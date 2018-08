UD Almería Álvaro Cervera: «Contra el Almería quiero un equipo que tenga las ideas muy claras» En opinión de Álvaro Cervera, entrenador del conjunto cadista, será un partido igualado y con imprecisiones por la falta de rodaje. / FRANCIS El técnico del Cádiz dice que llegan bien al partido, pero que «la realidad nos la dará el Almería y el resto del campeonato de Liga» JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Almería Viernes, 17 agosto 2018, 00:22

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, declaró ayer en la rueda de prensa previa al partido contra la UD Almería, que aunque se muestra satisfecho de la pretemporada realizada por su equipo, la 'hora de la verdad' comienza hoy con el primer envite del campeonato. «Pienso que llegamos bien, pero la realidad nos la dirá el Almería y el resto de la competición». El entrenador del conjunto amarillo comentó en relación al equipo almeriense, que espera un equipo que no se parecerá al de la pasada temporada y que augura un encuentro competido, aunque con las obvias y habituales imprecisiones de un comienzo de Liga. Al menos en las dos primeras jornadas».

Quiere las ideas claras

El técnico cadista declaró en la comparecencia informativa, según quedaba expuesto en la web del club y en la prensa escrita gaditana, que no había incluido en la convocatoria al jugador Álvaro García, popularmente conocido por Alvarito. Hay 'culebrón' por las pretensiones del club de traspasarle y la negativa de este, lo que ha inducido al entrenador ha dejarle fuera de la lista, debido al estado anímico del centrocampista. «Está preocupado y nervioso, me ha dicho que está disponible, pero no creo que sea lo más conveniente. He hablado con el y lo que transmite es que está nervioso», comentó.

Con esa ausencia y la de Rober Correa, en el caso de este por el partido de sanción por tarjetas pendiente de cumplir de la pasada Liga, dejó entrever que habrá novedades en la alineación que presente ante la UD Almería. «Vamos a contar con los que hemos venido jugando durante la pretemporada confiando en los que han estado compitiendo. Habrá gente nueva en el once, pero sobre todo que sea reconocible a lo que yo quiero. Quiero un equipo que tenga las ideas claras», declaró.

En relación al equipo almeriense, Álvaro Cervera señaló que espera un rival distinto al del pasado campeonato, que llegará con varias bajas para un partido que augura igualado y en el que posiblemente se note la falta de rodaje en ambos equipos. El Almería tiene algunos jugadores sancionados de la zona de arriba, lo que puede ser importantes para ellos. Los primeros partidos estarán marcados por las imprecisiones, pero habrá igualdad». Sobre lo que espera del campeonato dejó entrever cierta incertidumbre. «Esta temporada es muy peligrosa para conseguir la permanencia. Veo a algunos equipos que tienen cuatro veces mayor el presupuesto que el Cádiz y queremos luchar de tú a tú con ellos», resaltó.

Pese a los inconvenientes manifestados, el entrenador del conjunto amarillo está satisfecho, porque ve a sus jugadores con mucha ilusión y ganas para poder realizar un buen campeonato. «La ilusión la tenemos, pero hay que ser conscientes que la Liga está diseñada de una manera. Hay mucha diferencia entre los que bajan y los que nos quedamos», manifestó