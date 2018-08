Almería B El Almería B quiere mostrar fuera el fútbol hecho en casa Mario Abenza, que conduce el balón, fue clave en el importante triunfo de la UD Almería B frente al 'gallito' Marbella. / FELIPE ORTIZ La baja de Javi Pérez por lesión y varias dudas por ese motivo dejan a la espera, hasta poco antes del pulso, la alineación en los de Esteban Navarro | El filial rojiblanco, después de vencer y convencer en casa ante el Marbella, inicia el curso en el campo de un Talavera reforzado con trece fichajes JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Sábado, 1 septiembre 2018, 00:20

El filial rojiblanco tiene hoy inicio de curso visitante. Tras abrir el pasado lunes la Liga 2018/19, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, venciendo y convenciendo (2-1) ante el Marbella FC, la UD Almería B disputa el primer partido fuera con visita al Talavera CF, que debuta en casa tras perder en la primera jornada en campo del Jumilla FC (1-0).

En los almerienses, la baja del defensa Javi Pérez por lesión y varias dudas por ese motivo dejan con interrogantes la alineación inicial que decida poner en liza Esteban Navarro. En los talaveranos, su colega Fran Alcoy tiene disponible a la totalidad de la plantilla, en cuyas filas milita Abel Molinero, exjugador de la UD Almería B. El Talavera CF, novedad este curso en el Grupo 4 de Segunda División B, lo hizo la pasada Liga en el Grupo 1, dejando atrás en sus envites jugados como local el registro de trece victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Dudas hasta última hora

La expedición de la UD Almería B partió ayer, a las 14.30 horas, rumbo a la localidad talaverana. Antes del viaje, los rojiblancos tuvieron sesión de entrenamiento en el campo de la Vega de Acá donde, bajo la supervisión de Esteban Navarro, dieron 'repaso' final a los aspectos tácticos y estratégicos para intentar desarrollar en el partido de hoy.

En la convocatoria, la ausencia por lesión del defensa Javi Pérez y varias interrogantes derivadas por lesiones, las cuales no quedarán despejadas hasta poco antes del comienzo del encuentro, lo que indica que no parece estar definido el once inicial que presente el equipo almeriense. Pese a ello, todo apunta a que ofrecerá pocas variaciones en relación al lo hizo el pasado lunes contra el Marbella FC. Sin embargo, no se descartan cambios, debido a que el Talavera CF tiene un perfil, como equipo, distinto al del marbellí.

Con moral y sin confianzas

Esteban Navarro, entrenador de la UD Almería B, comentó ayer en la previa del partido que ve al equipo con ganas de hacer buena la victoria contra el Marbella FC, aunque sabe que les espera un rival complicado y muy reforzado. «La idea es mantener el buen nivel que ofrecimos la pasada jornada. Nos enfrentamos a un rival que estará con ganas de ofrecer la primera victoria en casa. Es un equipo que se ha reforzado bien, con jugadores de calidad y experiencia, sobre todo en la parte de arriba», declaró.

Los objetivos en la Liga, además de la formación de jugadores para el primer equipo, los volvió a exponer Esteban Navarro. «Tenemos que ir jornada a jornada, sabiendo que todos los partidos que vamos a disputar en esta categoría van a ser complicados de muchas exigencias y necesidad de concentración. Hay que estar muy centrados, porque cualquier error lo podemos pagar caro. Jugamos ante un rival con gente peligrosa en ataque, como Espinar, Alberto Oca y Abel Molinero, que nos pueden crear problemas en jugadas a balón parado», manifestó.

Sobre las dimensiones del terreno de juego de El Prado, uno de los más grandes de España y que conoce el entrenador del filial de su etapa como jugador, resaltó que en teoría le puede beneficiar. «Puede ser que sea un escenario propicio para nuestra personalidad. Necesitamos espacios para nuestras características, pero a partir de ahí tenemos que aprovechar nuestras bazas de verticalidad en el juego, pero siempre muy atentos a otras situaciones del partido», comentó.

Pleno en los talaveranos

Referente al equipo local, resaltar que la totalidad de la plantilla está disponible para el entrenador y con la novedad, en relación a la pasada jornada, de la vuelta a la disponibilidad del central Sergio San José, que fue baja la pasada jornada en Jumilla FC. Inicialmente, la convocatoria del técnico Fran Alcoy es extensiva a la totalidad de la plantilla, con notificación de descartes poco antes del comienzo del partido.

El Talavera CF ha iniciado la competición liguera con trece novedades en sus filas en lo referente al apartado destinado a fichajes y con la continuidad de siete jugadores renovados de la pasada temporada. Estos últimos son los defensas Sergio Sánchez y Melchor; los centrocampistas Jesús Cabaña, Víctor Andrés, Paul Quaye y Cristian Fernández, además de los delanteros Laerte Polydoro y Espinar.

Las nuevas incorporaciones blanquiazules están centradas principalmente en la línea defensiva, en la que figuran como fichajes Nandi, procedente del San Sebastián de los Reyes; Luis Madrigal, de la B. Linense; Rubén García, del Córdoba B; Reguero, la pasada Liga en el CD Leganés B; Víctor Calarge, de la UB Conquense, y Jonxa Vidal, procedente del Arenas de Getxo. La segunda demarcación con más altas es la del centro del campo, a la que han llegado Iker Rodeller, del Real Unión de Irún; Alberto Oca, del Barakaldo CF, y Óscar Martín, la pasada temporada en las filas del San Fernando CD. Sigue la portería, en la que han contratado a Gianni Cassaró, procedente del CF Peralada, y a Santomé, que militó la pasada campaña en el Real Murcia. En cuanto a la delantera, la única novedad ha sido la protagonizada por Abel Molinero, exjugador de la UD Almería B en las temporadas 2011/12 y 2012/13 y que llegó a debutar con el primer equipo rojiblanco. El extremo madrileño, tras un haber militado desde entonces en varios clubes, recala en las filas del Talavera CF, procedente del Barakaldo CF.