UD Almería La UD Almería fue más 'vivo' que la SD Huesca en opinión de la prensa Motta pelea con David Ferreiro. / AGENCIA LOF En las crónicas se resalta que los de Lucas Alcaraz supieron jugar sus bazas para puntuar en campo del líder con el 'doblete' de estreno de Soleri JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Martes, 6 marzo 2018, 01:35

Al fondo, un dato gratificante para la UD Almería. El de haber sido el primer equipo que le marca dos tantos en casa a la SD Huesca. Y, en ese apartado, un protagonista, el del rojiblanco Soleri, autor del 'doblete' de una UD Almería que dejó estela de equipo combativo y muy 'vivo' para puntuar.

Quedaron las dudas

En Heraldo de Aragón, se titulaba 'Un empate de amargo sabor para el Huesca', informando que los de Lucas Alcaraz tuvieron muy claro el trabajo a desarrollar en El Alcoraz. «El Huesca, en su versión natural, salió con la intención de dominar el partido a través del balón. El plan fue trasladado al verde, lo que sucedió es que se reflejó una laguna importante: los azulgranas regalaron varias pelotas fáciles a un Almería que también abandonó la caseta con un boceto claro. La consigna de Lucas Alcaraz era la de presionar al rival en su sala de máquinas. Ahogar la generación de fútbol oscense para cazar algún robo adelantado y soltar sus cuatro estiletes ofensivos. Le salió redonda la jugada al Almería».

Frenaron al líder

También se pudo leer que, pese al empate del equipo oscense, el almeriense no 'bajó la guardia'. «El segundo acto comenzó con un Almería más vivo pero fue el conjunto aragonés quien volvió a golpear. Pero no iba a ser un camino fácil para los oscenses. No lo buscó con ahínco pero el Almería se encontró con la ocasión para empatar. Los de Alcaraz salieron vivos y reforzados ante un Huesca que volvió a encontrar su mejor versión por momentos pero que no le fue suficiente para llevarse la victoria».

Un Almería combativo

Tras el 2-1 en el marcador, se exponía que «todo parecía controlado para el líder pero las rojas de Pulido y Melero pusieron de cara el partido para el Almería que lo empató gracias a Soleri y que se quedó cerca de llevarse los tres puntos para tierras almerienses».