Almería B El Almería B, a lo de que 'no hay quinto malo' Toril persigue el balón, como la UD Almería B una muy necesaria victoria. / AGENCIA LOF Iván Martos, que viaja con el primer equipo, única duda para recibir a un filial blanquiazul con nuevo técnico y sin ganar en lo que va de torneo | El filial rojiblanco, que regresa al anexo, lleva cuatro derrotas consecutivas, ha entrado en zona de descenso y necesita ganar al At. Malagueño JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Domingo, 28 octubre 2018, 00:20

Al filial rojiblanco no le queda otra opción que ganar el partido de la mañana de hoy para enderezar el rumbo. Cuatro derrotas consecutivas pesan mucho y pueden ser un muy peligroso lastre para el resto de la competición, pese a que solo sean nueve las jornadas disputadas. Con esa intención, la UD Almería B recibe al At. Malagueño, otro filial, que lleva bastante peor comienzo de campeonato que los rojiblancos y que comparece como 'farolillo rojo' del grupo y único equipo del mismo que aún no ha ganado ningún partido.

Como es habitual, los abonados de la UD Almería tienen acceso gratis al partido, previa presentación del carné acreditativo. Para el público en general, el precio de la entrada es de diez euros y de cinco para niños de cuatro a catorce años de edad. Las taquillas habilitadas son las de la puerta principal al Estadio, en la zona de Tribuna, por la que se accederá a las gradas del anexo.

La duda de Iván Martos

No hay bajas en las filas rojiblancas, por lo que Esteban Navarro tiene a su disposición a la totalidad de la plantilla para un partido de incuestionable necesidad de victoria. Al disputarse como local, la convocatoria es extensiva a la totalidad de los componentes de la plantilla, con la obvia decisión de la alineación inicial y suplencias poco antes de comenzar el partido.

Cabe la posibilidad que haya algunas novedades en el once que inicialmente salte al terreno de juego, aparte de la interrogante que genera la disponibilidad del defensa Iván Martos, convocado para el partido que anoche jugó el primer equipo en Granada. Podría haber variantes, tanto en la línea medular como en la ofensiva, buscando encontrar el camino del gol, que le está siendo esquivo en las últimas jornadas.

Mentalización colectiva

Cambiar la dinámica, estar muy mentalizado colectivamente y reencontrarse con la victoria, son los argumentos sobre los que se han basado los entrenamientos del filial rojiblanco durante la semana. Era el resumen, a modo de opinión de Esteban Navarro, entrenador de la UD Almería B, con vistas al reto de la mañana de hoy. «Llegamos con ganas de jugar el partido y de cortar la racha negativa de resultados. Tenemos la confianza de que, si hacemos las cosas bien, podemos lograr los tres puntos. Para eso tenemos que competir bien, estar más acertados de cara a la portería rival y ser más contundentes en las dos áreas».

La falta de contundencia principalmente, aunque también otras carencias, están pasando 'factura' al filial en cuanto a suma de puntos, como declaró el técnico. «Eso nos está penalizando, pese a que hay partidos en los que por momentos hacemos las cosas bien, practicando un buen juego acorde a la categoría. Pero al final no nos llega para conseguir la victoria». En ese aspecto, añadió que la falta de experiencia en la categoría es un hándicap. «A veces hemos pecado de ingenuos en situaciones que cuando te suceden ya no hay vuelta atrás y es cuando llega el aprendizaje. Tenemos que aprender, intentar cambiar la dinámica rápido y mentalizarse de que eso tiene que ser una labor de equipo. Hay que revertir la situación y no queda otra que trabajar y hablar en el campo».

Sobre el rival y la valoración del envite de hoy, lo catalogó de complicado, puesto que llegará motivado por el relevo habido en el cargo de entrenador. «No va a ser un partido fácil, pero tenemos la confianza de que si hacemos las cosas bien podremos conseguir los tres puntos. Ellos, como nosotros, tienen una plantilla con gente joven y en algunos casos nueva en la categoría. Han cambiado de entrenador y eso puede motivar la reactivación del equipo», manifestó.

Con casi los mismos

El At. Malagueño también comparece con total disponibilidad de efectivos. El de hoy es el segundo partido del filial blanquiazul con Manolo Sanlúcar en el banquillo, tras debutar la pasada jornada en casa y sumar el primer punto de la temporada ante el Jumilla. El de hoy es el quinto partido que el At. Malagueño juega fuera, habiendo perdido en los cuatro anteriores, contra el Marbella FC (3-1), B. Linense (2-0), CD Don Benito (2-0) y UCAM (3-1).

Por otra parte, el filial malaguista es uno de los equipos del grupo que presenta menos novedades en sus filas en cuanto a fichajes procedentes de otros clubes. Son cinco los que figuran en ese apartado, casos de los centrocampistas Keidi Bare, la pasada temporada en el At. Mancha Real, y Antoñín, procedente del CD El Palo. En cuanto a la delantera, las incorporaciones de Joan Grassa, la pasada Liga en las filas del CF Motril; Joel Arimany, del Girona FC B y que jugó cedido el pasado curso en el CF Peralada, y la de Kuki Zalazar, del FC Cartagena.

Han dado el 'salto' al filial, procedentes del equipo juvenil de División de Honor, el guardameta Kellyan García; los zagueros Juande, Alberto López, Alejandro Meléndez, Ismael Casas y Sergio Guerrero; los centrocampistas Juan Carlos, Aboubakar 'Kara', Rodri, Juan Cruz, Iván Jaume, Alejandro Escardó y Yousef, además del delantero Rubén Sanchidrián. El resto de la plantilla continua de la pasada temporada, caso del guardameta Samu Casado, que militó durante varias temporadas en las bases de la UD Almería, destacando su participación en el trofeo Brunete. Con él, siguen los jugadores de campo Sergio Chica, Ion Soler, Álex Robles, David Ramos, Deco, Santi López y Luismi.