UD Almería El Almería se tapa con orden en el Mini Estadi Los rojiblancos trabajan bien en defensa, incomoda al Barça B y hasta gozan de ocasiones para haber marcado antes JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 26 noviembre 2017, 14:34

El orden le concede vida a un Almería que hizo un partido serio, muy al estilo de Lucas Alcaraz, con muchas más miradas al balance defensivo que al ataque, si bien es cierto que tampoco se echaron en falta las llegadas. El Almería creció desde atrás, que es lo que buscan los equipos que dirige el técnico granadino, pero sin dejar al libre albedrío sus opciones de ataque porque aunque los números, de los que no es muy amigo el entrenador rojiblanco, indiquen que el Almería disparó las mismas veces que el Barça B entre los tres palos, sí que es cierto que alguno de los que no llevaron esa dirección estuvo cargado de peligro y hasta del merecimiento del gol que no llegó.

Lo cierto es que el partido escenificó las prisas de ambos por ganar para alejarse de la zona de descenso y el déficit de gol que tienen ambos equipos. El Barça B lleva siete partidos sin ganar, con cinco empates, y el Almería sólo una victoria en nueve. Sí es cierto que de lo visto en el Mini Estadi hay aspectos a destacar. En lo positivo, el orden defensivo que hizo que el filial blaugrana nunca estuviera cómodo, a pesar de alguna fase del choque, tras el gol de 'Choco' Lozano y en los últimos minutos; la llegada, porque el Almería la tuvo, sin tirarse atrás. Lo peor, las lesiones, con Verza que volvió a romperse, dejando entrever problemas físicos del equipo, y la expulsión de Tino Costa, cuando el Almería pudo haber aprovechado su presencia para, por la banda izquierda, haber hecho daño al equipo blaugrana.

Inteligencia

De salida, el Barça B, con la necesidad de cortar la racha de seis jornadas sin ganar, salió con el balón en su poder, moviéndolo e intentando conseguir que el Almería se dividiera, pero no consiguiéndolo por la solidaridad e intensidad defensiva de los rojiblancos. Estos dispusieron de la primera ocasión, en el minuto 4, en una acción por banda derecha entre Marco Motta y Hicham que acabó con balón para Pozo, cuyo disparo se fue fuera por poco.

La del Barça B también fue cara. Recuperó el balón y corrió para forzar una falta en la frontal del área, algo escorada a la banda derecha del ataque blaugrana. Ejecutada por Fali tuvo una perfecta respuesta por parte de René, que mandó el balón a saque de esquina, sacado sin consecuencias.

El Barça B era el que llevaba la iniciativa, con un Almería que utilizaba la presión adelantada para obligar al filial blaugrana a mover el balón con rapidez. Esa presión sacó su renta con una falta de Aleñá sobre Rubén Alcaraz que la sacó el propio jugador rojiblanco sin consecuencias.

Control y golpes

El Barça B tocaba en zona poco peligrosa, generalmente entre centrales, ante un Almería que estaba bien plantado e incomodaba a su rival, obligado a tocar en zona de centrales. Aún así, una acción de Cucurella acabó con centro al área que cabeceó 'Choco' Lozano y René respondió con una buena intervención sacando el balón a saque de esquina.

Lo cierto es que el equipo de Gerard López encontraba espacios por el interior, por donde Iñigo Ruiz de Galarreta movía el balón, apoyándose en Aleñá, pero el cuadro rojiblanco, con un 'imperial' Joaquín Fernández, cortocircuitaba cualquier intento local por desnivelar el partido. A la contra, el equipo de Lucas Alcaraz llegaba. En el 39, la ocasión fue doble, primero con un disparo de Rubén Alcaraz que sacó José Antonio Martínez, cuando el balón se dirigía a la meta de Ortolá y el rechace, que el cayó a Verza, acabó con disparo del oriolano y parada del cancerbero blaugrana, en la última ocasión de una primera parte en la que el control del balón del filial blaugrana no le reportó las ocasiones que sí tuvo la UDA.

El inicio de la segunda parte no ofreció cambios. El golpeo fue mutuo de salida. Quien intentó dar primero fue el Almería, en una acción cuando apenas se había disputado un minuto de juego de la reanudación, con participación de los 'bajitos'. Pozo asistió a Gaspar Panadero y este al segundo palo por donde apareció Fran Rodríguez, que no acertó a 'embocar', anticipándose Ortolá. En el área contraria, cuando se cumplía el minuto 48, fue David Concha el que lo intentó con un disparo que se marchó fuera.

Sin embargo, en la segunda ocasión de que dispuso, un fallo defensivo acabó con el Barça B adelantándose en el marcador. En tres toques, el equipo blaugrana llegó al área en una acción de Palencia que la puso perfecta para que 'Choco' Lozano, entre centrales, aprovechara la ocasión para batir a René, cuando se cumplía el minuto 54.

El gol fue un golpe para un Almería que había sido salido con algo más de riesgo. De hecho, David Concha, en el 55, pudo sentenciar en una acción entre Aleñá y David Concha que René cortó atento. Un minuto después, en un balón al espacio también se anticipó y evitó el segundo.

El Almería se recuperó del mazazo. Llegó al área y en una acción en ella, Sergi Palencia soltó el codo para derribar a Gaspar Panadero. Verza se encargó de transformarlo con tranquilidad para abrir un partido nuevo que comenzó la lesión del propio jugador oriolano, teniendo que ser sustituido por Mandi. Cambio obligado, como los dos que hizo el Barça B, que introdujo cambios de refresco con Abel Ruiz por David Concha y, después, el de Vitinho por Carles Aleñá. El equipo de Gerard López apretaba, pero incómodo porque no encontraba los espacios.

Lucas Alcaraz lo intentó con la presencia de hombres de refresco como Tino Costa o Fidel, pero duró poco el equilibrio por una acción del argentino que acabó en expulsión y provocó que el Barça B empujara. El Almería estaba con nueve por la expulsión de Tino Costa y la lesión de Hicham. Pero, aun sufriendo, el Almería sacó un empate por orden.