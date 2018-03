UD ALMERÍA La UD Almería repite convocatoria con el único cambio de Juan Muñoz por Lass Bangoura Callejón sigue apareciendo entre los convocados, en los que no están ni Javi Álamo ni Ángel Trujillo por decisión técnica JUANJO AGUILERA ALMERÍA Viernes, 9 marzo 2018, 14:00

Lucas Alcaraz repite convocatoria, salvo en el hecho de la no presencia de Lass Bangoura, que por ser jugador cedido por el Rayo Vallecano sólo podría jugar haciendo frente a una cantidad económica impuesta en el contrato de cesión. Su ausencia será suplida por el delantero Juan Muñoz, que no estuvo en la convocatoria para Huesca. Dos de los que no viajaron, Ángel Trujillo y Javi Álamo, se quedan fuera como los lesionados Verza, Mandi, Tino Costa y Gaspar Panadero.

El extremo albaceteño arrastra una contractura en el cuádriceps de la pierna izquierda y el centrocampista oriolano se recupera de la micro rotura que sufrió en el sóleo derecho. Ambos se encuentran en la recta final de sus respectivas recuperaciones y podrían estar disponibles ya para la siguiente confrontación en Valladolid, aunque dependerá de la evolución que tengan durante los próximos días.

Si Juan Muñoz es novedad, el que no lo es es Callejón. El joven jugador de Pujaire, que pertenece al filial, sigue contando para Lucas Alcaraz. Este la ha dado a conocer tras realizar un último entrenamiento, a puerta cerrada, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde han ensayado aspectos tácticos y la estrategia. Este sábado, día del encuentro, los futbolistas convocados quedarán concentrados al mediodía en el hotel Tryp Indalo de la capital, donde almorzarán y descansarán hasta el momento de trasladarse al Juegos Mediterráneos.

Los jugadores citados por Lucas Alcaraz son los porteros René y Fernando; los defensas Fran Rodríguez, Marco Motta, Owona, Morcillo, Joaquín, Nano y Pervis Estupiñán; los centrocampistas Rubén Alcaraz, Sulayman, Callejón, Pozo y Fidel, y los delanteros Juan Muñoz, Hicham, Caballero y Soleri.

El Rayo, con 19

Mientras, el Rayo viaja con 19 convocados que son Alberto, Mario, Baiano, Dorado, Abdoulaye, Gorka, Akieme, Álex Moreno, Cerro, Unai López, Fran Beltrán,Santi Comesaña, Embarba, Diego Aguirre, Bebé, Armenteros, Trejo, Raúl de Tomás y Javi Guerra.

Lo hace con las ausencias del sancionado Emilio Velázquez y el lesionado Antonio Amaya, lo que abre un debate sobre el acompañante de Dorado en el eje de la zaga. Abdoulaye parece el llamado a estar ahí, aunque también se ha barajado la posibilidad de que sea Gorka Elustondo.