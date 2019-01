UD Almería El Almería sabe leer el partido y saca un meritorio punto 01:51 Resumen del partido. / AGENCIA LOF Los rojiblancos se defendieron con comodidad y hasta pueden ganar en los finales de ambas partes JUANJO AGUILERA Domingo, 13 enero 2019, 18:47

La lectura le dio al Almería un punto de mucho mérito en un campo, como el de Santo Domingo, donde solo tres equipos habían conseguido salir indemnes y solo uno de ellos sacar la máxima renta. Fue consecuencia de un duelo en el que el equipo de Fran Fernández supo sufrir para no perder el punto y tuvo osadía para haber logrado los tres porque aguantó su tiempo, tanto en la primera como en la segunda parte, para acabar en campo contrario, no para controlar el balón, sí para hacer daño.

0 AD Alcorcón Dani Jiménez; Laure (Gavilán, m. 23), Enrique Burgos, David Fernández, Carlos Bellvis; Marco Sangalli, Eddy Silvestre, Albert Dorca, Nono; Juan Muñoz (Víctor Casadesús, m. 60) y Jonathan Pereira (Fran Sandaza, m. 80). 0 UD Almería René Román; José Romera, Esteban Salvejich, Juan Ibiza, Iván Martos; Yan Eteki, César de la Hoz (Joaquín Arzura, m. 76); José Corpas (Juanjo Narváez, m. 66), Juan Carlos Real (Pablo Caballero, m. 90), Luis Rioja, y Álvaro Giménez. Árbitro: Gorostegui Fernández-Ortega, correspondiente al colegio guipuzcoano. Amonestó a Eddy Silvestre (m. 81), de la AD Alcorcón, y a Yan Eteki (m. 47) y Pablo Caballero (m. 92), de la UD Almería. Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo primera jornada del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Estadio de Santo Domingo, con 2.950 espectadores.

Y no las tuvo fáciles. El Alcorcón se mostró como un equipo que pide intensidad y el Almería aceptó el 'guante' arrojado por los de Cristóbal Parralo. Estos dispusieron de ocasiones, en la primera parte sobre todo, con dos disparos cruzados, ambos, que no encontraron portería de Jonathan Pereira, a los once segundos, y de Sangalli, mediada la primera parte. En la segunda hubo poco por parte amarilla. La labor defensiva rojiblanca impidió alegrías. En ataque, los finales de 'set' fueron rojiblancos, con dos y hasta tres ocasiones en una. La primera parte concluyó con ocasiones de Luis Rioja, esta suelta, y una triple acción protagonizada por Álvaro Giménez y Corpas, este en dos veces, con gran intervención de Dani Jiménez. Este se exhibió para impedir la victoria de la UDA, en la recta final del segundo acto, a disparos de Narváez y de Luis Rioja. ¿Hubiese sido injusto ganar? La justicia la dan los goles.

Con el chubasquero

El Almería sufrió lo que viene padeciendo en los últimos tres partidos fuera de casa. Por fortuna, fue con resultado diferente, pero los alfareros fueron los primeros en disparar cuando solo se habían jugado once segundos. Jonathan Pereira, buscando la espalda de los centrales, dispuso de la primera, pero el disparo del alcorconero se fue fuera demasiado cruzado.

El partido fue intenso, porque el Almería también buscó la puerta rival, como siempre. De todas formas, la presión alta del cuadro de Cristóbal Parralo perjudicó la salida de balón. La hubo, de todas formas, en una acción entre Romera y Corpas que obligó a Dani Jiménez a salir para despejar el peligro, en el minuto 10 de partido.

El Almería tuvo el balón arriba, pero 'desperdició' la ocasión para alimentar al Alcorcón en aquello en lo que es virtuoso. Sólido en defensa, la presión local y la pérdida de Luis Rioja deparó una contra llevada por Nono que acabó con centro para el remate de Marco Sangalli, de cabeza, y la parada de René Román, en el minuto 19, en una fase en la que el cuadro alfarero se manejó en zona de ataque.

A más

Se trastocaron los planes del Alcorcón por la lesión de Laure, lo que obligó al técnico alfarero a situar como lateral diestro a Marco Sangalli, para que el recambio del capitán amarillo se situara como interior. El ex de Getafe o Valencia aprovechó el robo, en el 26, para encarar solo a René Román, pero el disparo cruzado se fue demasiado por el palo contrario y por la línea de fondo. De todas formas, el Almería, que consiguió cortar las opciones de peligro, pecó de pérdidas en el centro del campo y de proponer pocas cosas en ataque, casi ninguna, porque disparos entre los tres palos no hubo por parte de los rojiblancos antes de cumplirse la media hora de juego.

El equipo indálico, que pareció dormido arriba, sacó partido de la presión y la salida en velocidad justo cuando se cumplió el minuto 40 y el cuadro rojiblanco pareció desperezarse. Luis Rioja fue el primero, tras robo, encaró a Dani Jiménez y su disparo se fue fuera por poco. La siguiente acción fue triple de gol, un minuto después. César de la Hoz habilitó a Corpas, cuyo disparo fue despejado, cayéndole a Álvaro Giménez que superó a Dani Jiménez y la sacaron entre Enrique Burgos y David Fernández. De nuevo, Corpas se quedó sin ángulo para lograr el primero.

No cambió la situación con el inicio de la segunda parte porque el Almería tomó mando y buscó la portería contraria. En el 48, la ocasión la tuvo José Romera, que entró en área y disparó fuera, cuando Luis Rioja se encontraba, tal vez, en mejor predisposición para haber disparado. El Alcorcón tuvo menos llegada, ante una defensa rojiblanca con Saveljich con voz de mando. Sin embargo, en el 58, una buena circulación de balón alfarera acabó con disparo de Nono, desde la izquierda y buscando la escuadra derecha, que se fue fuera por muy poco, tras hacer un extraño en la trayectoria.

Menos cuerpo

El Alcorcón tomó aposento tras el buen inicio de los rojiblancos, pero el Almería movió ficha para ir a por el triunfo. Antes, Víctor Casadesús había entrado por Juan Muñoz y Fran Fernández puso a Juanjo Narváez por José Corpas para situar a Luis Rioja en banda derecha y jugar a pierna cambiada. El que la tuvo, sin embargo, fue el cuadro alfarero, en el 66, pero el disparo de Marco Sangalli al primer palo lo anticipó bien René Román que mandó a córner.

Lo cierto es que el Alcorcón ganó las disputas y empezó a tener el balón más y más cerca de la zona de peligro rojiblanca para 'agobiar' a un Almería que, pese a todo, se vio cómodo con su propuesta. Aún así, Fran Fernández quiso tener más balón, más circulación, dando entrada a Joaquín Arzura en lugar de César de la Hoz. El Alcorcón buscó refresco arriba con la entrada de Fran Sandaza en lugar de Jonathan Pereira.

Aunque hubo llegadas, nunca aportaron peligro. Este sí lo puso la UDA que lo intentó en el 85, con una doble ocasión. El primero, con un disparo de Juanjo Narváez que despejó Dani Jiménez y el rechace, que le cayó a Luis Rioja, lo mandó este de nuevo al centro para que el cancerbero alfarero evitara al gol que hubiese puesto al Almería por delante en el marcador porque terminó el partido en área rival para ganar. No lo hizo, pero el punto tiene gran mérito. Es el duodécimo en los últimos ocho partidos, en los que además nadie ha conseguido ganarle.