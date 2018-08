UD Almería Andoni López: «Va a ser una Liga muy pareja y cualquiera puede dar la sorpresa» El lateral izquierdo, cedido por el Athletic de Bilbao, se hizo con la titularidad nada más llegar y aspira a que siga así ante el Málaga este próximo lunes J. FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 31 agosto 2018, 00:41

Su primera semana en el Almería la completó jugando ante la que es y será su afición durante esta temporada. Fichado para cubrir la ausencia del lesionado Samu de los Reyes, Andoni López aterrizó en el Estadio de los Juegos Mediterráneos tras la derrota en el Ramón de Carranza y comprobar la dirección del club que no podían pasar la primera vuelta de la competición, hasta la recuperación del sevillano, solamente con la aportación de Nano González y, además, con las ayudas puntuales de Juan Ibiza (central) o de Iván Martos (filial).

Con pocos entrenamientos, 'aprovechando' la dolencia en el tobillo de Nano, Andoni López jugó frente al Tenerife. Fue uno de los más destacados. Un empate que le dejó sensaciones contrarias. «El equipo hizo un buen partido, no te puedes ir del todo contento porque buscábamos los tres puntos, pero creo que dimos un paso hacia lo que queremos ver toda la temporada».

Un paso que se quedó en un punto. Con una primera parte en igualdad numérica y con ventaja en el marcador. Con una segunda, desde el minuto ocho tras la reanudación, con uno menos y viendo que los insulares empataban. Andoni López pone la diferencia entre un tiempo y otro. «El partido pasado se vieron dos caras, una en igualdad once contra once y luego en inferioridad. Creo que estuvimos bien en las dos facetas. Con uno menos no recibimos muchas ocasiones claras por parte del Tenerife. Ya pensando en el partido que viene, hay que intentar corregir los fallos que tuvimos para seguir mejorando».

Unos errores que se pueden pagar muy caros ante el actual líder de la competición. Un Málaga con el presupuesto más alto de la Liga 1|2|3. «Debemos estar muy centrados sabiendo los jugadores que tienen y que nos pueden hacer una ocasión de la nada. Necesitaremos ese punto de concentración, un plus. Es un partido importante porque queremos la victoria y encima delante de nuestra afición».

Málaga

Se refirió al cuadro de Muñiz y lo puso en el escalafón más alto de una cada vez más larga lista de candidatos al ascenso a la Liga Santander. «Durante los últimos años ha sido una competición muy competitiva en la que muchos equipos optaban a las plazas de arriba, de ascenso. Y este año, más si cabe. Creo que hay diez o doce clubes que tienen un proyecto claro de ascender a Primera División y el Málaga, aunque haya descendido, evidentemente es uno de ellos. Ha jugado sus dos primeros partidos y ha sacado los seis puntos».

Pero considera que el Almería está más que capacitado para, como mínimo, ser de los equipos que puedan dar la sorpresa. Tanto para el lunes como para el resto de la competición. «Va a ser una liga muy complicada, muy pareja. Cualquiera puede dar la sorpresa y colarse en los puestos de arriba y cualquier gallo de la categoría puede estar abajo», señaló el defensor.

Si logran dejar los puntos en casa, frente al cuadro malacitano, Andoni López tiene muy claro que la afición se marchará con una sensación mucho mejor que contra el Tenerife. «Me fui del Estadio con una sensación buenísima. El campo entero nos estuvo apoyando y luego, sobre todo, cuando nos quedamos con uno menos no pararon de animar. Estoy muy agradecido a toda la gente que pudo venir». Y a la que vendrá un día complicado como el lunes.

En su caso, espera jugar y continuar haciéndose fuerte en el lateral izquierdo. Como ya hizo desde la semana pasada. «Entrené toda la semana con el equipo y tuve bastantes entrenamientos para conocer a mis compañeros y para conocer lo que el míster me pedía. En este sentido fue un poco más fácil y adaptación», recalcó.

Una adaptación grupal que debe ser inmediata para lograr la primera victoria. «Tenemos que empezar a sumar de tres en tres». Sea el día de la semana que sea. «Nos equivocaríamos si empezamos a mirar encuentros de la semana que viene o si vamos a jugar entre semana o no. Tenemos un partido muy importante el lunes y tenemos que afrontarlo al cien por cien. Todo lo que sea pensar más allá nos desconcentraría», sentenció para asumir el pensamiento del partido a partido.