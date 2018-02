Tercera División La UD Almería B recibe en el anexo a un At. Mancha Real que llega en racha Mañana, en el anexo, nuevo y complicado escollo para el filial en el camino hacia el playoff. / FELIPE ORTIZ Los rojiblancos defienden el segundo puesto ante un rival que lleva siete victorias seguidas; en el Grupo XIII, el Pulpileño visita al líder y el Huércal Overa al Cartagena B JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ J. GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Sábado, 17 febrero 2018, 02:11

Jornada de máxima importancia para sus respectivos objetivos clasificatorios la que disputarán mañana los tres equipos almerienses de Tercera División. La UD Almería B, único que jugará como local, defenderá el segundo puesto que ocupa en el Grupo IX con un 'hueso' de visitante, el At. Mancha Real, que lleva siete victorias consecutivas. Los otros dos equipos deberán dirimir sus partidos en el grupo XIII fuera de casa. El At. Pulpileño, que ocupa puesto de playoff, rendirá visita al Yeclano Deportivo, líder del grupo e invicto en casa. En cuanto al Huércal Overa CF, en zona de descenso, tendrá un no menos difícil escollo con la visita al FC Cartagena B, un rival directo en la lucha por la permanencia.

En el apartado arbitral, la jornada ofrecerá la actuación de un colegiado almeriense en el Grupo IX. El derbi provincial granadino, a jugar entre el CD Huétor Vega y el CD Huétor Tájar en campo del primero de ellos, será dirigido por el almeriense Alberto José Pérez Candela.

Un 'hueso' para el filial

El anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos será mañana el escenario del compromiso de la UD Almería B, correspondiente a la vigésimo novena jornada de Liga en el Grupo IX, en el que el filial rojiblanco tendrá como visitante al At. Mancha Real. El partido, con acceso gratis para los abonados del club almeriense y entradas a cinco euros para el público en general, contará con arbitraje del granadino Juan Antonio Martínez Antequera, natural de Motril. En la primera vuelta, hubo victoria (1-3) de la UD Almería B en campo mancharrealeño.

Para el filial rojiblanco, de nuevo la disputa de tres puntos de máxima importancia en el camino hacía el playoff de ascenso a Segunda División B. Otra vez con la necesidad de superar un complicado escollo, ante el que no se puede fallar, dado lo amplio y apretado de la pugna imperante por el citado objetivo clasificatorio. Al encuentro comparecerá el conjunto rojiblanco que entrena Fran Fernández con pleno de efectivos y el objetivo de lograr los tres puntos para seguir ocupando el segundo puesto de la tabla.

En cuanto al At. Mancha Real, hará acto de presencia inmerso en una excelente racha de resultados, ya que lleva nueve jornadas consecutivas sin perder, con siete victorias y dos empates. El equipo que entrena Manuel Moreno 'Rizos', que fue segundo entrenador de Fernando Estévez en la UD Almería B en la campaña del descenso a Tercera, ocupa el séptimo puesto, con 48 puntos. En los partidos jugados fuera, ha sumado 19 puntos, con cinco victorias y cuatro empates, perdiendo en las cinco salidas restantes. Las victorias, ante el Villacarrillo (0-1), Huétor Vega (0-1), Guadix (1-3), Rincón (0-1) y Martos (1-4). Los empates fueron cosechados contra Huétor Tájar (1-1), Maracena (0-0), El Palo (1-1) y Vélez (2-2).

A dar otro paso adelante

El Huércal Overa CF será el primero de los dos equipos almerienses del Grupo XIII en dirimir su compromiso. Será en el Campo Ciudad Jardín, donde le recibirá el conjunto local del FC Cartagena B, para un envite, perteneciente a la vigésimo sexta jornada de Liga, que será arbitrado por Jesús Villalba Gabaldón. En el encuentro de la primera vuelta entre ambos equipos, hubo reparto de puntos (0-0) en el Campo El Hornillo.

Los huercalenses acuden ocupando el penúltimo puesto y con la necesidad de victoria para dar otro paso hacia la permanencia tras haber dejado atrás las tres últimas jornadas sin perder, con una victoria y dos empates. El pasado domingo, un inexistente penalti en contra, en el m. 85, le privó de lo que hubiese sido una merecida victoria ante el líder del grupo. Para mañana, varias novedades en los de Xavi Juliá. De una parte, la baja de Christian Congiu, por tarjetas y, de otra, las altas de Carlos Pérez, Álex Congiu, Javi Manzano y José Antonio.

Referente al filial cartagenero, equipo entrenado por Juan Lillo, figura en la tabla con seis puntos más que los almerienses. La trayectoria que ofrece en casa es muy irregular, con cuatro victorias, cuatro derrotas y cinco empates. Ha ganado al UCAM B (1-0), Churra (2-0), Minera (2-1) y NV Estudiantes, empatando con Lorca B (1-1), Los Garres (1-1), Pulpileño (1-1), Cieza (0-0) y Muleño (0-0). Las derrotas, contra el Mar Menor (0-1), Minerva (2-4), Pinatar (3-4) y La Unión (3-4).

El líder espera al Pulpileño

Cerrando la jornada, referente a horario, el otro partido en el Grupo XIII, catalogado como 'plato fuerte' de la misma. El At. Pulpileño, cuarto, con 43 puntos, comparecerá en La Constitución para enfrentarse al Yeclano Deportivo, líder del grupo, con 53. El arbitraje corresponderá a Raúl Almagro Gil, resaltando que en la ida hubo victoria vinícola (0-2) en el Campo San Miguel.

El equipo del Levante almeriense -según informa Antonio Cáceres- acude con el mismo criterio que impera desde la llegada de Sebas López al banquillo, que no es otro que el de ir a por la victoria, sin complejos, en todos los partidos. Lograrlo mañana sería muy importante para seguir en zona de playoff de ascenso. En sus filas, la baja de Pitu, por tarjetas, las de Fran y Sergio, por lesión, y el alta de Omar Saura.

Por su parte, en el Yeclano Deportivo, líder y más goleador del grupo, su entrenador Alejandro Sandroni tiene la baja de Vivancos y el alta de Álex Vázquez. Los azulgranas están invictos en casa, habiendo ganado diez partidos y empatado tres. Se anotó la victoria contra el Muleño (1-0), NV Estudiantes (4-0), Huércal Overa (5-2), El Palmar (6-0), Mar Menor (1-0), Cartagena B (2-0), Real Murcia B (3-1), Bala Azul (5-1), Águilas (2-0) y Los Garres (3-1). Los empates, con La Unión (1-1), Lorca B (2-2) y UCAM B (0-0).