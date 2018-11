UD Almería El Almería tira en 5 minutos sus opciones de triunfo AGENCIA LOF Los rojiblancos manejaron la primera parte, pero se desconectaron y el gol en contra los bloqueo JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 11 noviembre 2018, 18:49

Todo iba a pedir de boca, solo exento de la finalización. El partido estaba donde lo quería la UD Almería, pero la irregularidad de la que hace gala el equipo en sus salidas apareció tras tenerlo casi todo a favor. Dominio del tempo de partido, control del balón, llegadas y ocasiones no materializadas, eso sí, con una al palo. Sin embargo, cinco minutos de 'caraja', sacaron a relucir al Almería de las salidas, irreconocible si se compara con lo que hace en casa, reconocido si lo que se toma como 'patrón' es lo hecho, regularmente, cuando toca jugar fuera.

En esos cinco minutos, el Rayo Majadahonda apaciguó el 'fuego' en su área, el Almería echó gasolina al incendio en su área. En una serie de desajustes, Enzo Zidane metió un gran balón para Varela y este continuó la jugada para que Aitor Ruibal pusiera a los suyos en ventaja. El otro Aitor -García-, en el 45, no pudo sentenciar el partido tras una asistencia de cabeza de Rafa. Pero René Román se encargó de parar la sentencia. Luego no hubo reacción. El equipo rojiblanco no encontró cómo meterle mano a un equipo majariego que manejó el partido a la perfección, atemperó el ritmo de juego y dejó en intentonas los pensamientos de llegada rojiblancos. Estos, cuando intentaron las tablas en los últimos minutos, dejaron espacios para que, ahora sí, Aitor García sentenciara con un golazo de vaselina, de muy bella factura.

40 grandes minutos

El partido comenzó muy lento por la propuesta del conjunto rojiblanco, que presentó novedades en el once con la presencia de Yan Eteki, que volvió tras el descanso obligado de la pasada semana; Chema Núñez, que lo hizo en lugar de Juan Carlos Real, y Juanjo Narváez. El balón, de salida, lo tuvo el conjunto majariego con presión alta; el Almería lo hizo también tras pérdida, incómodos ambos equipos en la salida de balón.

2 Rayo Majadahonda Basilio; Rafa, Luso (Ernesto Galán, m. 16), Morillas; Andújar (Benito, m. 77), Iza Carcelén (Fede Varela, m. 81), Óscar Valentín, Enzo Zidane, Fran Varela; Aitor Ruibal y Aitor García. 0 UD Almería René Román; José Romera, Lucien Owona, Esteban Saveljich, Andoni López; Yan Eteki, César de la Hoz (Juan Carlos Real, m. 64); José Corpas, Chema Núñez, Juanjo Narváez (Sekou, m. 74), y Álvaro Giménez. Goles 1-0, m. 43: Aitor Ruibal. 2-0, m. 88: Aitor García. Árbitro Gorostegui Fernández, perteneciente al colegio vasco. Amonestó a Andújar (m. 30), Luso (m. 44), Óscar Valentín (m. 45+), Aitor Ruibal (m. 83) y Fran Varela (m. 87), del Rayo Majadahonda, y a Esteban Saveljich (m. 11), Yan Eteki (m. 67), de la UD Almería. Incidencias Partido correspondiente a la decimotercera jornada del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Wanda Metropolitano, con 2.200 espectadores.

La primera ocasión la firmó Chema Núñez. El media punta rojiblanco encaró, pidió el balón, se hizo con el espacio tras atacar al lateral zurdo del Rayo Majadahonda y, desde el vértice del área, cruzó su disparo al palo derecho de la meta defendida por Basilio, que se encargó de despejar el balón a córner, en la primera ocasión del partido.

La segunda también fue rojiblanca, saliendo a la contra en velocidad. En el minuto 13, en una salida desde propio campo, el Almería sacó ventaja por banda izquierda, con la llegada de Juanjo Narváez, que le ganó en la carrera a Luso -se lesionó en esa jugada-, puso el balón al palo contrario y José Corpas lo mandó al palo izquierdo de la meta de Basilio. El cambio trastocó los planes de Antonio Iriondo, que modificó su defensa.

Acciones puntuales

No cambió la propuesta. El Rayo Majadahonda se agarró a acciones puntuales y a balón parado. El partido se tornó de ida y vuelta. El Almería, sin embargo, salió en velocidad. En el minuto 21, una acción de José Corpas acabó cuando el linarense, en el área, se entretuvo a la hora de definir y se le fue la ocasión de disparar ante el marco de Basilio.

El Almería consiguió imponer su idea de partido a ritmo lento para incomodar y mucho al Rayo Majadahonda, que se desesperó ante la imposibilidad de tener el balón, más en los pies rojiblancos. Intensos atrás, no descuidaron presencia arriba. En el tramo final de la primera parte, el conjunto indálico cortó las pocas subidas majariegas y se presentó arriba, en el 36, con Chema, que forzó el saque de esquina al centrar, y José Corpas, en el 37, con un disparo que se le fue alto.

De todas formas, el cuadro de Iriondo aprovechó los espacios e Iza Carcelén, tras robo y rapidez en la transición defensa-ataque, buscó portería, pero el disparo no le creó mayores problemas a René Román, que se quedó con el balón. Fue como un aviso. El Almería defendió mal, sin ser contundente, en la acción en el 43, en la que Enzo Zidane aprovechó el primer error que tuvo la UDA para meter un balón al espacio que le cayó a Fran Varela que la puso al segundo palo para que Aitor Ruibal la alojara en las redes rojiblancas.

Desconexión

En el segundo minuto de desconexión rojiblanca, el Rayo Majadahonda se puso por delante y metió el dedo en la herida. El Almería buscó la igualada. La pudo lograr en el 44, pero Álvaro Giménez no acertó a ver puerta porque se anticipó Fran Varela cuando el gol pareció estar muy cerca. A la contra, la acción la tuvo franca para cerrarla Aitor García, pero no fue capaz de encontrarle la 'puerta' a un grandísimo René Román que aguantó, empequeñeció la portería, y el disparo del rayista lo detuvo el gaditano, en la última acción de la primera parte.

Buscó profundidad Fran Fernández, dando entrada a Luis Rioja en lugar de José Corpas, pero el balón y las ocasiones las tuvo el Rayo Majadahonda, que en el minuto 50 pisó área de nuevo. El que tuvo el balón fue Aitor Ruibal, que buscó espacios con un balón atrás que Óscar Valentín mandó por encima del larguero.

El tiempo pasó en contra de los rojiblancos, sin propuesta y sin sacarle renta a la presión porque el Rayo Majadahonda sacó el balón sin ningún tipo de problemas. Fran Fernández movió ficha por segunda vez dando entrada a Juan Carlos Real en lugar de César de la Hoz, para tener más número por delante del balón en una segunda parte con demasiadas espesuras en los unionistas. Estos tuvieron más balón llegados al último cuarto de hora de partido, con el Almería viviendo en campo del Rayo Majadahonda, sin capacidad para 'pinchar el autobús' que puso Antonio Iriondo ante su marco.

El Almería tampoco supo interpretar el partido con dos delanteros y no fue capaz de crear ante el marco de un Basilio al que no se le vio en la segunda parte, como resumen a un partido en el que el Almería se fue del campo cinco minutos antes de que llegara el descanso y saltó al terreno de juego, tras él, unos minutos después de que terminara.