vamos a hacer nada», destacó.

Aunque no pudo negar que, por nombres, en el cuadro insular hay futbolistas «de Primera, que se han adaptado muy bien a Segunda». Teniendo, por encima de todos, a Rubén Castro. Pese a que es su principal arma ofensiva, no quiere descuidar a ninguno de sus acompañantes. «Si focalizamos todo en Rubén Castro, dejaremos solo a Sergio Araujo. Es un equipo con tantas individualidades que no merece la pena centrarse en un único jugador».

Y de jugadores habló. De los suyos. En su presencia ante los medios de comunicación, Fran Fernández mandó varios mensajes. Tanto internos como externos. Todos de manera pública. Para que cada uno, en su parcela, lo vaya asumiendo. Por ejemplo, a los jugadores que ha defendido desde el inicio de la pretemporada. Incluso, en un mal inicio con un punto de doce posibles, el responsable del banquillo hablaba de un buen trabajo colectivo en los entrenamientos. Aunque dejando claro que si ha mantenido el mismo equipo inicial en las cuatro jornadas precedentes no ha sido por 'superstición' ni nada por el estilo. No lo ha hecho ni tan siquiera porque el equipo ha ido ganando de forma consecutiva en las tres primeras citas de esta racha. Ahora que tiene que cambiar, por obligación, espera que los que entren lo hagan con la mejor predisposición. Lo mismo que no asegura la titularidad a nadie, pese a que se pueda decir el equipo de inicio casi ya de memoria.

A su juicio, «el puesto hay que ganárselo en los entrenamientos y eso es innegociable. Está muy bien salir a rueda de prensa y decir que estás trabajando fenomenal, pero eso se demuestra en los entrenamientos y en los partidos». Clara demostración de que espera más de varios de sus pupilos. «Ahora tienen la oportunidad de jugar», en referencia al que entre en lugar del sancionado José Corpas. Como también podría haber alguna modificación más en el equipo titular.

Para que el plantel recupere el buen tono. El que perdieron en Córdoba. Con más posesión, pero sin ideas para desarrollar ese juego y llevar peligro. Fran Fernández quiere posesión, pero para hacer algo. En Córdoba fuimos superiores en posesión y no generamos ocasiones. Creo que el Málaga es que menos tiene la pelota y va primero. Para mí no es tan importante tener el balón y sí qué hacer cuando te toque». Como ante el Reus.