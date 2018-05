UD Almería B La UD Almería B no se 'fía' ni de su sombra El Almería B no quiere confianzas y espera hacer bueno el triunfo conseguido el pasado sábado en Villarrubia. / AGENCIA LOF El filial, pese al 1-4 de la ida en campo del Villarrubia FC, recibe con la 'guardia alta' a un rival que, con todo perdido, acude con la obligación de ir a por todas | Esteban Navarro advierte a los suyos de que «no se pierdan la personalidad» y Manolo Alfaro dice que «será muy complicado, pero no imposible» JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Domingo, 27 mayo 2018, 00:41

El Almería B puede sentenciar la primera eliminatoria de ascenso a Segunda B si consigue 'hacer bueno' el excelente resultado conseguido el pasado sábado en campo del equipo castellano-manchego del Villarrubia CF al que venció (1-4). Pese a la clara ventaja inicial, en la plantilla entrenada por Esteban Navarro no se vislumbra ni se da opción a ni un ápice de confianza, sino pensar en ganar o, como mínimo no perder, para pasar a la siguiente ronda.

Se augura un encuentro muy interesante y competido, con dos equipos saltando al terreno de juego del Anexo con muy distintas 'obligaciones'. Los rojiblancos, con las de sacar renta del marcador de la ida y los rojiverdes, dirigidos por Manolo Alfaro, a salir a por todas desde el pitido inicial para intentar dar la sorpresa, algo que consideran que será muy difícil, pero no imposible.

Con baja, alta y duda

La continuidad de la baja por lesión del defensa central Soufian y la duda del extremo izquierdo Javi Moreno, este último lesionado en los primeros minutos del encuentro de ida son, además del alta del zaguero Damián tras cumplir un partido de sanción, las novedades rojiblancas con vistas al envite a dirimir en la matinal de hoy en el Anexo.

En cuanto a la convocatoria, al disputarse el partido en casa, la misma es extensiva a la totalidad de la plantilla, salvo si algún jugador es convocado para el primer equipo e incluso con la posibilidad de que en la misma sea incluido inicialmente algún juvenil rojiblanco.

Por lo demás, cargado de ilusión y sin ningún tipo de confianzas en el filial, que ha vuelto a ejercitarse esta semana en su habitual 'refugio' del campo de La Vega de Acá. Como se anunció en su momento, después de hacerlo la anterior sobre el césped artificial del Rafael Andújar para adaptarse a las características de las del Villarrubia CF.

Jugar con cautela y riesgo

Para Esteban Navarro, entrenador de la UD Almería B, el 1-4 de ida no significa, ni mucho menos, que la eliminatoria esté resuelta. Ha venido insistiendo a sus jugadores, a lo largo de la semana, que aún queda un partido por jugar. «En ningún momento, se nos ha pasado por la cabeza que la eliminatoria está resuelta. Olvidamos el marcador de la ida, no es nuestro estilo especular con el resultado y conseguir la victoria a todos nos gusta», declaró en la previa del envite.

El resultado en campo villarrubiero no le genera dudas en cuanto a la actitud y planteamiento del rival para el encuentro. «Es normal que ellos vengan con la obligación de marcar cuanto antes y la nuestra, además de evitarlo, intentar hacerlo nosotros en su portería». Referente al Villarrubia CF, el técnico del filial resalta lo que ya comentó en vísperas del partido en campo de este. «Es un buen equipo, con jugadores de calidad y experiencia y que saben hacer buen fútbol. Fuera de casa, lo dije antes de jugar allí, es un equipo que tiene muy buenos números, mejores que como local y será un rival complicado, ante el que debemos jugar muy concentrados y atentos hasta que el árbitro señale el final», manifestó.

Por su parte, Manolo Alfaro, entrenador del Villarrubia CF, dijo antes de partir que no vienen con la 'guardia baja' pese al adverso 1-4 con el que dará comienzo. «La primera obligación es ganar el partido, adelantarnos en el marcador y crearles cierta ansiedad. Pero no podemos ir a lo loco. Habrá que arriesgar en algunos momentos y en otros ser ordenados». El técnico del equipo blanquiazul, al igual que han comentado sus jugadores en los días previos al encuentro, sabe que será una misión altamente complicada, pero no imposible de conseguir. «Podemos hacerlo ante un buen rival. Si se nos da bien el partido, por qué no remontar. Mis jugadores lo dan todo hasta el final y eso es lo que vamos a hacer en Almería», manifestó.

Peligroso a domicilio

Las dudas del defensa lateral diestro Iván Zaragoza, así como la del polivalente atacante Pituli, en ambos casos por lesión, son las dos principales referencias para la alineación inicial que ponga en liza el conjunto castellano-manchego. Por lo demás, pleno de efectivos para intentar dar la sorpresa en el Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

El balance de marcadores en la fase regular de la Liga, con el que comparece al partido el equipo ciudadrealeño, está configurado por diez victorias, cinco derrotas y cuatro empates, habiendo marcado 28 goles y encajado 19.

Las victorias blanquiazules fueron en las visitas a la UD Almansa (1-2), CD Miguelturreño (0-2), CD Guadalajara (0-1), Almagro CF (1-2), CD Quintanar del Rey (0-2), CD Villacañas (0-1), CD Pedroñeras (2-3), UB Conquense (0-2), Mora CF (0-1) y¡, en su última salida, en campo de La Roda CF (2-4), logrando clasificarse para disputar el playoff, aprovechando el pinchazo del Guadalajara.

En cuanto a las derrotas, los de Manolo Alfaro las encajaron en las visitas al CD Villarrobledo (3-1), CD Marchamalo (1-0), At. Ibañés (1-0), CD Azuqueca (2-1) y al Dvo. Manchego (2-1). Los empates fueron contra el Albacete Balompié B (1-1), UD Yugo Socuéllamos (0-0), CD Madridejos (1-1) y At. Tomelloso (1-1).

En el apartado goleador que ofrece el Villarrubia CF como visitante, destacar que en los 19 partidos logró marcar en 16, lo que le señala como un equipo peligroso fuera de casa. En cuanto a la defensa, en siete de los 19 encuentros acabaron el partido con su portería a cero.