Almería B Almería B y Real Murcia, a desactivar las 'alarmas' La reaparición del central Igor Engonga, novedad en el equipo almeriense para recibir a un Real Murcia que llega muy cuestionado. / FELIPE ORTIZ Iván Martos, con el primer equipo, y Callejón, por lesión, son bajas en el Almería B, que recupera a Engonga para un partido para ganarlo sí o sí | El filial, con cinco jornadas sin ganar, recibe a un Real Murcia que no lo hace desde hace seis, con aviso de la directiva grana de adoptar drásticas medidas JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Domingo, 9 diciembre 2018, 00:14

De máxima importancia, por necesidades clasificatorios de ambos equipos, se presenta el encuentro entre la UD Almería B y el Real Murcia. Lo es por la incuestionable necesidad de ganar y poner fin a la mala racha de jornadas seguidas sin ganar, cinco llevan los almerienses y seis los murcianos. Además, para el primero, los tres puntos le permitirían acercarse a zona de promoción y, para el segundo, el hecho de no lograr la victoria hoy puede suponer la adopción de medidas drásticas por parte de los nuevos dirigentes del club, entre ellas la destitución del entrenador.

A nivel ambiental, se espera una buena afluencia de público, destacando que los abonados de la UD Almería tienen acceso gratis y para el público en general el precio de la entrada es de diez euros para adultos y de cinco para niños de cuatro a catorce años. Se espera la presencia de numerosos seguidores del Real Murcia, al que el club almeriense envió 200 entradas. Las taquillas son las de la puerta principal, en zona de tribuna, localidad habilitada para presenciar el partido.

Novedades rojiblancas

Los rojiblancos comparecen al complicado envite contra el Real Murcia tras haber logrado empatar en los dos últimos, en casa ante el FC Villanovense, con méritos del para haber ganado, y en la visita al extremeño Francisco de la Hera, contra el CD Badajoz, donde también pudo ganar. Hoy, por aquello de 'no hay dos sin tres' necesitan volver a disfrutar del sabor de la victoria, especialmente por no continuar ubicado en la zona de descenso.

Con vistas al partido de la matinal de hoy, resaltar en el apartado de novedades la vuelta a la disponibilidad del defensa central Igor Engonga, tras haber cumplido un partido de sanción por tarjetas. En el polo opuesto, la baja del lateral Iván Martos, convocado por el primer equipo para el envite de ayer contra el Real Oviedo. Además, continuidad de las bajas del defensa Damián y del centrocampista Callejón, ambas por lesión.

Confirmar la progresión

Esteban Navarro, entrenador de la UD Almería B, confía en que, pese al potencial del Real Murcia, sus jugadores pueden rubricar la progresión de las últimas jornadas. Ello, según el técnico, tras una semana de trabajo en la que, pese a no haber podido disponer en los entrenamientos de toda la plantilla, ha visto motivación en sus jugadores. «La semana ha ido bien en el aspecto anímico y competitivo. En los últimos partidos, el equipo ha mostrado otra cara y esperamos seguir por ese camino, porque es el que nos va a dar las opciones de poder ganar partidos. Estamos necesitados de ello, ya que eso es lo que te permite poder dar saltos en la clasificación».

Hoy van a tener enfrente a un equipo que volvió a iniciar la Liga como aspirante a estar en la lucha por el ascenso. «A pesar de que en las últimas jornadas no le están saliendo las cosas como esperaban a nivel de resultados, va a ser un rival muy difícil. Quizás sea el que disponga de la plantilla más cara del grupo, muy compensada en todas las líneas, con muy buenos jugadores, de calidad y experiencia en la categoría».

El hecho de que sigan los problemas a nivel directivo en el club murciano no es noticia que afecte. «El futbolista cuando salta al terreno de juego deja esos problemas al margen y se centra en hacerlo lo mejor posible para que gane su equipo. No creo que eso influya en su rendimiento».

Alerta en el entorno grana

Mientras, Manolo Herrero, enredador del Real Murcia, manifestó la gran importancia que, en todos loa aspectos, puede suponer para su equipo conseguir hoy la victoria. «En el momento que empecemos a ganar, nos vamos a liberar y volveremos a ser los del inicio de liga. Cogeremos confianza y seguridad».

Sobre la UD Almería B dijo que tendrán que estar muy atentos para vencerle. «Va a ser un partido ante un equipo difícil, en un buen escenario y dónde se dan todos los condicionantes para ganar. Es un equipo joven, capaz de lo mejor y de lo peor y que tiene velocidad e inexperiencia. Si no hacemos las cosas bien, nos generarán dificultades», declaró el técnico pimentonero.

Muy presionado llega el Real Murcia tras seis jornadas sin ganar. Una racha que ha encendido la 'luz roja'. En la directivo, según informaba ayer el diario La Verdad, del Grupo Vocento, se tiene claro que si no gana en Almería o deja mala imagen la primera medida será la destitución de Manolo Herrero.

Plantilla para ascender

El equipo grana tiene la vuelta a la disponibilidad de Sergio Maestre, la duda de Víctor Curto por lesión y varias interrogantes en torno a la formación inicial que decida Manolo Herrero, incógnitas incluso extensivas a la convocatoria final.

De la pasada Liga siguen en la plantilla David Forniés, Charlie Dean, Armando Ortiz y Víctor Curto, siendo 18 los fichajes. Entre otros, los de los porteros Mackay, del Racing de Ferrol, y Tanis Marcillán, de la UD Melilla, y los jugadores Nahuel, del CD Tenerife; Miguel Leal, del Villarreal B; José Ruiz, del At. Baleares; Hugo Álvarez, ex de la UD Almería B, el pasado curso en la AD Alcorcón; Julio Delgado, del At. Baleares; Sergio Maestre, del CF Badalona; Miñarro, del Hércules CF; Héber Pena, del Racing de Santander, y Álex Corredera, la pasada Liga en la UD Almería B; Dani Aquino, del Racing de Santander; Pablo Aguilera, del Linares; Manel, del CF Peralada; Jesús Alfaro, del Real Zaragoza, y Chumbi, ex de la UD Almería, la pasada Liga en el Lorca FC.