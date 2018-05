El Almería no sabe ganarle al Alcorcón

El Almería deberá mirar hacia Lugo, sí o sí, y ganar y esperar porque no fue capaz de imponerse a un Alcorcón que manejó el partido desde el primer minuto y, aunque los rojiblancos tuvieron sus opciones y se 'manifestaron' en la primera parte, sobre todo, en la segunda no tuvo fútbol ni propuesta para disputarle los tres puntos al conjunto alcorconero, dispuesto a no perder y que no lo hizo. Fue un partido difícil. El Alcorcón no dejó espacios. Aún así, en los primeros 45 minutos, el Almería tuvo sus llegadas. La más clara con un remate de Juan Muñoz que entró, pero Prieto Iglesias decidió anularlo. No era fuera de juego.

En la segunda, el Almería no tuvo opciones. El Alcorcón no quiso jugar y el conjunto de Fran Fernández no tuvo armas. Es más, a poco de reanudarse el duelo se le anuló un gol al cuadro de Julio Velázquez por una falta sobre René que la cometió realmente Motta. El Almería, perdido, cruzó los dedos porque hasta hubo un balón al larguero de Álvaro Peña que de haber entrado hubiese quitado interrogantes. Ahora mismo, el Alcorcón da un 'jaque' a la UDA. El mate es sólo una pregunta.

Dueño del balón

Comenzó teniendo más balón el Alcorcón, aunque las primeras llegadas las tuvo el Almería, forzando dos saques de esquina, aprovechando las subidas por banda de Pervis Estupiñán. Había muchas 'estrecheces' en las cercanías de las áreas. En el minuto 6, una pérdida de José Ángel Pozo, por falta, lo aprovechó Esteban Burgos para buscar la portería de René, que detuvo el lanzamiento.

El Almería no se achicó nunca. Fue atrevido con el balón en campo contrario, pisando área y cercanías, penetrando por banda izquierda, con la presencia del malagueño Nano. La ocasión más clara la tuvo Marco Motta por banda derecha, tras servicio de Fidel, con un disparo, en el minuto 13, que se fue fuera por poco.

El Almería se hizo dueño del balón y el Alcorcón esperando el robo para jugar a la contra. Intentó manejarse con el planteamiento de control que ejerció el equipo de Fran Fernández, ganando metros por la derecha ante un Alcorcón que empezó a mover bien desde atrás, tratando de sorprender entrando por banda derecha, con Bellvís y Nono, creando problemas a Marco Motta, ante la falta de apoyo de Fidel.

Gol anulado

La UDA luchó por el gol. En el 27, Rubén Alcaraz aprovechó una buena jugada de José Ángel Pozo, el perseguido –continuamente objeto de falta–, para buscar el disparo desde fuera del área detenido por Casto, que un minuto después no pudo detener un gran gol de Juan Muñoz, anulado por fuera de juego que no era, también tras un gran servicio de José Ángel Pozo.

El Alcorcón, atenazado, notó en esa fase del partido la presión y el paso al frente dado por el conjunto rojiblanco. El Almería intentó jugar, el Alcorcón a que no se jugara. En el 40, Bruno Gama, en una de esas acciones sueltas, la mandó al larguero de la meta defendida por René Román, tras pase de Álvaro Peña.

0 UD Almería René; Marco Motta, Ángel Trujillo, Joaquín Fernández; Pervis Estupiñán; Verza (Tino Costa, m. 66), Rubén Alcaraz; Fidel, José Ángel Pozo (José Ángel Pozo, m. 66), Nano (Javi Álamo, m. 81), y Juan Muñoz. 0 AD Alcorcón Casto; Laure, Burgos, David Fernández, Bellvís; Toribio, Albert Dorca; Bruno Gama (Jonathan Pereira, m. 91), Álvaro Peña (Kadir, m. 88), Nono (Mateo, m. 80), y Álvaro Jiménez. Árbitro Prieto Iglesias, perteneciente al colegio navarro. Amonestó a Marco Motta (m. 37), de la UD Almería, y a Toribio (m. 71) y Casto (m. 92), de la AD Alcorcón. Incidencias Partido correspondiente a la cuadragésimo primera jornada del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, ante 12.678 espectadores, con cartel de 'no hay billetes'. Se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos Grenville Thomas Diamond, abonado del club, y de Antonia María Blanco, hermana del secretario general de la UDA, Mariano Blanco. Fue día de homenaje a David Fernández Borbalán. El árbitro almeriense se retiró en San Mamés y ha recibido el escudo de oro de la UD Almería y una placa conmemorativa.

La respuesta rojiblanca llegó tras un buen pase de Rubén Alcaraz, en el minuto 42, al que llegó mal Juan Muñoz, en una fase del partido en la que casi las cosas eran de ida y vuelta, aunque con el Almería con algo más de llegada. En el 43, apareció de nuevo Pozo para hacer una excelente jugada que acabó con pase al espacio para que Motta la pusiera al segundo palo y el remate de Rubén Alcaraz se marchó fuera, cuando Pervis Estupiñán estaba en mejor situación.

La primera parte la cerró el Almería con una buena acción, otra, de Pozo. El malagueño asistió a Juan Muñoz, que se dio la vuelta para disparar, pero su intento fue rechazado por la defensa mandando el balón a córner en la última acción antes de que Prieto Iglesias pitara el final de la primera parte.

Más presencia del Alcorcón

El comienzo de la segunda parte lo comenzó mejor el Alcorcón que el Almería. En el 47, se le anuló un gol por supuesta falta sobre René, cuando en realidad el que hizo falta fue Marco Motta. Se 'equilibraron' los errores de Prieto Iglesias, tras un inicio de segunda parte eléctrico. De hecho, en el minuto 53, el Alcorcón mandó el balón de nuevo al larguero. Esta vez la acción nació en una lucha con Fidel que la ganó Álvaro Peña para mandarla a la madera de la meta defendida por René.

Lo cierto es que, jugado el primer cuarto de hora de la segunda parte, el manejo del partido era para el Alcorcón, con llegadas, ante un Almería carente de acercamientos y sin capacidad para incomodar al conjunto rojiblanco. Por eso llegaron los cambios. Pozo, que no había aparecido en la segunda parte, y Verza, tras un gran desgaste, dejaron sus puestos a Tino Costa y Pablo Caballero. Antes del efecto del cambio, Nono mandó un gran lanzamiento que buscó la escuadra, pero que se fue fuera. En el 68, una recuperación de Pablo Caballero, casi en medio campo, permitió un buen balón para Juan Muñoz, este se dio la vuelta, y buscó el disparo. Casto, acostumbrado a parar en Almería, lo hizo en la 'portería equivocada', evitando que la UDA se adelantara en el marcador.

De todas formas, de nuevo el Alcorcón tomó aposento en el terreno de juego, acercándose al área rojiblanca, pisando el campo de la UD Almería, que empezó a pasarlo mal, con la obligación de construir, pero 'maniatado' por los nervios de una pérdida que pudiera sentenciar el encuentro y lo único que era capaz de hacer el cuadro de Fran Fernández era defenderse, que lo hizo bien.

En el 83, un disparo de Mateo, que entró de refresco a la vez que Javi Álamo lo hizo por Nano en la UD Almería, lo despejó Pervis Estupiñán a saque de esquina, previo tocar en el palo derecho de la meta defendida por René. Un alivio que no permitió la reacción rojiblanca, incapaz de mostrar llegada a meta contraria. El Alcorcón manejó esos minutos, sin opciones de gol, pero también sin opciones de permitir al Almería salir. Y mientras, en otros campos, todo eran nubarrones hasta acabar en descenso. Jaque ¿mate? Se verá en Lugo.