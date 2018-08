UD Almería El Almería se queda con la miel en los labios Los rojiblancos se adelantaron por medio de Luis Rioja, pero acusaron la expulsión de De la Hoz y empató Malbasic para el Tenerife JORDI FOLQUÉ Lunes, 27 agosto 2018, 00:40

Estreno de la temporada en casa. Estreno de la gran mayoría de jugadores de la UDA ante su afición. Estreno goleador de Luis Rioja. Y, el más importante, estreno del casillero de puntos. El primero de la campaña. En un partido en el que los rojiblancos se vieron superiores con el marcador a favor en el primer periodo, y que tuvo que pedir la hora tras jugar 40 minutos con uno menos, por la expulsión de De la Hoz, y empatar el Tenerife para dejar un resultado que se podría considerar hasta justo visto lo visto.

1 UD Almería René; Romera, Joaquín, Trujillo, Andoni López; Arzura, De la Hoz; Corpas, Juan Carlos Real (Eteki, m. 66), Luis Rioja (Juan Ibiza, m. 86); y Álvaro Giménez (Caballero, m. 77) 1 CD Tenerife Dani Hernández; Raúl Cámara, Carlos Ruiz, Aveldaño (Undabarrena, m. 65), Camille (Borja, m. 75); Alberto, Luis Milla; Luis Pérez (Suso, m. 53), José Naranjo; Nano y Malbasic Goles 1-0, m. 21: Luis Rioja. 1-1, m. 80: Malbasic Árbitro: Díaz de Mera Escuderos, perteneciente al colegio castellano-manchego. Expulsó a De la Hoz por doble amarilla (53') y al entrenador Fran Fernández (87'), ambos de la UD Almería. Amonestó a los locales Trujillo, Eteki y Andoni López, además de a los visitantes Luis Pérez, Malbasic, Raúl Cámara y Naranjo. Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del campeonato de Liga de Segunda División A, LaLiga 1|2|3, disputado en el estadio de los Juegos Mediterráneos ante 6.737 espectadores.

El inicio del encuentro fue para intentar cada equipo poner sus armas. Los rojiblancos que fuese el juego abierto por las bandas. En el Tenerife, que hubiera alguna conexión entre Nano y Malbasic, los dos más adelantados, con Naranjo, en su primera titularidad. En el Almería, Luis Rioja era el que más lo intentaba, por la izquierda. Mientras que en los insulares sus dos primeros acercamientos se desarrollaron por la combinación de sus jugadores más peligrosos.

Primero en dar

Fue la UDA la primera que ejecutó. Con el sevillano, que se había ganado a la afición ya desde su primer día en redes sociales tras su fichaje, demostrando que además de rápido con espacio lo es en tramos cortos. Un remate desde la frontal de César de la Hoz salió rebotado y nadie más veloz que Luis Rioja para, con un toque sutil, batir a un Dani Hernández que algo más pudo hacer. Porque tocó el balón en dos ocasiones sin ninguna tensión, para terminar dentro de su marco.

La primera alegría de la temporada llegaba al Estadio de los Juegos Mediterráneos. Con una afición viviendo aún la resaca de la Feria de la capital y, en algún sector, tras haber visto parte de la procesión de la Virgen del Mar, que se desarrolló en la previa del encuentro. El que más y el que menos pudo pensar que lo reclamado por el club de que sería una campaña muy distinta a las vividas en los últimos años, iba por ese camino.

No es que fuese un juego muy fluido, pero sí que se les veía con una cara muy diferente, no ya solamente por la comparación con el ejercicio pasado, y sí hasta por lo visto en el Ramón de Carranza, en el estreno liguero. Porque en ningún momento, al menos del primer periodo, estuvieron a merced del Tenerife. Los balones divididos solían ser rojiblancos. Y eso es algo significativo. No daban nunca la jugada por perdida.

No quiere decir que el control y todo lo hiciera la UDA. La diferencia, en la primera parte, se puede decir que fue el acierto en la portería. El único disparo entre los tres palos del Almería fue dentro, con un error de Dani Hernández, mientras que el que hizo Naranjo, de cabeza tras un centro de Luis Pérez, lo detuvo con seguridad René. El cancerbero gaditano local siguió en la misma línea de la pasada campaña. De los pocos que siguen y generando confianza.

Los otros dos de la pasada campaña que estuvieron de salida se colocaron por delante de René. Joaquín y Trujillo, que entró en lugar de Owona en relación a Cádiz, formaban la pareja de centrales. Todo lo demás era nuevo. Se presentaban ante los suyos. En especial un Andoni López que fue titular por la baja de Nano. El malagueño se quedó fuera de la convocatoria. Como tampoco estuvo Sekou Gassama. El delantero senegalés ha pasado de titular en el estreno liguero a no tener sitio entre los 18 elegidos. Mientras que Pablo Caballero sí se ha 'ganado' recuperar su sitio, al menos, en el banquillo.

Expulsado De la Hoz

En el segundo periodo el Tenerife quiso el balón para intentar devolver la igualada. El Almería, por su parte, sabía que tenía que montar alguna contra y ahí tanto Luis Rioja como Corpas debían ser todavía más importantes de lo que ya lo estaban siendo. Lo que provocaba que tanto Raúl Cámara como Camille no pensaran tanto en sumarse al ataque. Pero todo cambió cuando el colegiado le mostró la segunda amarilla a César de la Hoz. En tres minutos vio la dos. La primera absurda, pero clara. Desplazó el balón fuera del terreno de juego cuando el colegiado había señalado fuera de juego. Entendió que quería perder tiempo. La segunda fue todavía más clara. Entró a Naranjo, junto al banquillo de la UDA, y Díaz de Mera Escuderos consideró que debía ser amonestado. Se quedaba con uno menos.

Faltaba ver, desde el minuto 53, lo que haría Fran Fernández. Prefirió bajar unos metros a Juan Carlos Real, para que ayudara a Arzura. Después determinó que debía estrenarse Yan Eteki. Dos entrenamientos y sus primeros minutos con el Almería. La labor, contener las acometidas del Tenerife.

Y llegó el tiempo de Caballero. El delantero argentino, que fue la sorpresa en la convocatoria, entraba por un fundido Álvaro. Para ser el referente en ataque y que pudiese 'cazar' alguna. Y estuvo muy cerca de ser determinante en las dos áreas. Porque bajó para ayudar y casi que la lía. Tocó y el esférico se lo regaló al rival en la frontal del área. René evitó males mayores. Antes ya había marcado Malbasic el 1-1. En la otra, pidió un penalti que no era, fallando el 2-1.

El larguero en el 94. Luis Milla remató desde la frontal y la parte superior de la portería de la UDA 'despejó'. Para poner el punto y final a un punto logrado para estrenar el casillero de puntos.