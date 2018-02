El Almería quiere llenar el Estadio de los Juegos Mediterráneos El club lanza una oferta en la que cada abonado puede adquirir cuatro entradas a mitad de precio JUANJO AGUILERA Martes, 20 febrero 2018, 12:35

El partido que la UD Almería disputará frente a la Cultural Leonesa, a las seis de la tarde del próximo sábado, es tan trascendental que así lo ha entendido el club rojiblanco que pretende que el Estadio de los Juegos Mediterráneos registre la mejor entrada de la temporada.

No hay que olvidar que el equipo unionista está fuera de un descenso que a día de hoy lo marca el conjunto castellano-leonés con cuatro puntos menos y una victoria aumentaría las distancias a siete puntos más el golaveraje, ya que en la ida hubo empate.

El club que preside Alfonso García es consciente de la importancia de los puntos y del apoyo de la afición por lo que lanza una promoción especial destinada a sus abonados. Estos, como es habitual, tienen acceso gratuito con su carné rojiblanco, pero tienen la oportunidad de adquirir un máximo de cuatro entradas por abono, para familiares y amigos, a la mitad de precio. Es decir, 15 euros en tribuna, 10 en preferencia y 5 en fondos.

Las localidades se pueden adquirir en la sede del club hasta el viernes, siendo el horario de 10 a 13,30 y de 17 a 19,30 horas. El sábado también estará vigente la promoción en las taquillas del Estadio desde las cuatro de la tarde, dos horas antes del inicio de la confrontación.

Los no abonados también pueden comprar las entradas, al precio normal, tanto de forma presencial en la sede del club como on line a través de la web oficial de la UD Almería. En Internet el aficionado tiene la posibilidad de elegir asiento, pagar la localidad e imprimirla. Hasta tres horas antes del inicio del partido se puede optar por esta alternativa on line.