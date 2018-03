El Almería B sigue mirando muy alto Los defensas hueteños intentan parar a duras penas un remate almeriense. / RAMÓN L. PÉREZ Golea al Huétor Vega tras una una gran actuación y sigue sin renunciar a la primera posición de la tabla clasificatoria FRAN ESPIGARES HUÉTOR VEGA Lunes, 12 marzo 2018, 02:39

El Almería B no desiste en su intento por acabar como campeón del grupo noveno de la Tercera división. De hecho, ayer consiguió un triunfo incontestable ante el Huétor Vega que por lo pronto le hizo conservar la segunda posición de la tabla y mantiene sus ilusiones de acudir a la promoción en condición de líder.

0 0

El balón echó a rodar en Las Viñas y las opciones de puntuar de los locales comenzaron a diluirse muy pronto. El filial almeriense no saltó a verlas venir y dejó claro desde el inicio que buscaría la victoria. Un córner mal defendido lo ganó Sekou para plantarse solo ante Migue García pero el ariete no pudo superar a un inspirado arquero verdiblanco. No tardó sin embargo el llegar el tanto rojiblanco. Un centro desde la banda lo cabeceó de nuevo Sekou al fondo de las mallas en un despiste de los centrales. El gol que adelantaba al cuadro visitante sentó como un jarro de agua fría al Huétor Vega, que tan solo pudo hacer sombra al enorme dominio visitante del balón y del partido con un lanzamiento de Hurtado desde lejos que no sorprendió al cancerbero. Cualquier opción de empate se dilapidó con otro tanto de Sekou en una acción calcada a la del primer gol, que permitió a los visitantes irse cómodamente al descanso.

Huétor Vega Migue García, Pedro León (Dani Salvatierra, m.59), Titos, Ilde, Adri, Manolo Muñoz (Alberto López, m.61), Hurtado, Javi Prieto, Alexis (Romero, m.70), Joselu y Pablo. Almería B Batalla, Navas, Soufian, Urri, Iván Martos, Engonga, Callejón, Corredera (Darío, m.64), Chema, Lin (Lozano, m.79) y Sekou (Javi, m.71). Goles : 0-1, m.13: Sekou; 0-2, m.36: Sekou; 0-3, m.75: Iván Martos; 0-4, m.89: Chema. Árbitro Viñolo Payán (Sevilla). Sin amonestados. Incidencias Encuentro disputado en el Polideportivo de Las Viñas ante unos 100 espectadores. Mañana lluviosa.

Con todo perdido, el conjunto hueteño se fue descaradamente a recortar distancias. Hurtado, Javi Prieto y Pablo disponían de disparos que obligaban a trabajar al arquero o que se marchaban cerca del poste, pero ninguno se concretaba. El dueño del balón ahora era sin duda de unos locales que con el paso de los minutos fueron tomando cada vez más riesgos y dejando espacios atrás, a pesar del buen equilibrio en la transición entre defensa y ataque desplegada. El primer contragolpe con claridad de los almerienses significó el tercero tras anotar Iván Martos y culminar una buena carrera. Los locales tiraron de orgullo para maquillar el choque pero se toparon con otro gol en otro contraataque rival que definió Chema ajustando al palo, endosando una dolorosa goleada a los hueteños.