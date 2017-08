UDA | El rival Anquela: «El Almería ha hecho una plantilla equilibrada y hemos de estar preparados» Juan Antonio Anquela, técnico del conjunto carbayón, opina que la Segunda División es una categoría en la que hay que saber sufrir. / IDEAL El entrenador del Real Oviedo dice que los de Ramis ganaron la pasada jornada «en un campo muy difícil, creando ocasiones de gol» JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Viernes, 25 agosto 2017, 01:08

Juan Antonio Anquela, entrenador del Real Oviedo, manifestó ayer que la UD Almería ha configurado una plantilla muy equilibrada y que su equipo deberá jugar muy concentrado y con personalidad, para ganar en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. «El Almería ganó el otro día en un campo difícil, con ocasiones. Hay que estar preparados para saber lo que hay que hacer».

En relación a las 'etiquetas' de favoritos para el ascenso, el técnico del conjunto carbayón descartó expresar su opinión sobre ello. «Es imposible saber quién va a estar arriba, la igualdad es tremenda. El que no esté preparado para sufrir en esta categoría lo pasa mal».

Recela del Almería

El entrenador del Real Oviedo comentó en la comparecencia informativa, antes de viajar hacía Almería, que el revés ante la AD Rayo Vallecano, en el Carlos Tartiere, estaba olvidada. «El partido ya pasó y el ánimo tiene que estar bien. Hasta hace unos días hemos estado tristes, dentro de la normalidad, pero ya estamos pensando en el siguiente. Nos quedamos con las cosas buenas que hicimos. Cometimos muchos errores y el rival nos castigó». En base a esas reflexiones y análisis posterior al envite contra el equipo vallecano, resaltó las premisas para olvidar ese envite. «Tenemos que seguir trabajando y seguir creciendo. Si dijéramos que esos errores han estado en toda la pretemporada, nos preocuparíamos, pero el día que más lo necesitábamos, fallamos en momentos puntuales». En ese sentido añadió que el equipo tiene que saber sufrir en esta categoría. «El futbolista tiene que estar preparado para esta categoría, para sufrir, para encajar los golpes que da el fútbol. Nos tenemos que acostumbrar a sufrir hasta el último segundo y ojalá sea así, hasta el último segundo», comentó.

Referente al partido de mañana, en Almería, el técnico del conjunto carbayón resaltó que para ganar hay que tener las cosas claras. «El Almería ha hecho una plantilla muy equilibrada. El otro día ganaron en un campo difícil, con ocasiones. Quién la metió ganó, y quién falló perdió, es la consecuencia de cada semana en Segunda. Hay que estar preparado para saber lo que hay que hacer, manifestó.

Juan Antonio Anquela, muy curtido en la categoría, no se anduvo por las ramas a la hora de manifestar su opinión en torno a los presumibles aspirantes al ascenso o a estar en el play off. «Me río irónicamente de los favoritos en Segunda. Es imposible saber quién va a estar arriba, la igualdad es tremenda. Lo repito: el que no esté preparado para sufrir en esta categoría lo pasa mal». En alusión a su equipo, destacó que hay que ir poco a poco y con la cabeza y serenidad necesaria. «Tenemos que adaptarnos a lo que es. El equipo lo tiene, lleva dos años ahí y le falta un empujoncito. A ver si este año tenemos la fortuna de dar ese pasito más y competir como nuestra gente quiere», resaltó.