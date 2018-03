UD Almería El Almería quiere cantar las cuarenta El Almería, como Pozo persigue el balón, busca ante el Rayo una victoria que le dé 40 puntos. / AGENCIA LOF La victoria rojiblanca frente a un difícil Rayo Vallecano supondría un paso importante para la permanencia JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 10 marzo 2018, 01:06

El Almería más sólido de las últimas jornadas se mide a un rival que se comporta con idéntica solidez casi desde el comienzo de la temporada. El Rayo Vallecano, al que Míchel ha sabido sacarle especial rendimiento con un fútbol complicado de digerir por los rivales, visita a los rojiblancos en esa particular afrenta que los de Lucas Alcaraz tienen para conquistar el primer objetivo de la Liga, el de una permanencia que se pondría en 'cuarentena' caso de conquistar los tres puntos en disputa, a la espera de finiquitarla con doce oportunidades más para sumar tres victorias.

Lo cierto es que el cuadro unionista ha experimentado un salto cualitativo que ha dado pie también a mejorar cuantitativamente en la clasificación, en la que no ha vuelto a 'inmiscuirse' en los puestos de descenso desde que saliera en la vigésimo quinta jornada tras ganar en Lorca un partido que se puso complicado en la primera parte y que trasladó esas sensaciones una semana después para caer frente a Osasuna. El Almería posterior ha crecido en su juego, como lo demuestran las dos victorias sumadas frente a Sevilla At. y Cultural Leonesa, pero sobre todo el empate de la pasada semana frente al Huesca, al que le provocó un 'drama' que añadir a las dos derrotas consecutivas con las que los de Rubi llegaban a la cita y que puede tener consecuencias para el envite que estos tienen en Reus, con las bajas por sanción de Jorge Pulido y Gonzalo Melero.

Las sensaciones

La UD Almería llega a esta cita con las 'secuelas' positivas de aquella cita que acabó en empate, pero que pudo acabar mejor, si bien es cierto que la UDA fue a lo práctico y a no perder en seis minutos lo que tanto había costado conquistar en los 84 minutos anteriores con los dos goles de Edoardo Soleri. Esa confianza sirve para, como dijo Lucas Alcaraz en su comparecencia del pasado jueves, sentirse capacitados de superar a un Rayo que llega al Estadio de los Juegos Mediterráneos con la solidez de su fútbol combinativo y que muestra el añadido de la velocidad de sus hombres de banda, además del olfato de un Raúl de Tomás que pasa por ser el jugador más destacado del conjunto franjirrojo, referencia de esos efectivos a los que se refirió Alcaraz cuando dijo que el Rayo tiene «jugadores muy buenos que aparecen en jugadas individuales cuando el partido está atascado».

El Rayo no pierde fuera desde noviembre y está invicto desde el primer partido de 2018, que cayó con el Nàstic

Es, por tanto, un rival que exige y ante el que no valen fisuras ni, por supuesto, descuidos, porque estos los aprovecha y bien el conjunto vallecano, puede que el más en forma de la categoría como lo demuestra el hecho de no haber perdido lejos de casa desde la decimocuarta jornada, cuando cayó con el Zaragoza en La Romareda, y que de no ser por el tropiezo en el último partido de la primera vuelta frente al Nàstic, llevaría un 2018 inmaculado.

'Meterle mano' es el objetivo de los rojiblancos. Los rayistas vienen a Almería con un par de bajas sensibles, sobre todo la del central uruguayo Emiliano Velázquez, expulsado la pasada semana, y que se une a la del lesionado Antonio Amaya, por lo que pone en duda el acompañante del veterano Dorado. Por eso se antoja casi seguro una UD Almería con los mismos once jugadores que iniciaron el partido frente al líder de la categoría, la pasada semana en El Alcoraz.

Sin experimentos

Sin Lass Bangoura, ausente por la 'cláusula del miedo' -está en la UDA cedido por el Rayo- a la que no hará frente el club almerienses, y sin Gaspar, lesionado tras colaborar para conquistar tres puntos de una gran importancia frente a la Cultural Leonesa, lo de los dobles laterales puede ser una posibilidad. A tenor de lo que dijo Alcaraz el jueves, en sala de prensa, es una alternativa posible, la más probable, pese a que el granadino apuntó que jugadores como Hicham, Fidel o Javi Álamo pueden aparecer por los costados, si bien es verdad que el canario no está y apenas entra en los planes, con 18 minutos en su última convocatoria, en el duelo frente al Numancia.

Está claro que René estará bajo palos, con Motta y un Pervis que ha crecido en los últimos partidos, en los laterales, mientras que por el centro aparecerá la pareja 'favorita' de centrales, la formada por los dos capitanes, Joaquín y Morcillo, presentes en esa zona cada vez que han estado disponibles, salvo en aquel partido en Pamplona, donde Ramis dejó al huercalense en el banquillo.

Con Fran Rodríguez y Nano, en los costados, y Sulayman y Rubén Alcaraz por el centro, Pozo pondrá la 'magia' y Soleri el trabajo nada desdeñable que aporta en cada partido, que tuvo el domingo el reflejo de dos goles, puede que no 'bellos, pero sí de una gran importancia para la permanencia.

Enfrente estará un Rayo Vallecano que llega a Almería como un equipo sólido que pasa por ser uno de los que más en forma está en la categoría tras Real Zaragoza y Granada. Míchel, su técnico, puede acusar los problemas en la zaga, como queda dicho, ante las ausencias de Amaya y Velázquez, con Elustondo y Abdoulaye jugándose el puesto para acompañar a Dorado, si bien es el senegalés, que no juega desde enero, el que más opciones tiene.

Pero lo cierto es que el Rayo Vallecano aterriza en Almería con el objetivo de lograr un triunfo que le permita seguir en los puestos de ascenso directo y, en caso de tropiezo del Huesca en Reus, recortar distancias con el equipo que ocupa el lugar más alto de la clasificación, pues lo tiene a cinco puntos.

El optimismo reina en un equipo franjirrojo que de cara a esta cita contará con la baja del defensa central Antonio Amaya, quien estará tres semanas fuera del grupo por una microrrotura en el bíceps femoral del muslo derecho. A su ausencia en el eje de la zaga se une también como queda dicho la del uruguayo Emiliano Velázquez después de ser expulsado en el José Zorrilla.

Asimismo no ha entrado en la convocatoria 'Chori' Domínguez por unas molestias en la cadera. Tampoco viajaron con los vallecanos Lucho, Manucho y Galán.