UD ALMERÍA La UDA apela a los sentimientos 'de toda la vida' para su nueva campaña de abonos La entidad recuerda los buenos momentos vividos como UDA y AD para seguir recibiendo el apoyo de los aficionados rojiblancos JORDI FOLQUÉ Almería Sábado, 1 julio 2017, 01:56

La UDA ha querido tocar la fibra sensible de los seguidores rojiblancos tras dos temporadas en las que el objetivo inicial era el ascenso a la Primera División y la realidad se convirtió en casi sendos descensos a Segunda B. Una categoría, la tercera del fútbol nacional, que el primer equipo de la capital no pisa desde hace 15 años. Los que lleva de forma ininterrumpida entre los 42 clubes más importantes de España. Por ello, la entidad presidida por Alfonso García ha querido dejar claro que es lícito que todos puedan tener recuerdos de una mayor grandeza, pero también que para alcanzar este hito ha habido que pelear en campos que pocos tienen ya en su memoria.

La campaña de abonos presentada ayer, en la que se mantienen los mismos precios que en las dos últimas campañas, la UDA ha juntado, de forma figurada, a un nieto y a un abuelo. El primero le recuerda los años con los Álvaro Negredo, Diego Alves o Felipe Melo. El mayor tira de experiencia para decirle que también pasaron, como AD, hombres como Maxi o Juan Rojas. Todos, en su época, iconos de lo que ha sido el fútbol visto en Almería a lo largo de su historia.

Y cuando parece que nunca se volverá a pisar el Santiago Bernabéu o el Camp Nou, el abuelo quiere refrescar la memoria del joven aficionado del Almería apuntando que la UDA no habría nunca llegado a la elite sin haber pisado campos como Pasarón o la Ciudad Deportiva de Paterna para ganar y ascender de categoría. Ahí también se construyó la historia rojiblanca. De ahí que tengan muy claro que «del Almería, toda mi vida». Como así reza el eslogan que se ha querido utilizar para esta campaña.

Mismos precios

En cuanto a números, de primeras no cambia nada. Sí para el club. «Necesitamos un mayor número de abonados porque ya no tenemos la ayuda por haber descendido de Primera». Así se expresó Lorena García. La directora de organización de la entidad hizo hincapié en este aspecto. «Tener más o menos abonados puede suponer para un club el poder fichar a un jugador bueno o no hacerlo».

El Almería tuvo el pasado curso 10.500 abonados. Pero un gran porcentaje no fue en la mayoría de los partidos. Ahora se quiere premiar a los que sí vayan. «De cara a la siguiente temporada, los que vayan más de un 80% tendrán bonificaciones». Que vayan o que liberen su asiento. Se podrá, como ya utiliza el Barcelona, la posibilidad de que el abonado que no vaya pueda indicarlo al club y que la entrada de su localidad sea vendida.

Los abonados también podrán ser agraciados con un sorteo para ver un partido en el palco, estar en el césped durante el calentamiento y 'recibir' al equipo cuando llegue al Estadio. Todo para estar más cerca de la 'nueva historia'.