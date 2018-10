Fútbol Femenino Dos años después, la Liga de Segunda Andaluza femenina la jugarán equipos de Almería La UD Pavía es uno de los clubes pioneros del fútbol femenino almeriense, aquí en la pasada temporada. Se disputará a tres vueltas clasificándose para jugar el playoff a la Segunda Nacional los cuatro primeros clasificados de los ocho participantes JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Jueves, 4 octubre 2018, 01:25

El próximo domingo comenzará la Liga en Segunda División Andaluza femenina senior, única competición de la categoría en Almería, que por segunda vez desde su creación, estará compuesta por equipos almerienses. Destacar, como se ha venido anunciando en IDEAL, que quedaron atrás las dos temporadas anteriores en la que los clubes almerienses compitieron en un grupo compartido con equipos granadinos.

Participan los clubes CD Oriente, CD El Ejido, UD Almería, UD Loma de Acosta y At. Estudiantes, nuevos esta temporada y la UD. Pavia, único que ha estado presente en todas las ediciones celebradas en fútbol once femenino. En el caso de At. Estudiantes y UD Pavia lo harán con dos equipos, por lo que serán ocho los que jugaran por los puestos para jugar la fase de ascenso a Segunda División Nacional.

La competición, que en relación a la pasada Liga tiene las ausencias de la PD Garrucha, UCD La Cañada y At. Benahadux, se llevara a cabo en tres vueltas. Los cuatro primeros quedaran clasificados para disputar el torneo de Copa, mientras que los cuatro últimos también jugarán un torneo copero.

En la primera jornada, que se disputará en la próxima tarde dominical, inicio de la misma a las 16.00 horas, con el partido en el Tito Pedro, entre el UD Loma de Acosta, que ejercerá de local y la UD Pavía B. A las 18.15 horas, en la Ciudad Deportiva Los Ángeles, el At. Estudiantes B recibirá a la UD Almería. Desde las 18.30 horas, en el campo anexo del Santo Domingo, el CD El Ejido tendrá como visitante al CD Oriente. Cerrando la jornada, a partir de las 20.00 horas, en el Tito Pedro, la UD Pavía tendrá como visitante al At. Estudiantes.